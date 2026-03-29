चूहेदानी में फंसा 'लाड साहब'! डरने के बजाय मोबाइल पर देख रहा 'ओ माय फ्रेंड गणेशा', वायरल हुआ नन्हे चूहे का वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के क्यूट मोमेंट वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस चूहे का 'रॉकस्टाइल' आपका दिमाग हिला देगा. एक नन्हा चूहा 'चूहेदानी' (Rat trap) में फंसा है और 'ओ माय फ्रेंड गणेशा'(O My Friend Ganesha) देख रहा है. चूहे के इस अनोखे अंदाज ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

अक्सर घरों में जब चूहे ज्यादा हो जाते हैं. रोजमर्रा में यूज होने वाले सामान या वायर को काटने लगते हैं. तो उनको पकड़ने के लिए चूहेदानी का यूज किया जाता है. आमतौर पर लोग चूहेदानी में पकड़ कर घर से दूर छूड़ देते हैं. इस दौरान चूहा ना कुछ खाता है और ना कोई एन्जॉय करता है. लेकिन ये चूहा ऐसे मस्ती के मूड में नजर आ रहा है जैसे इसे पता ही नहीं है कि ये चूहेदानी में है. इस चूहे के अंदाज ने सबको हैरान कर दिया. चलिए जानते हैं ये चूहा क्या कर रहा है.

क्या कर रहा है चूहा?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि चूहेदानी में एक छुटकू चूहा बंद है. इस दौरान वो चूहेदानी के अंदर खाना खा रहा है. इसके अलावा वो ऐसे खाने में मस्त है. इसके अलावा चूहेदानी के बाहर फोन पर 'ओ माय फ्रेंड गणेशा' चल रहा है. चूहा खाना खा रहा है और बड़े ही चाव से 'ओ माय फ्रेंड गणेशा' देख रहा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए पहले चूहे का ये क्यूट मोमेंट देखते हैं.

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वायरल हो गया वीडियो

वीडियो इंस्टाग्राम पर @bhartiyalast24hrr नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 27 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, सिर्फ एक ही दिन में 4.4 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग फनी कमेंट कर रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

चूहे का अंदाज देख एक यूजर ने लिखा, "मजा आ रहा है, मेरा जूस कहां है." दूसरे यूजर ने लिखा, "खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई को." एक अन्य यूजर ने लिखा, "वो अपने प्रभु की लीला देख रहा है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.