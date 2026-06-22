Mumbai Airport Viral Video: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक छोटी सी चीज ने सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा छेड़ दी है. एक ट्रैवल ब्लॉगर ने एयरपोर्ट के फॉर्म भरने वाले काउंटर पर रस्सी से बंधे एक पेन का वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर वह हैरान रह गया. उसने मजाकिया अंदाज में इसे 'Z+ सिक्योरिटी' बता दिया.
ब्लॉगर का कहना था कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए बेसिक सुविधा के तौर पर एक पेन तक सही तरीके से उपलब्ध नहीं है और जो पेन रिफिल रखा गया है, उसे चोरी से बचाने के लिए रस्सी से बांधा गया है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी और एयरपोर्ट प्रशासन ने भी मामले पर सफाई दी.
जानकारी के मुताबिक, ट्रैवल ब्लॉगर दीपक सामल ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में वह मुंबई एयरपोर्ट के एक काउंटर पर रखा पेन रिफिल दिखाते हैं. यह पेन रिफिल एक रस्सी से बांधा हुआ था, जिससे कोई उसे लेकर न जा सके. वीडियो में दीपक कहते हैं कि यह मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां भारत आने वाले यात्रियों को कई बार फॉर्म भरने पड़ते हैं. लेकिन यहां सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज यह है कि एक छोटे से पेन रिफिल को भी सुरक्षा देकर रखा गया है. उन्होंने कहा कि इस पेन रिफिल के लिए इतनी सिक्योरिटी लगाई गई है. सोचिए, इतना बड़ा एयरपोर्ट है और यहां यात्रियों के लिए एक पेन तक नहीं है.
दीपक ने वीडियो में इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी विदेशी यात्री को फॉर्म भरना हो और उसे पेन न मिले तो यह एयरपोर्ट की छवि पर असर डाल सकता है. इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपना खुद का पेन काउंटर पर छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि वह यह पेन इसलिए छोड़ रहे हैं, ताकि अगर कोई इंटरनेशनल यात्री यहां फॉर्म भरने आए तो उसे परेशानी न हो. उनके इस वीडियो पर लिखा था, 'मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस पेन को मिली Z+ सिक्योरिटी.'
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि एयरपोर्ट जैसी जगह पर छोटी छोटी सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यही चीजें यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाती हैं. दीपक ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि यह सिर्फ एक पेन की बात नहीं है, बल्कि देश की साख से जुड़ी बात है. उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल यात्रियों के लिए एयरपोर्ट किसी देश का पहला अनुभव होता है और वहां मौजूद छोटी छोटी चीजें भी लोगों के मन में असर छोड़ती हैं. उन्होंने लिखा कि एक बड़े देश की पहचान सिर्फ बड़ी इमारतों और सुविधाओं से नहीं होती, बल्कि बेसिक सर्विस और ध्यान रखने की आदत से भी होती है.
वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने ब्लॉगर की बात का समर्थन किया. उनका कहना था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसी छोटी लापरवाही नहीं होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पेन को रस्सी से बांधना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई जगह सार्वजनिक चीजों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता है. उनका कहना था कि यात्रियों की सुविधा के लिए रखा गया सामान बार बार गायब हो जाता है, इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है. एक यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ पेन नहीं, बल्कि सर्विस और मैनेजमेंट का सवाल है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि अगर कोई विदेशी यात्री पहली बार भारत आता है तो वह ऐसी छोटी चीजों को भी नोटिस करता है.
वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई एयरपोर्ट प्रशासन ने इस पर प्रतिक्रिया दी. प्रशासन ने बताया कि उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया है और वह पेन रिफिल हटा दिया गया है. साथ ही ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं. एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि यात्रियों की प्रतिक्रिया उनके लिए महत्वपूर्ण है और ऐसी चीजों से उन्हें अपनी सेवाओं को बेहतर करने में मदद मिलती है.
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