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मुंबई एयरपोर्ट पर पेन को मिली Z+ सिक्योरिटी! रस्सी से बंधा रिफिल देखकर ट्रैवल ब्लॉगर रह गया हैरान, वीडियो वायरल

Mumbai Airport Viral Video: मुंबई एयरपोर्ट का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रैवल ब्लॉगर एयरपोर्ट के फॉर्म भरने वाले काउंटर पर रस्सी से बंधे एक पेन रिफिल को दिखा रहा है. ब्लॉगर ने इसको मजाकिया अंदाज में 'Z+ सिक्योरिटी' के साथ रखा पेन रिफिल बताया. वीडियो वायरल होने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने भी मामले पर सफाई दी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 22, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:57 PM IST
मुंबई एयरपोर्ट पर पेन को मिली Z+ सिक्योरिटी! रस्सी से बंधा रिफिल देखकर ट्रैवल ब्लॉगर रह गया हैरान, वीडियो वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@travelwithsamalvlogs

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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