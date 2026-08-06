Last Rites Video Call: बाप की जलती चिता पर बेटी पूछती रही- 'और कितना टाइम लगेगा?' 5100 रुपये भेजकर बेटियों ने वीडियो कॉल पर निपटाया अंतिम संस्कार

Mumbai Businessman Sonipat Old Age Home: सोनीपत के एक वृद्धाश्रम से सामने आई घटना ने समाज में बुजुर्गों की स्थिति और टूटते पारिवारिक रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कभी मुंबई के बड़े कपड़ा व्यापारियों में शुमार 74 वर्षीय शिवचरण रामरतन गुप्ता की सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में दुखद मौत हो गई. फ्री प्रेस जर्नल की खबर के मुताबिक, उनकी मौत के बाद मुंबई में रहने वाली उनकी तीनों बेटियों ने खुद आने के बजाय 5100 रुपये ऑनलाइन भेजे और वीडियो कॉल के जरिए पिता का अंतिम संस्कार संपन्न कराया. यह पूरी घटना आज के समय में मानवीय संवेदनाओं के खत्म होने का जीता-जागता उदाहरण है.
शिवचरण गुप्ता कभी मुंबई के बड़े कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे. वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उन्हें अपने जीवन के अंतिम तीन साल हरियाणा के सोनीपत स्थित एक वृद्धाश्रम में गुजारने पड़े. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी पत्नी भी उसी वृद्धाश्रम में उनके साथ रहती थीं और लगभग दो साल पहले उनका भी वहीं निधन हो गया था. पत्नी के जाने के बाद शिवचरण पूरी तरह अकेले पड़ गए थे और वहीं रहकर अपनी बाकी जिंदगी काट रहे थे.
शिवचरण गुप्ता के निधन के बाद वृद्धाश्रम प्रबंधन ने तुरंत मुंबई में रहने वाली उनकी बेटियों से संपर्क किया. उन्हें घटना की जानकारी दी गई और शव को मुंबई ले जाने या अंतिम संस्कार के बारे में पूछा गया. वृद्धाश्रम प्रशासन के मुताबिक, बेटियों ने शव को मुंबई लाने से साफ मना कर दिया. उन्होंने ₹5,100 ऑनलाइन ट्रांसफर किए और प्रबंधन से गुजारिश की कि उनका अंतिम संस्कार सोनीपत में ही कर दिया जाए.
What’s even the point of life if you can’t be there for your parents’ last rites ? video from Sonipat Imagine attending the funeral of the people who raised you stood by you your whole life through a video call. No one should ever have to go through this. pic.twitter.com/qrAqOYFWzT
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 5, 2026
अंतिम संस्कार कौन करेगा, इस बात पर बेटियों ने कहा कि वे पूरी प्रक्रिया को वीडियो कॉल पर देखना चाहती हैं. ओल्ड एज होम के डायरेक्टर आनंद कुमार के मुताबिक, उन्होंने खुद सभी व्यवस्थाएं संभालीं और मुंबई में बेटियों को वीडियो कॉल के जरिए जोड़ा. जैसे ही वीडियो कॉल शुरू हुई, एक बेटी ने अपने पिता का चेहरा देखकर बस इतना कहा, "पापा..." और इसके बाद अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की जाने लगीं.
What’s even the point of life if you can’t be there for your parents’ last rites ? video from Sonipat Imagine attending the funeral of the people who raised you stood by you your whole life through a video call. No one should ever have to go through this. pic.twitter.com/qrAqOYFWzT
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 5, 2026
वृद्धाश्रम प्रबंधन ने बताया कि अंतिम संस्कार के दौरान एक बेटी लगातार कॉल पर बनी रही और बीच-बीच में अपडेट लेती रही. हद तो तब हो गई जब उसने पूछा कि इस पूरी प्रक्रिया में और कितना वक्त लगेगा? जब उसे बताया गया कि चिता को अग्नि दे दी गई है और 10 से 15 मिनट में काम पूरा हो जाएगा, तो उसने कहा कि सब खत्म होने के बाद पूरा वीडियो उसे शेयर कर दिया जाए.
You're right, brother; whatever the circumstances might have been, one really should have been present for the final moments. Don't get so far ahead in the pursuit of success that you end up facing a day like this.
— Prabhat Kumar (@Prabhatku968) August 5, 2026
प्रबंधन ने परिवार से निवेदन किया कि वे 20 तारीख से पहले आकर पिता की अस्थियां चुन लें और ले जाएं. इस पर सबसे छोटी बेटी का जवाब बेहद चौंकाने वाला था. उसने कहा कि वे देखेंगे कि उस तारीख से पहले उनका आना संभव हो पाता है या नहीं. इस पूरे वाकये ने हर किसी का दिल दहला दिया है और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि 'ऐसे बच्चे किसी के न हों.'