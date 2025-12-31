पहाड़ों के बीच जिंदगी और मौत से लड़ रहा था ये जानवर, फिर जो हुआ उसे देख आपकी आंखों में आ जाएंगे आंसू, देखें वीडियो

Viral Video: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जो दिल को छू जाते हैं और आंखें नम कर देते हैं. भागदौड़ और स्वार्थ से भरी दुनिया में जब कोई बेजुबान जानवर जिंदगी और मौत के बीच फंसा दिखता है, तो उसे बचाने वाला हर हाथ उम्मीद जगा देता है. वायरल हो रहे इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक मासूम जानवर प्लास्टिक के कचरे की वजह से तड़प रहा था. लेकिन तभी इंसानियत ने दस्तक दी और कुछ ही पलों में मौत की गिरफ्त से एक जान बच गई. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों तक सीधे पहुंच रहा है.

मदद के इंतजार में तड़पता मासूम

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक नन्हा लोमड़ी का बच्चा बेबस हालत में बैठा है. उसके सिर में एक प्लास्टिक का कंटेनर पूरी तरह फंसा हुआ है, जबकि शरीर के चारों ओर प्लास्टिक की रैपिंग उलझी नजर आती है. जानवर न तो ठीक से सांस ले पा रहा था और न ही खुद को आज़ाद कर पा रहा था. थकान और डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था. माना जा रहा है कि खाने की तलाश में उसने प्लास्टिक के कंटेनर में सिर डाला होगा और वहीं फंस गया. यह दृश्य देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए.

साहस और सूझबूझ से बचाई गई जान

वीडियो में आगे दिखता है कि दो पर्वतारोहियों ने उस मासूम लोमड़ी को देखा और बिना वक्त गंवाए मदद का फैसला किया. एक व्यक्ति ने बेहद सावधानी से जानवर के पास जाकर उसे संभाला, जबकि दूसरा पूरी घटना को रिकॉर्ड करता रहा. घबराए बिना और शांत रहते हुए उसने लोमड़ी के सिर से प्लास्टिक का कंटेनर कुछ ही सेकंड में निकाल दिया. आज़ाद होते ही लोमड़ी ने राहत की सांस ली और तुरंत बर्फ पर दौड़ते हुए वहां से निकल गई. यह पल न सिर्फ राहत भरा था, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच रिश्ते को भी बयां करता है.

During the climb, mountaineers noticed a fox whose head was stuck in a plastic container and saved the animal’s life this way.pic.twitter.com/FW1ksuZ0ps — Enezator (@Enezator) December 30, 2025

प्लास्टिक कचरे पर उठे सवाल

इस भावुक कर देने वाले वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. लोग पर्वतारोहियों की समझदारी और दयालुता की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि “अब भी इंसानियत जिंदा है.” वहीं, बड़ी संख्या में लोगों ने प्राकृतिक इलाकों में फैल रहे प्लास्टिक कचरे पर चिंता जताई. यूजर्स का कहना है कि ऐसी लापरवाही वन्यजीवों के लिए जानलेवा साबित हो रही है. यह घटना एक कड़ा संदेश देती है कि जिम्मेदार पर्यटन और कचरा प्रबंधन बेहद जरूरी है, वरना मासूम जानवर इसकी कीमत चुकाते रहेंगे.