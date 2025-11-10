Advertisement
trendingNow12996017
Hindi Newsजरा हटके

Video: शैतान बच्चे ने मां को दिया ऐसा गिफ्ट, स्कूल बैग से निकालकर हाथ में थमाया! देखते ही...

Mother-Son Bond Video: मुंबई के 10 साल के एक बच्चे ने अपनी मां को जन्मदिन पर ऐसा तोहफा दिया कि सोशल मीडिया पर सबके दिल पिघल गए. अपनी पॉकेट मनी से खरीदी घड़ी ने न सिर्फ मां की आंखें नम कर दीं, बल्कि इंटरनेट पर लाखों लोगों को भी भावुक कर दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 10, 2025, 01:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: शैतान बच्चे ने मां को दिया ऐसा गिफ्ट, स्कूल बैग से निकालकर हाथ में थमाया! देखते ही...

Viral Video Of Mother Son: मुंबई के 10 साल के एक बच्चे ने अपनी मां को जन्मदिन पर ऐसा तोहफा दिया कि सोशल मीडिया पर सबके दिल पिघल गए. अपनी पॉकेट मनी से खरीदी घड़ी ने न सिर्फ मां की आंखें नम कर दीं, बल्कि इंटरनेट पर लाखों लोगों को भी भावुक कर दिया. वीडियो की शुरुआत होती है एक छोटे से कमरे से, जहां लगभग 10 साल का एक बच्चा अपने स्कूल बैग से एक गिफ्ट पैक निकालता है. बगल में उसका छोटा भाई खड़ा है, जो उत्सुकता से देख रहा है. कैमरे के पीछे खड़ी मां पूरे पल को रिकॉर्ड कर रही है. लड़के के चेहरे पर झिझक के साथ खुशी झलक रही है, जब वह अपनी माँ को वह गिफ्ट थमाता है.

यह भी पढ़ें: मैंने प्यार नहीं, पैसे से शादी की... पति के सामने पत्नी ने क्यों कहा ऐसा? लोग कहने लगे- Gold Digger Wife

क्या हुआ जब बेटे ने स्कूल बैग से निकाला तोहफा?

Add Zee News as a Preferred Source

रैप किए हुए गिफ्ट पर एक प्यारा नोट चिपका था, “आपके शरारती बेटे, एल्ड्रिल की ओर से शुभकामनाएं.” थोड़ी ही देर बाद पैकिंग खुलती है और अंदर से निकलती है एक सुंदर गोल्ड-प्लेटेड घड़ी, जो बच्चे ने अपने पॉकेट मनी से खरीदी थी. वीडियो पर लिखा था, "जब आपका 10 वर्षीय बच्चा अपनी पॉकेट मनी से आपको जन्मदिन का उपहार देकर आश्चर्यचकित कर दे."

क्यों खास है ये तोहफा?

ये तोहफा किसी बड़ी कीमत का नहीं था, पर इसमें मां के लिए बेटे का स्नेह और सोच झलकती थी. इस प्यार भरे इशारे ने इंटरनेट का दिल जीत लिया. लोगों ने लिखा, “यह पैसे के बारे में नहीं है, यह भावनाओं के बारे में है.” यह वीडियो 11 सितंबर को पोस्ट किया गया था और अब तक 3 लाख से अधिक व्यूज पा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोगों ने बच्चे की सेंस ऑफ गिफ्टिंग और हैंडराइटिंग की तारीफ की. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “सिटीजन घड़ी खरीदने के लिए उसे कितनी जेबखर्च मिलती है?”

 

 

यह भी पढ़ें: इंडियन बॉस और जापानी बॉस में अंतर! इम्प्लाई के छुट्टी मांगने पर कैसे देते हैं जवाब? खुद देख लें ये वायरल ई-मेल

क्या कहते हैं लोग इस प्यारे इशारे पर?

कई यूजर्स ने इसे अच्छा और स्वस्थ पालन-पोषण का उदाहरण बताया. एक व्यक्ति ने लिखा, “उसकी प्रोग्रेसिव थॉट है और उसकी रुचि बहुत अच्छी है.” मां ने कैप्शन में लिखा, “जब से तुम पैदा हुए हो, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है. तुम्हें बड़ा होते देखकर मुझे गर्व होता है.” क्योंकि यह कहानी याद दिलाती है कि मां-बेटे का रिश्ता पैसों से नहीं, प्यार से चलता है. एक छोटी सी घड़ी, एक प्यारा नोट और एक मासूम दिल... बस इतना ही काफी है किसी मां का जन्मदिन यादगार बनाने के लिए.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

birthday giftpocket moneyviraltrending

Trending news

पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
Former RBI governor Raghuram Rajan
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
india pakistan news
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
Tamil Nadu
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
Karnataka politics
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
Indian railways
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
India Bhutan News
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा