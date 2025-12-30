पटक-पटक कर मारूंगा... आधी रात ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों को क्यों दी गालियां? देख लें पूरा Video

Mumbai Driver Abuse Woman: मुंबई में देर रात की एक सामान्य ऑटो यात्रा उस वक्त डरावने अनुभव में बदल गई, जब एक ऑटो चालक ने कथित तौर पर दो महिलाओं को बीच रास्ते गालियां दीं और धमकाया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और महिला सुरक्षा पर बहस छिड़ गई. वीडियो पोस्ट करने वाली महिला टीना सोनी के मुताबिक, वह अपनी दोस्त के साथ बांद्रा स्टेशन से जियो कन्वेंशन सेंटर जा रही थीं, जहां पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट होना था. टीना ने लिखा कि जो रात उत्साह से भरी होनी थी, वह एक डरावने अनुभव में बदल गई.

ऑटो ड्राइवर ने अचानक क्या कहा?

टीना के अनुसार, यात्रा की शुरुआत सामान्य रही, लेकिन बीच रास्ते ऑटो चालक ने अचानक उन्हें नीचे उतरने को कहा. ड्राइवर ने आरोप लगाया कि महिलाएं तेज आवाज में बात कर रही थीं और इसी बात पर उसने तुरंत किराया मांगना शुरू कर दिया, जबकि मंजिल अभी आई नहीं थी. महिलाओं ने शांति से कहा कि वे पूरी रकम डेस्टिनेशन प्वाइंट पर पहुंचने के बाद देंगी. टीना का दावा है कि इसी बात पर ड्राइवर का व्यवहार अचानक आक्रामक हो गया. उसने न सिर्फ गालियां दीं, बल्कि मारपीट और अन्य लोगों को बुलाकर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी.

वीडियो रिकॉर्ड करने की नौबत क्यों आई?

हालात बिगड़ते देख टीना ने अपनी सुरक्षा के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि बहस के दौरान ड्राइवर ने ऑटो उनकी तरफ बढ़ा दिया. हालांकि, बाद में उन्होंने राहत जताई कि उन्हें कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा. इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में ऑटो चालक महिलाओं पर चिल्लाता नजर आता है. महिलाएं उससे सवाल करती सुनाई देती हैं कि बात करने से उसे क्या दिक्कत थी. ड्राइवर गालियां देते हुए किराया मांगता है और जाते-जाते कहता है कि वह बुरी तरह मारेगा.

किसी ने भी क्यों नहीं की मदद?

वीडियो एक व्यस्त सड़क का है, जहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी हस्तक्षेप करता नजर नहीं आता. यही बात सोशल मीडिया पर लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है और समाज की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे शर्मनाक और डरावना बताया. कई लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की. टीना ने बताया कि ऑटो चालक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है और सभी वीडियो व सबूत अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं, जिन पर आगे कार्रवाई की उम्मीद है.