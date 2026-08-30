Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /कहां जाना है से लेकर कितने पैसे हुए तक..., मुंबई के ऑटो ड्राइवर ने गाड़ी में लगाई हिंदी-मराठी चीट शीट; Video वायरल

'कहां जाना है से लेकर कितने पैसे हुए तक...', मुंबई के ऑटो ड्राइवर ने गाड़ी में लगाई हिंदी-मराठी 'चीट शीट'; Video वायरल

मुंबई के एक ऑटो ड्राइवर ने यात्रियों से मराठी में बात करने के लिए गजब का आसान तरीका निकाला. उसने अपने ऑटो के अंदर हिंदी से मराठी के डेली यूज के वाक्यों की एक हैंडरिटन शीट चिपका रखी है. यात्री ने जब इसे देखा तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. अब लोग ड्राइवर की कोशिश की तारीफ करते हुए इसे मेहनत और रोजी-रोटी के लिए संघर्ष की कहानी बता रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 30, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:26 PM IST
'कहां जाना है से लेकर कितने पैसे हुए तक...', मुंबई के ऑटो ड्राइवर ने गाड़ी में लगाई हिंदी-मराठी 'चीट शीट'; Video वायरल
Image Credit: मुंबई ऑटो ड्राइवर ने गाड़ी में लगा रखी हिंदी-मराठी &#039;चीट शीट&#039;! Image credit: instagram/@neetupramodsingh08

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कौन हैं नगालैंड की वेसालु पुरो, जिनका मन की बात में पीएम मोदी ने किया जिक्र?
2
3
4
5