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Hindi Newsजरा हटकेये है दुनिया की टाइम बम सिटी! जमीन के नीचे खौलती आग, आसमान में जहरीली हवा; मौत के कुंए में जी रहे 20 लाख लोग

ये है दुनिया की 'टाइम बम' सिटी! जमीन के नीचे खौलती आग, आसमान में जहरीली हवा; मौत के कुंए में जी रहे 20 लाख लोग

World's Most dangerous volcano: क्या आपने कभी आग की नदी को शहरों की तरफ बढ़ते देखा है? गोमा शहर के लिए माउंट नीरागोंगो किसी टाइम बम से कम नहीं है. इस ज्वालामुखी के फटने के पीछे का विज्ञान आपको हैरान कर देगा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 14, 2026, 09:28 AM IST
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ये है दुनिया की 'टाइम बम' सिटी! जमीन के नीचे खौलती आग, आसमान में जहरीली हवा; मौत के कुंए में जी रहे 20 लाख लोग

Lava Lake Facts: अफ्रीका के मध्य-पूर्वी हिस्से में स्थित माउंट नीरागोंगो दुनिया के सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है. कांगो के विरुंगा नेशनल पार्क में स्थित यह पहाड़ लगभग 11,385 फीट ऊंचा है. इसकी सबसे डरावनी बात इसके क्रेटर के भीतर स्थित 2 किलोमीटर चौड़ी तरल लावा की झील है. यह दुनिया के उन गिने-चुने ज्वालामुखियों में से एक है जहां लावा हमेशा खौलता रहता है.

तबाही का खौफनाक इतिहास

नीरागोंगो का इतिहास विनाशकारी विस्फोटों से भरा पड़ा है. साल 1977 में इसके फटने से लगभग 2,000 लोगों की जान चली गई थी. वहीं 2002 में इसके लावे ने गोमा शहर के बड़े हिस्से को मलबे में तब्दील कर दिया, जिससे 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे. हाल ही में 2021 में भी यहां विस्फोट हुआ था, जिसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हुई और कई गांव राख हो गए. बताया जा रहा है कि यहां पर अभी भी आस-पास करीब 20 लाख लोग रह रहे हैं.

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ज्वालामुखी क्यों और कैसे फटते हैं?

ज्वालामुखी का फटना पृथ्वी की सतह के नीचे चल रही गर्मी की हलचल का परिणाम है. जब जमीन के नीचे गैस युक्त मैग्मा जमा हो जाता है, तो दबाव बढ़ने से यह बाहर निकलता है. कई बार फटने से पहले छोटे भूकंप और भाप का निकलना इसके संकेत देते हैं. नीरागोंगो जैसे ज्वालामुखियों का लावा बहुत पतला और तरल होता है, जो बिजली की रफ्तार से पहाड़ के नीचे बहता है.

मौसम और जीवन पर असर

ज्वालामुखी विस्फोट सिर्फ जान-माल का नुकसान नहीं करते, बल्कि ये दुनिया का मौसम भी बदल सकते हैं. इनसे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और राख तापमान को गिरा सकते हैं. साल 1815 में माउंट तंबोरा के फटने के बाद दुनिया में 'बिना गर्मियों वाला साल' देखा गया था क्योंकि राख ने सूरज की रोशनी रोक दी थी.

संस्कृति और कहानियों में स्थान

मानव सभ्यता हमेशा से ज्वालामुखियों से प्रभावित रही है. 'वोलकेनो' शब्द की उत्पत्ति रोमन अग्नि देवता 'वल्कन' (Vulcan) के नाम से हुई है. साहित्य में भी जूल वर्ने की 'सेंटर ऑफ द अर्थ' से लेकर 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' के 'माउंट डोम' तक, ज्वालामुखियों को हमेशा शक्तिशाली और रहस्यमयी दिखाया गया है. माउंट नीरागोंगो आज भी वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों के लिए एक चुनौती और रहस्य बना हुआ है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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