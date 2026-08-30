'कहां जाना है से लेकर कितने पैसे हुए तक...', मुंबई के ऑटो ड्राइवर ने गाड़ी में लगाई हिंदी-मराठी 'चीट शीट'; Video वायरल

मुंबई की सड़कों पर ऑटो में सफर करना लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. लेकिन हाल ही में एक महिला जब ऑटो में बैठीं तो उनकी नजर अंदर चिपकी एक ऐसी शीट पर पड़ी, जिसे देखकर वह भी चौंक गईं. ऑटो के अंदर हाथ से लिखी एक लिस्ट लगी थी. इसमें हिंदी के आम वाक्यों के सामने उनके मराठी मतलब लिखे हुए थे.
महिला ने इस शीट की तस्वीर और वीडियो बना लिया. इसके बाद इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जहां देखते ही देखते यह छोटी सी कोशिश लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई. लोग अब इसको ड्राइवर की मेहनत और रोजी-रोटी के लिए संघर्ष की कहानी बता रहे हैं.
ऑटो ड्राइवर ने अपनी जरूरत के हिसाब से इस 'चीट शीट' में ऐसे शब्द लिखे थे, जिनका इस्तेमाल वह सवारियों से बातचीत के दौरान कर सकता है. जैसे 'छुट्टे नहीं हैं' के सामने मराठी में 'छुट्टे नाहीत' लिखा था. इसी तरह 'रुको जरा' के लिए 'थांबा जरा' और 'रास्ता बताइए' के लिए 'रस्ता सांगा' लिखा गया था. लिस्ट में 'जल्दी बताइए' के सामने 'लवकर सांगा' भी लिखा दिखाई देता है. मतलब ड्राइवर ने कोई बड़ी क्लास या मुश्किल तरीका अपनाने के बजाय अपने रोज के काम में आने वाले शब्दों को ही एक जगह लिख लिया.
अगर किसी भाषा को पहली बार सीखना हो तो सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि शुरुआत कहां से की जाए. इस ड्राइवर ने इसका अपना आसान रास्ता खोज लिया. वह यात्रियों से बातचीत के दौरान जरूरत पड़ने पर शीट देख सकता है और धीरे-धीरे इन शब्दों को याद भी कर सकता है. ऑटो में बैठने वाले अलग-अलग इलाकों और भाषाओं के लोग होते हैं. ऐसे में ड्राइवर और यात्री के बीच छोटी-छोटी बातों को समझना जरूरी होता है. इस लिहाज से यह कागज सिर्फ कुछ शब्दों की लिस्ट नहीं, बल्कि रोजी-रोटी चलाने के लिए भाषा की दिक्कत से निपटने की एक छोटी लेकिन दिलचस्प कोशिश बन गया.
वीडियो पर लिखा टेक्स्ट भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसमें लिखा गया था, 'हम सभी अपनी-अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं.' वीडियो शेयर करने वाली महिला ने इस ड्राइवर की कोशिश को किसी बहस या विवाद के बजाय इंसानी नजरिए से दिखाया. यही वजह है कि कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने भाषा विवाद से ज्यादा ड्राइवर की मेहनत और उसकी मजबूरी पर बात की.
वीडियो वायरल होने के बाद एक यूजर ने लिखा कि इन लोगों ने पहले ही बहुत कुछ झेला है और अब भाषा की परेशानी भी उनके सामने है. इसके बावजूद वे परिवार के लिए काम करते जा रहे हैं. एक दूसरे यूजर ने इस पूरे मामले को 'बेहद दुखद' बताया. वहीं, एक व्यक्ति ने लिखा कि मुश्किल हालात से निकलने के लिए ड्राइवर ने जो छोटा सा रास्ता खोजा है, वह आम आदमी की जिंदगी से बहुत कुछ सिखाता है. कई लोगों को यह बात पसंद आई कि ड्राइवर ने भाषा न आने की समस्या को लेकर शिकायत करने के बजाय खुद समाधान खोजने की कोशिश की.
इस घटना की चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के मराठी ज्ञान को लेकर सरकारी स्तर पर भी जोर दिया जा रहा है. राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 20 अगस्त से नॉन-मराठी बोलने वाले टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों के बीच मराठी के वर्किंग नॉलेज की जांच के लिए राज्यव्यापी ड्राइव शुरू की थी. इस पहल के पीछे मकसद यह देखना है कि ड्राइवर यात्रियों से रोजमर्रा की बातचीत के लिए बेसिक मराठी समझ और बोल सकें. जिन ड्राइवरों को मराठी में परेशानी होगी, उनके लिए मराठी सीखने की क्लास का इंतजाम किए जाने की बात भी सामने आई है.
भाषा सीखने की जरूरत और उससे जुड़े सरकारी नियम अपनी जगह हैं. लेकिन इस ऑटो ड्राइवर की कहानी का दिलचस्प पहलू उसका तरीका है. उसने किसी से बहस नहीं की, न ही भाषा की परेशानी को काम छोड़ने की वजह बनाया. उसने बस एक कागज पर जरूरी वाक्य लिखे और उसे ऑटो में ऐसी जगह लगा दिया, जहां जरूरत पड़ने पर तुरंत देखा जा सके. एक तरह से यह 'लर्निंग ऑन द जॉब' का बिल्कुल देसी वर्जन है.
सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो सिर्फ एक ऑटो में लगी हिंदी-मराठी लिस्ट की कहानी नहीं रह गया है. इसके पीछे उस आम आदमी की तस्वीर दिखाई देती है, जो हर रोज कुछ घंटे सड़क पर बिताकर अपना घर चलाता है और काम के दौरान आने वाली नई परेशानी का कोई न कोई रास्ता निकालता है. भाषा सीखने में समय लग सकता है, लेकिन कोशिश शुरू करने के लिए हमेशा किसी बड़ी सुविधा की जरूरत नहीं होती. मुंबई के इस ड्राइवर की छोटी सी 'चीट शीट' शायद यही बात सबसे आसान तरीके से समझाती है. आखिर रोजी-रोटी की दौड़ में कई बार इंसान को सिर्फ रास्ता नहीं, रास्ता बताने वाली भाषा भी सीखनी पड़ती है. और इस ड्राइवर ने वह सीखने की शुरुआत एक छोटे से कागज से कर दी.
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