मौत को दावत... AI ने सड़क पर देखा गड्ढा तो किया लोगों को अलर्ट, देखें फिर प्रशासन ने क्या कहा?

मुंबई के अंधेरी इलाके में डीएन नगर से वर्सोवा रोड पर एक टूटा हुआ चेंबर देखने के बाद लोगों में डर और गुस्सा फैल गया है. यह जगह डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास है, जहां रोजाना हजारों वाहन, स्कूली बसें और ऑफिस जाने वाले लोग आते-जाते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:01 AM IST
मुंबई के अंधेरी इलाके में डीएन नगर से वर्सोवा रोड पर एक टूटा हुआ चेंबर देखने के बाद लोगों में डर और गुस्सा फैल गया है. यह जगह डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास है, जहां रोजाना हजारों वाहन, स्कूली बसें और ऑफिस जाने वाले लोग आते-जाते हैं. ऐसे में यह टूटा चेंबर सड़क पर मौत का जाल बन चुका है.

आखिर क्यों बना यह टूटा चेंबर खतरनाक?

सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दिखाया गया कि सड़क के बीचोंबीच लोहे का चेंबर आधा टूटा पड़ा है. इसके बीच में इतनी बड़ी दरारें हैं कि कोई भी गाड़ी या बाइक इसमें फंस सकती है. स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, इसे दिखाने के लिए एक यूजर ने एआई जनरेटेड वीडियो भी शेयर किया, जिसमें एक बाइक सवार इस गड्ढे में गिरता हुआ दिखता है.

वीडियो में क्या दिखा लोगों को चौंकाने वाला सच?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क का यह हिस्सा किसी भी वक्त हादसे की वजह बन सकता है. कैप्शन में लिखा गया, “यह सड़क अब मौत का जाल बन चुकी है. टूटे हुए ढक्कन और खुले गड्ढे किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं.” शिकायतों की बाढ़ आने के बाद आखिरकार बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) के के-डब्ल्यू वार्ड अधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, “आपको हुई असुविधा के लिए खेद है. हमारी टीम को इस पर तुरंत काम करने के लिए सूचित कर दिया गया है.” हालांकि लोग अब तक संतुष्ट नहीं हैं और तुरंत रिपेयर की मांग कर रहे हैं.

 

 

 

लोग क्यों मांग रहे हैं तात्कालिक कार्रवाई?

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा है. एक व्यक्ति ने लिखा, “ओएमजी! यह तो सीधा डेथ ट्रैप है, अधिकारी इसे कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं?” दूसरे ने कहा, “कृपया इस पर तुरंत ध्यान दें.” कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि इस लापरवाही पर धारा 307 (हत्या की कोशिश) क्यों नहीं लगाई जाती. लोगों का कहना है कि मुंबई की सड़कों पर सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. इस तरह के खुले गड्ढे बच्चों से लेकर आम यात्रियों तक, सभी के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं. अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि बीएमसी कितनी जल्दी इस खतरनाक चेंबर को ठीक करती है, ताकि सड़क पर चलना सुरक्षित हो सके.

