मनसुख काका की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी. वीडियो में बताया गया कि उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक साड़ी की दुकान में सेल्समैन के तौर पर काम करते हुए बिताया. लेकिन कोरोना महामारी के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई. बीमारी की वजह से उनकी नौकरी चली गई. इसके बाद परिवार की स्थिति भी बदल गई. बताया गया कि उनके बेटे को भी उनकी देखभाल के लिए अपना काम छोड़ना पड़ा. हालात मुश्किल थे, लेकिन मनसुख काका ने हार नहीं मानी. ठीक होने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वह खुद कुछ काम शुरू करेंगे और इसी सोच के साथ उन्होंने छोटा सा फरसाण का स्टॉल लगाना शुरू किया.