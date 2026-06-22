वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने ब्लॉगर की बात का समर्थन किया. उनका कहना था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसी छोटी लापरवाही नहीं होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पेन को रस्सी से बांधना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई जगह सार्वजनिक चीजों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता है. उनका कहना था कि यात्रियों की सुविधा के लिए रखा गया सामान बार बार गायब हो जाता है, इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है. एक यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ पेन नहीं, बल्कि सर्विस और मैनेजमेंट का सवाल है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि अगर कोई विदेशी यात्री पहली बार भारत आता है तो वह ऐसी छोटी चीजों को भी नोटिस करता है.