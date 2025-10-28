Advertisement
trendingNow12978096
Hindi Newsजरा हटके

वो मुस्लिम बादशाह जो अजान की आवाज सुनते ही किले की सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया, हो गया इंतकाल

Humayun Death: मुगलों में ज्योतिष को लेकर काफी दिलचस्पी देखी गई है. खुद हुमायूं ने अपनी मौत को लेकर पहले ही बड़ी बात कह दी थी. आज हम आपको उनकी मौत से जुड़ी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 28, 2025, 09:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वो मुस्लिम बादशाह जो अजान की आवाज सुनते ही किले की सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया, हो गया इंतकाल

Mughal Emperors Humayun Death: मुगल बादशाह ज्योतिष में अच्छा-खासा यकीन रखते थे. इसके कई उदाहरण हमें देखने को मिले हैं. कई बार तो कुछ अहम फैसले ग्रहों की दिशा देखने के बाद ही लिए गए हैं. इन बादशाहों में अकबर के पिता हुमायूं भी शामिल थे. उन्होंने अपने दरबार में कई नजूमियों को रखा हुआ था, जिनके मशविरे से वो अपने कई अहम कामों को अंजाम देते थे.

हुमायूं की मौत को लेकर भविष्यवाणी

हुमायूं की मौत को लेकर भी कहा जाता है कि उसकी भविष्यवाणी भी पहले ही कर दी गई थी. बीबीसी ने लेखक एमजे अकबर के हवाले से छापी से एक रिपोर्ट में दावा किया कि हुमायूं ने खुद अपनी मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी.  हुमायूं को लेकर कहा जाता है कि उन्हें यकीन था कि उनका लकी नंबर 7 है और वो राशियों के निशानों से मेल खाते कपड़े भी पहनते थे. जैसे रविवार को पीले और सोमवार को हरे रंग का कपड़ा पहने थे.

यह भी पढ़ें: 
कुछ देर के लिए क्यों टाल दी थी अकबर की पैदाइश; जन्म देने वाली थी मां, फिर हुआ कुछ ऐसा...

Add Zee News as a Preferred Source

हुमायूं ने गुलाब जल के साथ पी थी अफीम

उनकी मौत को लेकर भविष्यवाणी की बात करें तो रिपोर्ट में दावा किया गया कि 24 जनवरी 1556 को शुक्रवार का दिन था और गुलाब हुमायूं ने गुलाब जल के साथ अफीम पीली थी. इस दौरान शुक्रवार को दोपहर के समय उन्होंने कहा था,'आज एक महान व्यक्ति को गहरी चोट लगेगी और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा.'

कैसे हुई हुमायूं की मौत?

इसी दिन उन्हें बताया गया था कि आज शुक्र ग्रह सबसे तेज चमकेगा, ऐसे में वो खुद ग्रह का दीदार करने के लिए कुछ लोगों के साथ किले की छत पर गए थे. जब वो ग्रह के दीदार के बाद लौटते समय सीढ़ियों पर थे इसी बीच उन्हें अजान की आवाज सुनाई थी और हुमायूं वहीं सजदे में गिर गए.  BBC की रिपोर्ट में बताया गया कि जिन सीढ़ियों पर हुमायूं सजदे में गिरे थे वो फिसलन वाली थीं और इस दौरान उनका पैर भी खुद के कपड़ों में फंस गया था. जिसके चलते वो नीचे गिर गए. इस हादसे में हुमायूं के माथे पर गहरी चोट आई थी और दाएं कान से खून बहने लगा था.

हुमायूं की मौत अकबर की ताजपोशी

दरबार के लोगों ने शुरू में आम जनता से यह बात छिपाई और बताया कि सिर्फ मामूली चोट है. हालांकि हुमायूं की 27 जनवरी को  मौत हो चुकी थी. दरबार के जिम्मेदार लोगों ने यह बात बाकियों से छिपाई क्योंकि वो चाहते थे कि नए राजा की तोजपोशी के लिए कुछ दिन का समय मिल जाए. हुमायूं की मौत के 17 दिन बाद यानी 10 फरवरी 1556 को आम लोगों को आगाह करने के बाद अकबर को नया बादशाह चुना गया. इमाम गजनवी की अगुवाई में ज्योतिषियों ने अकबर की ताजपोशी के लिए शुभ समय चुना.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

HistoryHumayun

Trending news

अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
History
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
Priyank Kharge
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
Yogi Adityanath
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
DNA
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल