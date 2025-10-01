Advertisement
वो रहस्यमयी मछली जो जमीन पर चलती है, पेड़ों पर चढ़ती है! समुद्री तूफान में रहती है जिंदा

मडस्किपर एक अनोखी मछली है जो पानी और जमीन दोनों पर जी सकती है. ये अपने मजबूत पंखों से चलती-फिरती है, मैंग्रोव की जड़ों पर चढ़ती है और बदलते ज्वार-भाटा में भी आसानी से जीवित रहती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:39 AM IST
वो रहस्यमयी मछली जो जमीन पर चलती है, पेड़ों पर चढ़ती है! समुद्री तूफान में रहती है जिंदा

Mudskippers Amphibious Fish: मडस्किपर एक ऐसी अनोखी मछली है जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकती है. आम मछलियों की तरह हमेशा पानी में न रहकर यह कीचड़ भरे किनारों पर चलती है और मैंग्रोव की जड़ों पर भी चढ़ जाती है. इसके पेक्टोरल फिन्स (सीने के पंख) पैरों की तरह काम करते हैं, जिससे यह चलने और चढ़ने में सक्षम होती है. यही वजह है कि मडस्किपर को "असली उभयचर मछली" कहा जाता है.

मडस्किपर पानी और जमीन दोनों पर सांस कैसे लेती है?

यह मछली सिर्फ गलफड़ों से ही नहीं, बल्कि अपनी त्वचा और गले की परत से भी ऑक्सीजन ले सकती है. जब ज्वार उतरता है और पानी कम हो जाता है, तो यह त्वचा से सांस लेकर जमीन पर भी सक्रिय रहती है. इसके गलफड़े हमेशा गीले रहते हैं, जिससे यह पानी के बाहर भी जिंदा रह सकती है. यही कारण है कि यह बदलते माहौल में भी आसानी से जीवित रहती है.

मडस्किपर देखती कैसे है और इसे खाना कहां मिलता है?

मडस्किपर की आंखें इसके सिर के ऊपर होती हैं, जो इसे दूर तक देखने की ताकत देती हैं. यह शिकारी और शिकार दोनों को आसानी से पहचान लेती है. इसकी खुराक बहुत अलग-अलग होती है. यह कीड़े, छोटे क्रस्टेशियंस और शैवाल तक खा लेती है. जमीन और पानी दोनों जगह से खाना जुटाने की इसकी क्षमता इसे बाकी मछलियों से अलग बनाती है.

मडस्किपर का सामाजिक व्यवहार इतना खास क्यों है?

मडस्किपर बहुत क्षेत्रीय मछली है. नर मछलियां अपने इलाके की रक्षा करने और मादाओं को आकर्षित करने के लिए खास तरह की पुश-अप्स और पंख फैलाने का प्रदर्शन करती हैं. इनका चढ़ाई करना भी अद्भुत है. यह अपनी मजबूत फिन्स से मैंग्रोव की जड़ों और पत्थरों पर आसानी से चढ़ जाती हैं. इससे ये नए भोजन क्षेत्र तक पहुंचती हैं और शिकारी से बच निकलती हैं.

मडस्किपर अंडे कहां देती है और बच्चों को कैसे बचाती है?

यह मछली कीचड़ में गहरे सुराख बनाती है, जिसमें मादाएं अंडे देती हैं. ये सुराख पानी को रोककर रखते हैं ताकि अंडे सूख न जाएं और सुरक्षित रहें. नर मछलियां इन सुराखों की रक्षा करती हैं और अंडों को सही तापमान व नमी उपलब्ध कराती हैं. यह अद्भुत रणनीति उन्हें बदलते ज्वार-भाटा में भी प्रजनन करने में मदद करती है.

मडस्किपर धरती की सबसे अनोखी मछली

मडस्किपर की अनोखी क्षमता- जमीन पर चलना, पेड़ों पर चढ़ना, दोनों जगह सांस लेना और ज्वार-भाटा में जीवित रहना... इसे धरती की सबसे खास मछलियों में शामिल करती है. यह न सिर्फ एक जीव है बल्कि प्रकृति के संतुलन का एक अनोखा उदाहरण भी है.

