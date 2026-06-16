Mumbai Viral Story Mansukh Kaka: मुंबई जैसे तेज रफ्तार वाले शहर की जिंदगी में हर दिन हजारों लोग अपने काम के लिए निकलते हैं. इस भीड़ में कई ऐसी कहानियां छिपी होती हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं. ऐसी ही एक कहानी सामने आई है मुंबई के 82 साल के मनसुख काका की, जो उम्र के इस पड़ाव पर भी हार मानने के बजाय मेहनत करके अपना और अपने परिवार का सहारा बने हुए हैं.
सड़क किनारे छोटे से स्टॉल पर बैठकर फरसाण बेचने वाले मनसुख काका का वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में लोग उनकी मेहनत और आत्मनिर्भर रहने की सोच की तारीफ कर रहे हैं. लेकिन इस उम्र में उनकी यह मेहनत और महज 300 रुपये रोज की कमाई वाली बात ने इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल झकझोर कर रख दिया है.
मनसुख काका की कहानी कंटेंट क्रिएटर अराधना चटर्जी ने सोशल मीडिया पर शेयर की. उन्होंने बताया कि एक दिन उनकी नजर फुटपाथ पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी, जो बड़ी सफाई से अपने स्नैक्स के पैकेट सजा रहे थे. जब उन्होंने रुककर उनसे बात की तो पता चला कि वह 82 साल के मनसुख काका हैं. वह रोज अपने छोटे से स्टॉल पर घर में बने फरसाण बेचते हैं. वीडियो में मनसुख काका को बड़े आराम के साथ अपने सामान को व्यवस्थित करते हुए देखा जा सकता है. उनके स्टॉल पर खाखरा, चकली और कई तरह के गुजराती स्नैक्स के पैकेट रखे दिखाई देते हैं.
मनसुख काका की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी. वीडियो में बताया गया कि उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक साड़ी की दुकान में सेल्समैन के तौर पर काम करते हुए बिताया. लेकिन कोरोना महामारी के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई. बीमारी की वजह से उनकी नौकरी चली गई. इसके बाद परिवार की स्थिति भी बदल गई. बताया गया कि उनके बेटे को भी उनकी देखभाल के लिए अपना काम छोड़ना पड़ा. हालात मुश्किल थे, लेकिन मनसुख काका ने हार नहीं मानी. ठीक होने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वह खुद कुछ काम शुरू करेंगे और इसी सोच के साथ उन्होंने छोटा सा फरसाण का स्टॉल लगाना शुरू किया.
मनसुख काका रोज करीब 12 घंटे अपने स्टॉल पर बैठते हैं. वह ग्राहकों का इंतजार करते हैं और पूरे ध्यान से अपना सामान बेचते हैं. इतनी मेहनत के बावजूद वीडियो में उनकी रोज की कमाई करीब 300 रुपये के आसपास बताई गई है. लेकिन उनके चेहरे पर किसी तरह की शिकायत नहीं दिखती. वीडियो में उनकी एक आदत ने लोगों का खास ध्यान खींचा. वह हर बिक्री और खर्च का हिसाब एक छोटी सी डायरी में लिखते हैं. उनका यह तरीका देखकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी प्रभावित हुए. लोगों का कहना है कि इतनी उम्र में भी उनका काम के प्रति लगाव और जिम्मेदारी की भावना बहुत कुछ सिखाती है.
मनसुख काका का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन आने लगे. कई यूजर्स ने उनकी सादगी और मेहनत की तारीफ की. कुछ लोगों ने लिखा कि उनकी साफ-सुथरी ड्रेस और काम करने का तरीका देखकर लगता है कि वह अपने काम को कितनी इज्जत देते हैं. एक यूजर ने लिखा कि उम्र चाहे कितनी भी हो, मेहनत और आत्मसम्मान इंसान को हमेशा मजबूत बनाते हैं. वहीं, कई लोगों ने कहा कि ऐसे छोटे कारोबार करने वाले लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी की मेहनत होती है.
वीडियो वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने मनसुख काका की दुकान की लोकेशन पूछनी शुरू कर दी. लोगों का कहना है कि वे वहां जाकर उनके हाथों से बने स्नैक्स खरीदना चाहते हैं, ताकि उनकी मदद हो सके. कुछ यूजर्स ने यह भी बताया कि वे पहले मनसुख काका से मिल चुके हैं और वह बहुत अच्छे और मिलनसार इंसान हैं. कई मुंबईकरों ने अपील की कि अगर लोग उनके आसपास से गुजरें तो उनके स्टॉल से सामान जरूर खरीदें और उनके छोटे से बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करें.
मनसुख काका की कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति के काम करने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सोच की कहानी है, जिसमें इंसान मुश्किल हालात में भी खुद को कमजोर नहीं मानता. 82 साल की उम्र में हर रोज 12 घंटे मेहनत करना आसान नहीं है, लेकिन मनसुख काका ने दिखा दिया कि आत्मनिर्भर बनने की इच्छा उम्र से बड़ी होती है. उनकी कहानी आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है. यह बताती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, मेहनत और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने वाला इंसान अपनी पहचान जरूर बना सकता है.
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