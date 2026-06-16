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82 साल की उम्र और सिर्फ 300 रुपये की कमाई! मुंबई में सड़क पर फरसाण बेच रहे ये बुजुर्ग, Video देख भर आएंगी आंखें

Mumbai Viral Story Mansukh Kaka: मुंबई में रहने वाले 82 साल के मनसुख काका की कहानी सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रही है. उम्र के इस पड़ाव पर भी वह रोज करीब 12 घंटे सड़क किनारे बैठकर घर में बने फरसाण बेचते हैं. एक वीडियो वायरल होने के बाद लोग उनकी मेहनत, आत्मसम्मान और जज्बे की तारीफ कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 16, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:37 PM IST
82 साल की उम्र और सिर्फ 300 रुपये की कमाई! मुंबई में सड़क पर फरसाण बेच रहे ये बुजुर्ग, Video देख भर आएंगी आंखें
Image Credit: Image credit: instagram/@storiesbyaradhana

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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