Advertisement
trendingNow13148096
Hindi Newsजरा हटकेसमंदर किनारे बिक रहा है सुकून! सिर्फ 250 रुपये में सुनता है आपकी हर परेशानी, देखें वीडियो

समंदर किनारे बिक रहा है सुकून! सिर्फ 250 रुपये में सुनता है आपकी हर परेशानी, देखें वीडियो

मुंबई के बीच पर एक युवक का अनोखा “इमोशनल बिजनेस” वायरल हो रहा है, जिसमें वह लोगों की परेशानियां सुनने के लिए पैसे लेता है. यह पहल अकेलेपन और मानसिक तनाव की बढ़ती समस्या को दिखाती है, जिस पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 20, 2026, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समंदर किनारे बिक रहा है सुकून! सिर्फ 250 रुपये में सुनता है आपकी हर परेशानी, देखें वीडियो

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपनी सुनाना चाहता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है. मुंबई के समंदर किनारे एक ऐसा शख्स नजर आया है, जिसने सुनने को ही अपना पेशा बना लिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें यह युवक हाथ में पोस्टर लिए खड़ा है. इस अनोखे स्टार्टअप ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं, तो कुछ इसे आज के दौर की कड़वी सच्चाई बता रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है इस 'इमोशनल वेंडर' की पूरी कहानी.

दर्द सुनने का अनोखा रेट कार्ड

मुंबई की लहरों के बीच पृथ्वीराज बोहरा नाम का यह यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर एक हाथ में तख्ती लिए खड़ा रहता है, जिस पर लिखा है कि "किसी को अपना दुख सुनाना है तो मैं सुन सकता हूं." जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वाकई लोग आते हैं, तो उनका जवाब हैरान करने वाला था. पृथ्वीराज ने अपना पूरा 'बिजनेस मॉडल' समझाते हुए बताया कि वह छोटी परेशानियों को सुनने के लिए 250 रुपये और बड़ी चिंताओं के लिए 500 रुपये लेते हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि वह आपके साथ बैठकर रोए भी, तो उसके लिए आपको 1000 रुपये चुकाने होंगे. यह 'इमोशनल सर्विस' सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

 क्यों बढ़ रही है 'सुनने वाले' की मांग?

पृथ्वीराज की इस पहल ने मुंबई जैसे महानगरों में बढ़ते अकेलेपन और मानसिक स्वास्थ्य पर एक नई बहस छेड़ दी है. तेज रफ्तार जिंदगी और बढ़ते शहरीकरण के बीच लोग अपनों से दूर हो रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए किसी 'तीसरे' की तलाश है. जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि इमोशनल सपोर्ट की बढ़ती मांग का संकेत है. जहाँ एक तरफ जोमैटो जैसी कंपनियां अपनी फीस बढ़ा रही हैं और बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे (जैसे RBSE 10वीं रिजल्ट 2026) देरी से आने की खबरें तनाव बढ़ा रही हैं, वहीं ऐसे 'लिस्नर्स' लोगों को एक हल्का एहसास देने की कोशिश कर रहे हैं.

 

सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

इस वीडियो के वायरल होते ही नेटिजन्स ने मजेदार और गहरे कमेंट्स करना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा, "कल्पना कीजिए कि आप 1000 रुपये दें और वह आपसे ज्यादा रोने लगे." वहीं, कुछ लोगों ने इसे थेरेपिस्ट्स की नौकरी के लिए खतरा बताया है. एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि "दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए इसने इसे बिजनेस बना लिया." दिलचस्प बात यह है कि एक यूजर ने तो इस काम को इतना तनावपूर्ण बताया कि इसके लिए सरकारी नौकरी जैसी पेंशन की मांग कर दी. लोगों का मानना है कि चाहे दुनिया में एआई (AI) कितना भी आ जाए, लेकिन इंसानी जज्बातों को सुनने वाली यह नौकरी हमेशा सुरक्षित रहेगी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

mumbaisocial mediaBeach

Trending news

पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
tata steel plant
पंजाब में खुल गया देश का दूसरा सबसे बड़ा टाटा स्टील प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
Assam elections
चुनाव से पहले क्या बोले हिमंता? प्रद्युत बोरदोलोई को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा वार
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
weather update
बर्फबारी से कांपे उत्तराखंड-हिमाचल, कश्मीर में हिमस्खलन का अलर्ट; फिर लौटेगा विंटर?
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा
West Bengal Election 2026
घर पर मेडिकल हेल्प पहुंचाएगी TMC और... 'दीदी' ने जारी किया मेनिफेस्टो, BJP को ललकारा
'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील
National News
'अफवाहों पर विश्वास न करें...' LPG संकट पर सरकार की जनता से अपील
1000 KM लंबी पट्टी ने कैसे बिगाड़ा 3-3 देशों का मौसम? कहीं झमाझम बारिश तो कहीं...
Rain
1000 KM लंबी पट्टी ने कैसे बिगाड़ा 3-3 देशों का मौसम? कहीं झमाझम बारिश तो कहीं...
PACL स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, अटैच की 5046 करोड़ की संपत्ति
ED
PACL स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, अटैच की 5046 करोड़ की संपत्ति
ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी
US Israel Iran War
ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी
जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिन्ना को पढ़ाए जाने पर विवाद, ABVP का हल्ला बोल
Jammu University
जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिन्ना को पढ़ाए जाने पर विवाद, ABVP का हल्ला बोल
'युद्ध केवल स्वार्थ और...', भारत ही जंग रोक सकता है; नागपुर में बोले संघ प्रमुख
Mohan Bhagwat
'युद्ध केवल स्वार्थ और...', भारत ही जंग रोक सकता है; नागपुर में बोले संघ प्रमुख