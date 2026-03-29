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शतरंज की बिसात और एक लाचार बादशाह! आखिर क्यों 1857 के बागियों ने बहादुरशाह जफर को जबरन बनाया अपना मोहरा?

1857 में बहादुर शाह जफर को बागियों ने जबरन अपना नेता बनाया, जबकि वे खुद कमजोर और बेबस थे. मेरठ से शुरू हुआ 1857 का विद्रोह कारतूस विवाद और भेदभाव से भड़का. दिल्ली में हिंसा, कत्लेआम और अराजकता फैली. आखिरकार अंग्रेजों ने सत्ता संभाली, जफर को कैद कर रंगून भेज दिया, जहां उनकी गुमनाम मौत हुई.

Written By  Shivam Tiwari |Last Updated: Mar 30, 2026, 06:23 AM IST
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857 में कैसे बदल गई जफर की तकदीर? ( AI तस्वीर)
857 में कैसे बदल गई जफर की तकदीर? ( AI तस्वीर)

11 मई 1857 की वो सुबह दिल्ली के लिए आम नहीं थी. लाल किले की दीवारों के पीछे 82 साल के बुजुर्ग बादशाह बहादुरशाह जफर अपनी नमाज से फारिग ही हुए थे कि यमुना के पार से उठता धुआं और 'टोल हाउस' की लपटों ने इतिहास बदलने का संकेत दे दिया. मेरठ से आए बागियों ने दिल्ली के दरवाजे खटखटाए और देखते ही देखते शहंशाह-ए-हिंदुस्तान को अपनी ही बिसात का एक बेबस मोहरा बना दिया. यह कहानी केवल एक विद्रोह की नहीं, बल्कि एक ऐसे बादशाह की है जिसने अपनी ढलती उम्र में तन्हाई मांगी थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक खूनी क्रांति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया.

बागियों ने जबरन छीनी थी बादशाह की शांति?

सुबह सात बजे जब हरकारे ने सूचना दी कि अंग्रेजी वर्दी पहने भारतीय सवार यमुना पुल पार कर चुके हैं, तो जफर ने फौरन किले के दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया. लेकिन शाम होते-होते बागी दीवाने-खास के अहाते में जमा हो गए और हवा में गोलियां दागने लगे. उस समय के रईस अब्दुल लतीफ ने लिखा कि बादशाह की हालत शतरंज की बिसात पर 'शह' दिए जाने जैसी थी. जफर ने बेबसी में पूछा, "मेरे जैसे बुजुर्ग की बेइज्जती क्यों हो रही है? हमारी जिंदगी का सूरज तो शाम तक पहुंच चुका है." वे तन्हाई चाहते थे, लेकिन बागी उन्हें अपना नेता बनाने पर आमादा थे.

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 क्या था इस महासंग्राम की मुख्य वजह?

इस विद्रोह की चिंगारी मेरठ में 10 मई को भड़की थी. मशहूर इतिहासकार राना सफवी बताती हैं कि 'इनफील्ड राइफलों' के कारतूसों को दांत से काटना पड़ता था और अफवाह थी कि उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है. इसने हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों के धर्म पर चोट की. इसके अलावा समुद्र पार जाकर युद्ध लड़ने की मजबूरी और प्रमोशन न मिलना भी बड़े कारण थे. भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकते थे. इसी असंतोष के चलते सैनिकों ने अपने ब्रिटिश अफसरों को मार दिया और 44 मील दूर दिल्ली की ओर कूच कर दिया.

क्या बादशाह की रजामंदी के पीछे खजाना था या सिर्फ बेबसी की 'हां'?

इतिहासकार महमूद फ़ारूक़ी ने 1857 की घटनाओं को अपनी चर्चित किताब घिरी हुई दिल्ली: 1857 के लोगों की गवाही के मुताबिक, जब बागियों ने जफर से समर्थन मांगा तो प्रधानमंत्री अहसानुल्लाह खां ने चेतावनी दी कि बादशाह के पास फौजियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है. सिपाहियों ने वादा किया, "हम पूरे मुल्क का पैसा आपके खजाने में ले आएंगे." जफर ने अपनी कमजोरी यानी 'फैसला न ले पाना' को किनारे कर अंततः 'हां' कह दी. अगले दिन पुराने चांदी के सिंहासन को झाड़-पोंछ कर निकाला गया और बादशाह के नाम के सिक्के ढाले जाने लगे. जफर न तो इतने बड़े लश्कर को काबू कर सकते थे और न ही उनका इंतजाम, लिहाजा वे खुद उस लश्कर के काबू में आ गए.

क्या अराजकता के बावजूद दिल्ली में कायम थी कोई गुप्त व्यवस्था?

इतिहासकार महमूद फारूकी का मानना है कि 30 हजार सैनिकों के आने से उथल-पुथल तो मची, लेकिन व्यवस्था खत्म नहीं हुई. अगर मोर्चे पर 500 चारपाइयों की जरूरत होती थी और 400 पहुंचती थीं, तो इसका मतलब कोई न कोई सिस्टम काम कर रहा था. सैनिकों के पीछे काम करने वाले कुली, मिट्टी और पानी ढोने वाले मजदूर और पैसे का हिसाब रखने वाले लोग सक्रिय थे. हालांकि, दिल्ली के आम लोग इस अराजकता से डरे हुए थे और नहीं चाहते थे कि उनके घरों पर आंच आए. लेकिन फिर भी, एक समांतर सरकार की रूपरेखा वहां काम कर रही थी.

 कत्ल ने बदली बादशाह की किस्मत?

12 मई तक दिल्ली अंग्रेजों से खाली हो गई थी, लेकिन 56 अंग्रेज महिलाओं और बच्चों ने किले में शरण ली थी. बागियों ने बादशाह के विरोध के बावजूद उन मासूमों को बेरहमी से मार डाला. राना सफवी के अनुसार, जफर ने बहुत समझाया कि यह किसी मजहब में नहीं लिखा है, लेकिन उनकी एक न सुनी गई. बाद में जब जफर पर मुकदमा चला, तो उनके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप यही कत्ल बना. इसी बीच अंग्रेजों ने अंबाला से आई सेना के साथ वापसी की और 'कच्चा चलान' जैसे इलाकों में 1400 लोगों का कत्लेआम कर खूनी बदला लिया.

क्या मिर्जा गालिब और दिल्ली की तहजीब भी इस गदर की भेंट चढ़ गई?

अंग्रेजों की वापसी के बाद दिल्ली का दमन अमानवीय था. पूरे शहर को खाली करा दिया गया और लोग महीनों कड़ाके की ठंड में बाहर रहे. मिर्जा गालिब इस आतंक से इतने टूट गए कि अगले 12 सालों में उन्होंने केवल 11 गजलें लिखीं. ऐसा लगा मानो शायर गालिब 1857 के गदर में ही खत्म हो गए. बादशाह ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, जहां कैप्टन हॉडसन ने उन्हें गिरफ्तार किया. जफर की जान तो बख्श दी गई, लेकिन उनके तीन बेटों को 'पॉइंट ब्लैंक रेंज' से गोली मार दी गई. हॉडसन ने लिखा कि उन्हें इस नरसंहार में आनंद आया.

क्या रंगून की वो गुमनाम कब्र ही थी मुग़ल सल्तनत का आखिरी ठिकाना?

इतिहास कार के मुताबिक, बहादुरशाह जफर के आखिरी दिन बेहद अपमानजनक थे. उन्हें किले की कोठरी में जानवर की तरह रखा गया, जहां अंग्रेज सैलानी उन्हें देखने आते थे. अंततः उन्हें रंगून (बर्मा) भेज दिया गया. 7 नवंबर 1862 को एक जेलनुमा घर में 87 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ. अंग्रेजों ने उनकी लाश पर चूना छिड़ककर एक गुमनाम कब्र में दफन कर दिया ताकि कोई निशान न रहे. ब्रिटिश कमिश्नर ने रिपोर्ट दी कि "वहां घास उग आएगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि यहां मुगलों का आखिरी बादशाह दफन है." जफर ने सच ही लिखा था कि उन्हें अपनी मिट्टी में दो गज जमीन भी नसीब न हुई.

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