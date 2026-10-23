'सैलरी छोड़कर चुना बाइक का सफर': मुंबई के लड़के ने कंटेंट क्रिएशन के लिए छोड़ी नौकरी; अब कमाई जानकर रह जाएंगे हैरान

आमतौर पर नौकरी करने वाले लोग शाम को घर लौटने के बाद थोड़ा आराम करना चाहते हैं. लेकिन शुभ सारंग के लिए ऑफिस से निकलने के बाद भी काम खत्म नहीं होता था. मुंबई में रहने वाले शुभ दिन में कॉरपोरेट नौकरी करते थे और खाली समय में बाइकिंग से जुड़े वीडियो बनाते थे.
उनके लिए कंटेंट क्रिएशन सिर्फ कैमरा उठाकर वीडियो बनाने तक सीमित नहीं था. शूटिंग करनी होती थी, फिर फुटेज एडिट करना और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की तैयारी भी करनी पड़ती थी. शुभ ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में बताया कि नौकरी और अपने पैशन को साथ लेकर चलना आसान नहीं था. कई बार उन्हें दोनों कामों के बीच तालमेल बैठाने के लिए अपनी नींद तक से समझौता करना पड़ता था.
शुभ की दिनचर्या काफी व्यस्त रहती थी. वह सुबह से शाम तक अपनी रेगुलर नौकरी करते थे. ऑफिस का काम खत्म होने के बाद थोड़ा समय निकालते और फिर वीडियो शूट करने के लिए निकल जाते थे. दिनभर की थकान के बावजूद उनके पास एक और काम बचा रहता था. शूटिंग के बाद वीडियो एडिट करना. इसी वजह से कई बार रात के चार बजे तक उन्हें नींद नहीं आती थी. ऐसे में अगले दिन फिर समय पर उठकर नौकरी पर जाना होता था. यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा. लेकिन धीरे-धीरे उनके वीडियो लोगों तक पहुंचने लगे और मेहनत का असर दिखने लगा.
शुरुआत में शुभ के लिए यह बताना आसान नहीं था कि कंटेंट क्रिएशन आगे चलकर कितनी कमाई करा सकता है. सोशल मीडिया पर दर्शक बनाने में समय लगा, लेकिन जैसे-जैसे उनके वीडियो पसंद किए जाने लगे, ब्रांड्स ने भी उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया. शुभ के मुताबिक, एक ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करने पर उन्हें करीब एक लाख रुपये मिले. इसके बाद अलग-अलग वीडियो पार्टनरशिप से उन्होंने लगभग 1.3 लाख से 1.5 लाख रुपये तक कमाए. यह कमाई उनके लिए बड़ा मोड़ साबित हुई. जिस काम को वह नौकरी के साथ अपने शौक के तौर पर कर रहे थे, उससे अब अच्छी आमदनी होने लगी थी.
शुभ ने बताया कि एक समय ऐसा आया, जब कंटेंट क्रिएशन से होने वाली उनकी कमाई नौकरी की सैलरी से तीन से चार गुना ज्यादा हो गई. इसके बाद उन्होंने कॉरपोरेट नौकरी छोड़ने का फैसला लिया. हालांकि, ज्यादा कमाई होने के बावजूद उनके मन में डर था. नौकरी एक तय आमदनी देती है, जबकि कंटेंट क्रिएशन में हर महीने कमाई एक जैसी रहे, यह जरूरी नहीं है. इसी वजह से शुभ के लिए नौकरी छोड़ना सिर्फ एक करियर बदलने का फैसला नहीं था. उन्हें उस रास्ते पर भरोसा करना था, जिसके नतीजे हर महीने एक जैसे नहीं हो सकते. उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि आखिरकार उन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन अब भी उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने सच में ऐसा कर दिया है. उन्होंने माना कि इस फैसले के साथ डर भी जुड़ा हुआ था.
शुभ ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि पैसा नहीं है. उनके लिए असली खुशी उस आजादी में है, जिसमें वह अपनी पसंद का काम कर सकते हैं और खुद पर भरोसा करना सीख रहे हैं. उनका कहना है कि हर किसी की जिंदगी और करियर का रास्ता अलग होता है. वह यह नहीं कह रहे कि सभी लोगों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए. लेकिन कभी-कभी अपने सपने को पूरी तरह छोड़ने से पहले खुद को एक मौका देना भी जरूरी होता है. उनकी बात का मतलब यही है कि पसंद के काम को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत के साथ खुद पर भरोसा भी जरूरी है. हालांकि, इस भरोसे के साथ खतरे को समझना भी उतना ही अहम है.
शुभ का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग राय दी. कुछ यूजर्स ने नौकरी छोड़कर अपने पसंदीदा काम को चुनने के उनके फैसले की तारीफ की. वहीं, कुछ लोगों ने युवाओं को इस तरह के फैसले लेने से पहले सोचने की सलाह दी. एक यूजर ने कहा कि युवाओं को यह समझना चाहिए कि हर कोई कंटेंट क्रिएशन के जरिए अपना करियर नहीं बना पाता. यह काम दिखने में आसान लग सकता है, लेकिन इसमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है और सफलता की कोई गारंटी नहीं होती. एक दूसरे यूजर ने शुभ को अपनी कमाई के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक न करने की सलाह दी और मेहनत जारी रखने की बात कही. वहीं, एक व्यक्ति ने बताया कि उसने भी साल 2022 में नौकरी छोड़ी थी और उसके बाद कई दिनों तक आराम किया. एक अन्य यूजर ने कहा कि उसकी इच्छा है कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का काम चुनने का मौका मिले.
शुभ की कहानी उन लोगों को आकर्षित कर सकती है, जो नौकरी के साथ अपना कोई दूसरा काम भी शुरू करना चाहते हैं. लेकिन उनकी कहानी का एक पहलू यह भी है कि उन्होंने नौकरी छोड़ने से पहले कंटेंट क्रिएशन से अच्छी कमाई होते देखी थी. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो जाने या किसी एक ब्रांड डील से ज्यादा पैसे मिलने का मतलब यह नहीं है कि आगे भी हर महीने उतनी ही कमाई होगी. ब्रांड्स के साथ काम, दर्शकों की पसंद और वीडियो की पहुंच बदलती रहती है. इसलिए नौकरी छोड़ने का फैसला लेने से पहले रेगुलर कमाई, बचत, जरूरी खर्च और आगे की प्लानिंग पर ध्यान देना जरूरी है.
(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.)