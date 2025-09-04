अपने दुख लगने लगेंगे छोटे, ये Video बदल देगा जिंदगी को देखने का नजरिया

Viral Video: जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं हमें इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए. कई बार जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसा हम सोचते हैं और निराशा के शिकार हो जाते हैं. कई बार ये निराशा डिप्रेशन का कारण भी बन जाती है जिससे कुछ लोग आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम तक उठाने पहुंच जाते हैं. अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि आपके जीवन में ही ज्यादा दुख हैं या मेरी ही किस्मत सबसे खराब है या मेरा नसीब खराब है. तो ये वीडियो आपके लिए है. इसे देखने के बाद आपको अपनी जिंदगी हसीन लगने लगेगी.

क्या है इस वीडियो में?

कहते हैं, दूसरों का गम देखकर खुद का गम कम लगने लगता है. वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि लोग कैसे अपनी परेशानियों से जूझते हुए रोजी रोटी कमा रहे हैं और परेशानियों के सामने घुटने नहीं टेक रहे हैं. इन लोगों को देखने के बाद आपको अपनी लाइफ बेस्ट लगने लगेगी. वायरल वीडियो की शुरुआत में एक बुजुर्ग को दिखाया गया है जो ठेले पर अनानास काटकर बेच रहा है. जब वो अनानास प्लेट में लगाकर ग्राहक को देता है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं. ये दिखाता है कि इस उम्र में भी वो जिंदगी की तकलीफों से हार नहीं मान रहे हैं.

एक पैर से कैसे काम कर रही ये महिला?

इसके बाद देखा जा सकता है कि महिला का एक पैर कटा हुआ है और एक ही पैर से वो प्लास्टिक का कचरा इकठ्ठा कर रही है. इसके बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि एक काफी बुजुर्ग महिला प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को ट्रेन की खिड़की से ही खाने का सामान बेच रही है. इसके अलावा दूसरी बुजुर्ग महिला सड़क पर बच्चों के खाने की आइटम बेच रही है.

किस अकाउंट से शेयर किया गया वीडियो?

इस वीडियो को @bridgeofhelp_foundation नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो को 32 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. इतना ही नहीं, इस वीडियो को लगभग 6 लाख से ज्यादा लोग शेयर भी कर चुके है.

वीडियो देखने के बाद लोगों ने रखी अपने दिल की बात?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात कही. एक यूजर ने लिखा, "बस इतना अमीर बनना है कि इन लोगों की मदद कर सकूं." दूसरे यूजर ने लिखा, "मैं अपनी लाइफ में इन लोगों के लिए जरूर कुछ करना चाहूंगा."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.