समंदर किनारे बिक रहा है सुकून! सिर्फ 250 रुपये में सुनता है आपकी हर परेशानी, देखें वीडियो

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपनी सुनाना चाहता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है. मुंबई के समंदर किनारे एक ऐसा शख्स नजर आया है, जिसने सुनने को ही अपना पेशा बना लिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें यह युवक हाथ में पोस्टर लिए खड़ा है. इस अनोखे स्टार्टअप ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं, तो कुछ इसे आज के दौर की कड़वी सच्चाई बता रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है इस 'इमोशनल वेंडर' की पूरी कहानी.

दर्द सुनने का अनोखा रेट कार्ड

मुंबई की लहरों के बीच पृथ्वीराज बोहरा नाम का यह यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर एक हाथ में तख्ती लिए खड़ा रहता है, जिस पर लिखा है कि "किसी को अपना दुख सुनाना है तो मैं सुन सकता हूं." जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वाकई लोग आते हैं, तो उनका जवाब हैरान करने वाला था. पृथ्वीराज ने अपना पूरा 'बिजनेस मॉडल' समझाते हुए बताया कि वह छोटी परेशानियों को सुनने के लिए 250 रुपये और बड़ी चिंताओं के लिए 500 रुपये लेते हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि वह आपके साथ बैठकर रोए भी, तो उसके लिए आपको 1000 रुपये चुकाने होंगे. यह 'इमोशनल सर्विस' सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों बढ़ रही है 'सुनने वाले' की मांग?

पृथ्वीराज की इस पहल ने मुंबई जैसे महानगरों में बढ़ते अकेलेपन और मानसिक स्वास्थ्य पर एक नई बहस छेड़ दी है. तेज रफ्तार जिंदगी और बढ़ते शहरीकरण के बीच लोग अपनों से दूर हो रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए किसी 'तीसरे' की तलाश है. जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि इमोशनल सपोर्ट की बढ़ती मांग का संकेत है. जहाँ एक तरफ जोमैटो जैसी कंपनियां अपनी फीस बढ़ा रही हैं और बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे (जैसे RBSE 10वीं रिजल्ट 2026) देरी से आने की खबरें तनाव बढ़ा रही हैं, वहीं ऐसे 'लिस्नर्स' लोगों को एक हल्का एहसास देने की कोशिश कर रहे हैं.

Mumbai Beach Viral : Man charges people to listen to problems. REPORTER : Do people come? MAN : "Yes, For small troubles, ₹250. For bigger worries, ₹500, and to cry together, ₹1,000. I am here to listen to people’s problems"pic.twitter.com/cTXeKgzLzl — News Algebra March 20, 2026

सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

इस वीडियो के वायरल होते ही नेटिजन्स ने मजेदार और गहरे कमेंट्स करना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा, "कल्पना कीजिए कि आप 1000 रुपये दें और वह आपसे ज्यादा रोने लगे." वहीं, कुछ लोगों ने इसे थेरेपिस्ट्स की नौकरी के लिए खतरा बताया है. एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि "दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए इसने इसे बिजनेस बना लिया." दिलचस्प बात यह है कि एक यूजर ने तो इस काम को इतना तनावपूर्ण बताया कि इसके लिए सरकारी नौकरी जैसी पेंशन की मांग कर दी. लोगों का मानना है कि चाहे दुनिया में एआई (AI) कितना भी आ जाए, लेकिन इंसानी जज्बातों को सुनने वाली यह नौकरी हमेशा सुरक्षित रहेगी.