'सैलरी छोड़कर चुना बाइक का सफर': मुंबई के लड़के ने कंटेंट क्रिएशन के लिए छोड़ी नौकरी; अब कमाई जानकर रह जाएंगे हैरान

शुभ का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग राय दी. कुछ यूजर्स ने नौकरी छोड़कर अपने पसंदीदा काम को चुनने के उनके फैसले की तारीफ की. वहीं, कुछ लोगों ने युवाओं को इस तरह के फैसले लेने से पहले सोचने की सलाह दी. एक यूजर ने कहा कि युवाओं को यह समझना चाहिए कि हर कोई कंटेंट क्रिएशन के जरिए अपना करियर नहीं बना पाता. यह काम दिखने में आसान लग सकता है, लेकिन इसमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है और सफलता की कोई गारंटी नहीं होती. एक दूसरे यूजर ने शुभ को अपनी कमाई के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक न करने की सलाह दी और मेहनत जारी रखने की बात कही. वहीं, एक व्यक्ति ने बताया कि उसने भी साल 2022 में नौकरी छोड़ी थी और उसके बाद कई दिनों तक आराम किया. एक अन्य यूजर ने कहा कि उसकी इच्छा है कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का काम चुनने का मौका मिले.