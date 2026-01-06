Advertisement
मुगलों का वो शाही खजाना जो सदियों तक रहा गायब! अब इस देश में दिखेगा अकबर-शाहजहां का बेशकीमती हीरा

मुगलों का वो शाही खजाना जो सदियों तक रहा गायब! अब इस देश में दिखेगा अकबर-शाहजहां का बेशकीमती हीरा

Mughal jewelry: हॉन्गकॉन्ग पैलेस म्यूजियम में मुगल शाही विरासत की दुर्लभ झलक दिखाई जा रही है. अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर की ज्वेलरी, कुंदन-पोलकी डिज़ाइन और कोह-ए-नूर जैसे ऐतिहासिक रत्न मुगल वैभव की कहानी बयां करते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 06, 2026, 06:32 PM IST
मुगलों का वो शाही खजाना जो सदियों तक रहा गायब! अब इस देश में दिखेगा अकबर-शाहजहां का बेशकीमती हीरा

भारत पर करीब 300 साल तक राज करने वाला मुगल साम्राज्य सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपनी शाही शान, कला और बेशकीमती गहनों के लिए भी जाना जाता है. समय के साथ मुगलों का ज्यादातर खजाना या तो लूट लिया गया या इतिहास के अंधेरे में खो गया. लेकिन अब सदियों बाद मुगल शाही वैभव की झलक एक बार फिर सामने आई है. हॉन्गकॉन्ग पैलेस म्यूज़ियम में लगी एक खास प्रदर्शनी में अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर की दुर्लभ ज्वेलरी और डिजाइन पेश किए जा रहे हैं. यह प्रदर्शनी न सिर्फ इतिहास प्रेमियों, बल्कि वीडियो देखने वाले दर्शकों के लिए भी किसी विज़ुअल ट्रीट से कम नहीं है.

शाही कला और डिजाइन का स्वर्णकाल

मुगल वंश की पहचान उनकी राजनीतिक ताकत के साथ-साथ उनकी रचनात्मक सोच से भी जुड़ी रही है. अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल को कला, वास्तुकला और आभूषणों का स्वर्णकाल माना जाता है. फारसी, इस्लामिक और भारतीय शैलियों के मेल ने मुगल डिजाइनों को दुनिया से अलग पहचान दी. हॉन्गकॉन्ग में लगी “द हॉन्गकॉन्ग जॉकी क्लब सीरीज़: ट्रेज़र्स ऑफ द मुगल कोर्ट” नाम की प्रदर्शनी में इन्हीं तीन बादशाहों के दौर की सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया है. यह प्रदर्शनी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम के सहयोग से आयोजित की गई है.

 शाही गहनों की अनोखी दुनिया

इस प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण मुगल दौर की ज्वेलरी है. खास तौर पर मीनाकारी हार, जो 16वीं सदी में सफ़वीद वंश के समय लोकप्रिय हुए थे, लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं. इसके अलावा भारत में ‘वोरा’ नाम से मशहूर मुगलकालीन अंगूठियां भी प्रदर्शनी का हिस्सा हैं. ये गहने परंपरा से जुड़े होने के साथ-साथ उस दौर की आधुनिक सोच को भी दर्शाते हैं. कुंदन और पोलकी ज्वेलरी के डिज़ाइन, जो आज भी शादियों में खूब पसंद किए जाते हैं, मुगल कारीगरों की उसी विरासत का नतीजा हैं.

खोया हुआ खजाना और कोह-ए-नूर की कहानी

मुगल साम्राज्य के पतन के साथ उसका ज्यादातर सोना और कीमती रत्न या तो लूट लिए गए या पिघला दिए गए. लेकिन कुछ गहने वक्त की मार से बच गए. इनमें सबसे मशहूर नाम कोह-ए-नूर हीरे का है. यह वही हीरा है, जिसे 1852 में यूरोपीय पसंद के अनुसार दोबारा तराशा गया और आज यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है. हॉन्गकॉन्ग की यह प्रदर्शनी उन्हीं बचे हुए शाही खजानों की कहानी सुनाती है, जो आज भी मुगल विरासत की चमक को दुनिया के सामने जिंदा रखे हुए हैं.

 

