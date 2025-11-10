Video: शैतान बच्चे ने मां को दिया ऐसा गिफ्ट, स्कूल बैग से निकालकर हाथ में थमाया! देखते ही...

Viral Video Of Mother Son: मुंबई के 10 साल के एक बच्चे ने अपनी मां को जन्मदिन पर ऐसा तोहफा दिया कि सोशल मीडिया पर सबके दिल पिघल गए. अपनी पॉकेट मनी से खरीदी घड़ी ने न सिर्फ मां की आंखें नम कर दीं, बल्कि इंटरनेट पर लाखों लोगों को भी भावुक कर दिया. वीडियो की शुरुआत होती है एक छोटे से कमरे से, जहां लगभग 10 साल का एक बच्चा अपने स्कूल बैग से एक गिफ्ट पैक निकालता है. बगल में उसका छोटा भाई खड़ा है, जो उत्सुकता से देख रहा है. कैमरे के पीछे खड़ी मां पूरे पल को रिकॉर्ड कर रही है. लड़के के चेहरे पर झिझक के साथ खुशी झलक रही है, जब वह अपनी माँ को वह गिफ्ट थमाता है.

क्या हुआ जब बेटे ने स्कूल बैग से निकाला तोहफा?

रैप किए हुए गिफ्ट पर एक प्यारा नोट चिपका था, “आपके शरारती बेटे, एल्ड्रिल की ओर से शुभकामनाएं.” थोड़ी ही देर बाद पैकिंग खुलती है और अंदर से निकलती है एक सुंदर गोल्ड-प्लेटेड घड़ी, जो बच्चे ने अपने पॉकेट मनी से खरीदी थी. वीडियो पर लिखा था, "जब आपका 10 वर्षीय बच्चा अपनी पॉकेट मनी से आपको जन्मदिन का उपहार देकर आश्चर्यचकित कर दे."

क्यों खास है ये तोहफा?

ये तोहफा किसी बड़ी कीमत का नहीं था, पर इसमें मां के लिए बेटे का स्नेह और सोच झलकती थी. इस प्यार भरे इशारे ने इंटरनेट का दिल जीत लिया. लोगों ने लिखा, “यह पैसे के बारे में नहीं है, यह भावनाओं के बारे में है.” यह वीडियो 11 सितंबर को पोस्ट किया गया था और अब तक 3 लाख से अधिक व्यूज पा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोगों ने बच्चे की सेंस ऑफ गिफ्टिंग और हैंडराइटिंग की तारीफ की. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “सिटीजन घड़ी खरीदने के लिए उसे कितनी जेबखर्च मिलती है?”

क्या कहते हैं लोग इस प्यारे इशारे पर?

कई यूजर्स ने इसे अच्छा और स्वस्थ पालन-पोषण का उदाहरण बताया. एक व्यक्ति ने लिखा, “उसकी प्रोग्रेसिव थॉट है और उसकी रुचि बहुत अच्छी है.” मां ने कैप्शन में लिखा, “जब से तुम पैदा हुए हो, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है. तुम्हें बड़ा होते देखकर मुझे गर्व होता है.” क्योंकि यह कहानी याद दिलाती है कि मां-बेटे का रिश्ता पैसों से नहीं, प्यार से चलता है. एक छोटी सी घड़ी, एक प्यारा नोट और एक मासूम दिल... बस इतना ही काफी है किसी मां का जन्मदिन यादगार बनाने के लिए.