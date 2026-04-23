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सोना-चांदी नहीं, रत्नों का समंदर था मुगलों का खजाना! जानें क्या-क्या छिपा था अंदर?

मुगल साम्राज्य का खजाना हीरे, मोती, रूबी और सोने-चांदी से भरा था. गोलकुंडा की खदानों से आने वाले हीरे, ‘तैमूरी रूबी’ जैसे रत्न और तख्त-ए-ताउस इसकी शान माने जाते थे. शाही गहनों, हथियारों और कपड़ों में भी कीमती पत्थर जड़े होते थे, जो उनके अपार वैभव को दिखाते थे. ये जानकारी आइने अकबरी, जीन-बैप्टिस्ट टैवर्नियर और फ्रांस्वा बर्नियर जैसे ऐतिहासिक स्रोतों और यात्रियों के विवरणों पर आधारित है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:31 AM IST
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सोना-चांदी नहीं, रत्नों का समंदर था मुगलों का खजाना! जानें क्या-क्या छिपा था अंदर?

जब भी मुगल साम्राज्य का जिक्र होता है, हमारे दिमाग में ताजमहल, लाल किला और शाही शानो-शौकत की तस्वीर उभर आती है. लेकिन इन सबसे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी मुगलों का खजाना, जो सच में रत्नों का समंदर था. हीरे, मोती, पन्ने, रूबी और सोना-चांदी इतनी मात्रा में थे कि उनकी गिनती तक मुश्किल हो जाती थी. दरबार की चमक ऐसी होती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे. इतिहासकारों और यात्रियों के वर्णन बताते हैं कि मुगलों के पास दुनिया के सबसे कीमती खजानों में से एक था. आइए जानते हैं आखिर इस खजाने में क्या-क्या छिपा था?

मुगल खजाना कितना बड़ा था?

मुगल साम्राज्य 16वीं से 18वीं शताब्दी तक फैला रहा और उसकी समृद्धि पूरे विश्व में मशहूर थी. यह केवल सैन्य ताकत या इमारतों तक सीमित नहीं था, बल्कि खजाने की दौलत भी इसकी पहचान थी. फारसी इतिहासकारों और यूरोपीय यात्रियों ने अपने लेखों में बताया है कि मुगल दरबार के आसपास अनगिनत कीमती रत्न मौजूद थे. सोना-चांदी, हीरे-जवाहरात और मोतियों की इतनी भरमार थी कि उनकी सही गिनती करना मुश्किल था. यही वजह है कि मुगलों का खजाना दुनिया के सबसे समृद्ध खजानों में गिना जाता है.

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खजाना और तोषाखाना क्या था?

मुगल खजाने को दो हिस्सों में बांटा गया था. पहला था राजस्व खजाना, जिसमें कर, जमीन से आय और युद्ध की लूट शामिल होती थी. दूसरा था ‘तोषाखाना’, जहां बादशाह के निजी गहने, ताज, रत्न और कीमती वस्तुएं रखी जाती थीं. आइने अकबरी में इसका जिक्र मिलता है कि अकबर के समय खजाने का पूरा हिसाब रखा जाता था. लेकिन शाहजहां और औरंगजेब के दौर में खजाना इतना बढ़ गया कि उसकी गिनती करना भी लगभग नामुमकिन हो गया था.

हीरे कहां से आते थे?

मुगलों के खजाने में हीरों का सबसे खास स्थान था. दक्षिण भारत के गोलकुंडा क्षेत्र की खदानें दुनिया भर में मशहूर थीं. यही से हीरे व्यापारिक रास्तों के जरिए मुगल दरबार तक पहुंचते थे. फ्रांसीसी यात्री जां बातिस्त तवर्निए ने लिखा कि मुगलों के पास इतने बड़े हीरे थे कि यूरोप के गहने उनके सामने फीके लगते थे. उन्होंने ‘ग्रेट मुगल डायमंड’ का जिक्र किया, जिसका वजन 200 कैरेट से ज्यादा बताया गया. कोहिनूर हीरा भी इसी परंपरा का हिस्सा था.

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रूबी और तैमूरी लाल क्या थे?

हीरों के अलावा लाल रंग के रत्न यानी रूबी भी मुगलों की शान थे. बदख्शां और बर्मा से आने वाले याकूत बेहद कीमती माने जाते थे. ‘तैमूरी रूबी’ नाम का एक प्रसिद्ध रत्न भी मुगल खजाने में था, जिसे लंबे समय तक रूबी समझा गया, जबकि वह स्पाइनल था. इस पर कई शासकों के नाम खुदे थे, जिससे यह सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बन गया था. ऐसे रत्न केवल आभूषण नहीं, बल्कि ताकत और विरासत का संकेत भी थे.

मोतियों की इतनी भरमार क्यों थी?

मुगल दरबार में मोतियों की चमक भी कम नहीं थी. बहरीन और ओमान से आने वाले समुद्री मोती बेहद खास माने जाते थे. फ्रांसीसी यात्री फ्रांस्वा बर्नियर ने लिखा कि शाही कपड़ों और तलवारों पर सैकड़ों मोती जड़े होते थे. नूरजहां और जहांआरा बेगम जैसी शाही महिलाओं के गहनों में कई परतों वाले मोती और पन्ने शामिल होते थे. छोटे मोती कपड़ों और पर्दों की कढ़ाई में भी इस्तेमाल होते थे, जिससे दरबार की चमक और बढ़ जाती थी.

मोर तख्त कितना कीमती था?

मुगल खजाने की सबसे शानदार चीज थी तख्त ए ताउस. शाहजहां द्वारा बनवाया गया यह सिंहासन रत्नों से भरा हुआ था. इसमें हीरे, रूबी, पन्ने और नीलम जड़े थे, जो मोर के पंखों की तरह चमकते थे. इसके हर हिस्से सीढ़ियों, स्तंभों और किनारों पर कीमती पत्थर लगे थे. इतिहासकारों के अनुसार, इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि आज भी इसका सही अनुमान लगाना मुश्किल है. यह मुगल वैभव का सबसे बड़ा प्रतीक था.

शाही जीवन में रत्नों का उपयोग कैसे होता था?

मुगल बादशाह सिर्फ गहनों में ही नहीं, बल्कि तलवार, खंजर, ताज और कपड़ों में भी रत्न सजाते थे. पगड़ियों की कलगी में बड़े हीरे या रूबी लगाए जाते थे और कपड़ों पर सोने की जाली में छोटे रत्न जड़े होते थे. शाही समारोहों जैसे ईद या नौरोज में जब दरबार सजता था, तो हर ओर रत्नों की चमक दिखाई देती थी. उस समय का दरबार सच में ‘रोशनी का समंदर’ लगता था, जहां हर चीज चमकती और शाही वैभव को दिखाती थी.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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