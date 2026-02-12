अरे वाह... बिना रेडियो कार में गूंजेगा 'Jai Ho', मुंबई में बना पहला म्यूजिकल रोड! Video देख आप भी रह जाएंगे दंग

Mumbai Coastal Road: मुंबई की कोस्टल रोड पर एक 500-मीटर लंबा म्यूजिकल हिस्सा बनाया गया है, जहां जब गाड़ियां एक निश्चित गति से चलते हैं तो सड़क ‘जय हो’ ट्यून बजाती है. इस अनोखे ट्रेंड को एक वीडियो के जरिये दिखाया गया है, जिसमें कार के भीतर से यह संगीत साफ सुना जा सकता है और यह ऑस्कर-विनिंग गीत ‘जय हो’ की धुन जैसा लगता है.

कैसे बजता है संगीत?

वीडियो एक कार के डैशबोर्ड कैमरा से रात के समय शूट किया गया है. म्यूजिक कार के स्टीरियो से नहीं आ रहा है. यह धुन सड़क पर खास प्रकार के ग्रूव्ड हिस्सों से निकलती है, जिन पर जब टायर गुजरते हैं तो कंपन के रूप में ध्वनि बनती है. कार लगभग 70-80 किमी/घंटा की स्थिर चाल से गुजरती है और इसी गति पर ‘जय हो’ की म्यूजिक स्पष्ट रूप से सुनाई देती है.

यह म्यूजिकल रोड कहां है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह म्यूजिकल स्ट्रेच नरीमन पॉइंट से वरली की ओर नॉर्थ लेन पर है. सड़क पर इसके पहले 500 मीटर, 100 मीटर और 60 मीटर के संकेत बोर्ड लगाए गए हैं ताकि ड्राइवर पहले से ही सही गति बनाए रख सकें और धुन का आनंद ले सकें. इस तकनीक का उद्देश्य वाहन चालकों को एक समान गति बनाए रखने के लिए प्रेरित करना भी बताया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं?

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया. एक यूजर ने कहा कि पहले सभी सड़कें गड्ढा-मुक्त होनी चाहिए, फिर म्यूजिकल फीचर की बात होनी चाहिए. किसी ने मुंबई में एक और ‘पहला’ होने की खुशी जताई और कहा कि 80 किमी/घंटा की रफ्तार पर यह संगीत सुनने का अनुभव अनोखा है. लोगों की आलोचनाएं भी सामने आईं, जैसे किसी ने लिखा कि मुंबई की अन्य सड़कें रोजाना यात्री चलाते हैं और वहां गड्ढों के कारण यात्रा कष्टकर होती है.

उन्होंने मजाक में कहा कि मुलुंड में भी उनके पास ‘नाचते हुए ऑटो-रिक्शा’ वाले सड़कें हैं, जो पीठ तोड़ देती हैं. एक अन्य यूजर ने लागत पर सवाल उठाया और कहा कि यह 6.21 करोड़ रुपये में बनाया गया है, जो कनाडा या जापान के तुलनात्मक प्रोजेक्ट की लागत से कई गुना ज्यादा है. कुछ लोगों ने भविष्य में इसके टिकाऊ होने पर भी संदेह जताया.

यह भारत का पहला म्यूजिकल रोड कैसे बना?

11 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड पर देश का पहला म्यूजिकल रोड उद्घाटित किया. इसके लिए विशेष रूप से डिजाइन किये गए रंबल स्ट्रिप्स लगाए गए हैं, जिनसे टायर गुजरते ही कंपन ध्वनि में बदलकर संगीत उत्पन्न होता है. अधिकारियों का कहना है कि यह फीचर ड्राइव को मजेदार बनाने के साथ-साथ ड्राइवरों को स्थिर गति बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करेगा.

क्या यह नई तकनीक है?

म्यूजिकल रोड का विचार पहली बार 2007 में जापान में शुरू हुआ था और बाद में दक्षिण कोरिया, हंगरी और यूएई जैसे देशों में देखा गया. मुंबई में यह पहल कोस्टल रोड परियोजना का एक छोटा हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण मुंबई से मध्य मुंबई के बीच यात्रा को और बेहतर बनाना है. यह अनोखा म्यूजिकल सेक्शन तकनीकी और इंजीनियरिंग इनोवेशन को दिखलाता है.