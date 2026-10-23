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'सैलरी छोड़कर चुना बाइक का सफर': मुंबई के लड़के ने कंटेंट क्रिएशन के लिए छोड़ी नौकरी; अब कमाई जानकर रह जाएंगे हैरान

मुंबई के शुभ सारंग ने कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम करियर बनाने का फैसला किया है. बाइकिंग और लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियो बनाने वाले शुभ का कहना है कि जब उनकी साइड इनकम नौकरी की सैलरी से तीन से चार गुना ज्यादा होने लगी, तब उन्होंने यह कदम उठाया. लेकिन नौकरी छोड़ने का फैसला उनके लिए आसान नहीं था. उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 23, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Oct 23, 2026, 07:10 AM IST
'सैलरी छोड़कर चुना बाइक का सफर': मुंबई के लड़के ने कंटेंट क्रिएशन के लिए छोड़ी नौकरी; अब कमाई जानकर रह जाएंगे हैरान
Image Credit: Image credit: instagram/@shubbhhhhh

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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