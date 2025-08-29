Video: शक्ल पर मत जाओ, बिना स्कूल और पढ़ाई किए ये लड़का बोल लेता है कई सारी विदेशी भाषाएं; सुनकर हो जाएंगे हैरान! देखें वीडियो
Video: शक्ल पर मत जाओ, बिना स्कूल और पढ़ाई किए ये लड़का बोल लेता है कई सारी विदेशी भाषाएं; सुनकर हो जाएंगे हैरान! देखें वीडियो

Multiple Language Speaking Boy Video Viral: आज एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें बिना स्कूल गए कई भाषा बोले वाले लड़के को देख सकते हैं, आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:50 AM IST
Multiple Language Speaking Boy Video Viral: कहते हैं न ‘डोन्ट जज बुक बाय इट्स कवर’ इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का मूल्यांकन सिर्फ बाहरी तौर या दिखावे के आधार पर नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले उसके बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए और दरूनी गुणों या वास्तविक स्वरूप को समझने के बाद ही किसी तरह के निर्णय पर आइए. सोशल मीडिया पर एक वीडियो ऐसा ही वायरल हो रहा है जो इस मुहावरे की याद दिलाता है. वीडियो में दिख रहे लड़के के लुक या फेस को देखकर आप समझेंगे कि उसे कुछ नहीं आता है लेकिन असल में वो एक टैलेंटेड लड़का बताया जा रहा है.

बिना स्कूल गए, बोल लेता है कई विदेशी भाषाएं

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक व्लॉगर वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए एक लड़के पास जा पहुंचता है जिसे देखने के बाद शख्स क्या इंटरनेट पर वीडियो देखने वाला हर शख्स हैरान है. दरअसल, मामूली सा दिख रहा लड़का जब मुंह खोलता है तो वो वबाल बोलता दिखता है. एक या दो नहीं कई भाषा में बिना रुके बोलने लगता है. हैरानी की बात तो ये है कि वो बिना स्कूल गए कई भाषाएं बोल लेता है.

वीडियो में क्या दिखा?

आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब व्लॉगर नमस्ते बोल रहा होता है तो सामने से लड़का अंग्रेजी के साथ-साथ फ्रेंच और स्पैनिश भाषा में बातचीत करने लगता है. बातचीत के दौरान बताता है कि वो पुष्कर में रहता है और यहां बचपन से आता-जाता रहा है. बिना स्कूल गए उसे अंग्रेजी के अलावा दूसरे देशों की भाषा भी आती है. अपना नाम लाला बताने वाला ये लड़का व्लॉगर से पूछता है कि वो वीडियो को कहां शेयर करेगा. फेसबुक, इंस्टाग्राम बोलने पर व्लॉगर कहता है कि वो हर जगह वीडियो को शेयर करेगा. आगे वो व्लॉगर से सवाल करता है कि उसको पुष्कर कैसा लगा, जिस पर व्लॉगर कहता है कि ये शहर काफी अच्छा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इंस्टाग्राम पर @jaystreazy ने वीडियो को साझा किया है. पोस्ट के दौरान कैप्शन में लिखा- ‘Multilingual Thanks to Tourists’ इस वीडियो पर यूजर्स के कई कमेंट देखने को मिले. एक यूजर ने लिखा कि लाला ने इंडिया की इज्जत बचा दी. दूसरे यूजर ने लिखा कि किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से न करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है. इसके अलावा लोग लड़के के टैलेंट की तारीफ करते भी दिखे.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

videoviral

