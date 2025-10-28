वो मुस्लिम बादशाह जो अजान की आवाज सुनते ही किले की सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया, हो गया इंतकाल

Mughal Emperors Humayun Death: मुगल बादशाह ज्योतिष में अच्छा-खासा यकीन रखते थे. इसके कई उदाहरण हमें देखने को मिले हैं. कई बार तो कुछ अहम फैसले ग्रहों की दिशा देखने के बाद ही लिए गए हैं. इन बादशाहों में अकबर के पिता हुमायूं भी शामिल थे. उन्होंने अपने दरबार में कई नजूमियों को रखा हुआ था, जिनके मशविरे से वो अपने कई अहम कामों को अंजाम देते थे.

हुमायूं की मौत को लेकर भविष्यवाणी

हुमायूं की मौत को लेकर भी कहा जाता है कि उसकी भविष्यवाणी भी पहले ही कर दी गई थी. बीबीसी ने लेखक एमजे अकबर के हवाले से छापी से एक रिपोर्ट में दावा किया कि हुमायूं ने खुद अपनी मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी. हुमायूं को लेकर कहा जाता है कि उन्हें यकीन था कि उनका लकी नंबर 7 है और वो राशियों के निशानों से मेल खाते कपड़े भी पहनते थे. जैसे रविवार को पीले और सोमवार को हरे रंग का कपड़ा पहने थे.

हुमायूं ने गुलाब जल के साथ पी थी अफीम

उनकी मौत को लेकर भविष्यवाणी की बात करें तो रिपोर्ट में दावा किया गया कि 24 जनवरी 1556 को शुक्रवार का दिन था और गुलाब हुमायूं ने गुलाब जल के साथ अफीम पीली थी. इस दौरान शुक्रवार को दोपहर के समय उन्होंने कहा था,'आज एक महान व्यक्ति को गहरी चोट लगेगी और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा.'

कैसे हुई हुमायूं की मौत?

इसी दिन उन्हें बताया गया था कि आज शुक्र ग्रह सबसे तेज चमकेगा, ऐसे में वो खुद ग्रह का दीदार करने के लिए कुछ लोगों के साथ किले की छत पर गए थे. जब वो ग्रह के दीदार के बाद लौटते समय सीढ़ियों पर थे इसी बीच उन्हें अजान की आवाज सुनाई थी और हुमायूं वहीं सजदे में गिर गए. BBC की रिपोर्ट में बताया गया कि जिन सीढ़ियों पर हुमायूं सजदे में गिरे थे वो फिसलन वाली थीं और इस दौरान उनका पैर भी खुद के कपड़ों में फंस गया था. जिसके चलते वो नीचे गिर गए. इस हादसे में हुमायूं के माथे पर गहरी चोट आई थी और दाएं कान से खून बहने लगा था.

हुमायूं की मौत अकबर की ताजपोशी

दरबार के लोगों ने शुरू में आम जनता से यह बात छिपाई और बताया कि सिर्फ मामूली चोट है. हालांकि हुमायूं की 27 जनवरी को मौत हो चुकी थी. दरबार के जिम्मेदार लोगों ने यह बात बाकियों से छिपाई क्योंकि वो चाहते थे कि नए राजा की तोजपोशी के लिए कुछ दिन का समय मिल जाए. हुमायूं की मौत के 17 दिन बाद यानी 10 फरवरी 1556 को आम लोगों को आगाह करने के बाद अकबर को नया बादशाह चुना गया. इमाम गजनवी की अगुवाई में ज्योतिषियों ने अकबर की ताजपोशी के लिए शुभ समय चुना.