मुंबई के इस ऑटोवाले ने अपनी रिक्शा को बना दिया गणपति पंडाल, 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों से जीता दिल!

Viral Video: मुंबई में गणेश चतुर्थी के मौके पर एक ऑटो ड्राइवर ने ऐसा कमाल कर दिया कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे. आमतौर पर लोग अपने घरों में बड़े-बड़े सजावटी पंडाल बनाते हैं, लेकिन इस ड्राइवर ने कुछ अलग किया. उसने अपनी ऑटो रिक्शा को ही चलती फिरती गणपति मंदिर बना दिया. फूलों, लाइटों और फलों से सजाई गई भगवान गणेश की मूर्ति को लेकर वह पूरे शहर में घूमता रहा. उसका ये सरल लेकिन भावुक तरीका लोगों का दिल जीत रहा है और सोशल मीडिया पर उसकी खूब चर्चा हो रही है.

ऑटो बना गणपति पंडाल

मुंबई के इस ऑटो वाले ने अपनी आम ऑटो रिक्शा को गणपति का सुंदर पंडाल बना दिया. उसने ऑटो की सीट पर भगवान गणेश की मूर्ति रखी और उसे फूलों, लाइटों और फलों से सजाया. गणपति बप्पा की आरती और “गणपति बप्पा मोरया” के जयकारों के साथ वह शहर में घूमता रहा. ऑटो की यह सादगी देखकर लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए. कई जगहों पर लोग रुककर फोटो और वीडियो लेने लगे. यह देखने में जितना साधारण लगा, उतना ही खास भी था. ड्राइवर ने पैसे नहीं बल्कि श्रद्धा से बप्पा की सेवा की.

सोशल मीडिया पर वायरल

इस अनोखे पंडाल को एक कंटेंट क्रिएटर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. वीडियो में ड्राइवर गर्व से भगवान गणेश की मूर्ति के साथ बैठा दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब पसंद किया गया. लोगों ने कमेंट्स में दिल और फूल वाले इमोजी शेयर कर रहे हैं. कई लोगों ने ड्राइवर की तारीफ की और कहा कि उसने श्रद्धा के साथ अपना काम छोड़कर बप्पा की सेवा की. एक यूजर ने लिखा, “इतना विश्वास और भक्ति देखकर हैरान हूं.” दूसरे ने लिखा, “ऑटो छोटा हो सकता है, लेकिन दिल बड़ा है.” कई लोगों ने इसे महाराष्ट्र की बप्पा के प्रति प्रेम की मिसाल बताया.

Mumbai, Maharashtra: A unique Ganesh Utsav pandal is themed on Operation Sindoor and Operation Mahadev. It is set up in honour of the 26 tourists killed in the Pakistan-backed Pahalgam terror attack and India's decisive response to it pic.twitter.com/HwyG4qsfth — IANS (@ians_india) August 28, 2025

इस साल की अन्य अनोखी सजावटें

इस साल गणेश चतुर्थी पर देशभर में कई अलग-अलग सजावटें देखने को मिलीं. मुंबई के एक पंडाल ने विशेष रूप से लोगों का ध्यान खींचा, जिसका विषय ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव से प्रेरित था. यह श्रद्धांजलि उन सैनिकों और पीड़ितों को दी गई जिन्होंने अप्रैल 2025 में पाकिस्तान समर्थित पहलगाम आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाई. पंडाल में देशभक्ति का भाव झलक रहा था. वहीं, ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर का गणपति पंडाल भी इसी भावना का प्रतीक बना. साधारण साधनों से श्रद्धा दिखाकर लोगों ने दिल जीत लिया.