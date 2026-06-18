WhatsApp Fraud: आजकल के जमाने में साइबर ठग इतने शातिर हो गए हैं कि वो कब किसको अपना शिकार बना लें, कहा नहीं जा सकता. ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला मुंबई से सामने आया है, जहां एक कंपनी के कर्मचारी को 'बॉस' के नाम से आए WhatsApp मैसेज ने पूरी कंपनी को कंगाल कर दिया. कर्मचारी ने एक-दो लाख नहीं, बल्कि पूरे 10.4 करोड़ रुपये ठगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए.
यह पूरी कहानी 3 जून से शुरू होती है. मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर (DGM), जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखते हैं, उनके पास एक अनजान नंबर से WhatsApp मैसेज आता है. मैसेज भेजने वाले ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर (DP) पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की फोटो लगा रखी थी. ठग ने मैसेज में लिखा, "यह मेरा पर्सनल नंबर है, इसे सेव कर लो और किसी के साथ शेयर मत करना." कर्मचारी को लगा कि सच में उसके असली बॉस ने ही उसे मैसेज किया है.
"मैं मीटिंग में हूं, फोन मत करना"
ठग ने कर्मचारी को जाल में फंसाने के लिए एक और चाल चली. उसने मैसेज में लिखा कि वह एक बहुत जरूरी मीटिंग में जा रहा है, इसलिए उसे कोई फोन न करे. इसके बाद ठग ने कुछ बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर कीं और कंपनी के खाते से तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को कहा. बॉस का आदेश मानकर कर्मचारी ने पहली बार में 46.5 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी.
12 दिन में 63 ट्रांजैक्शन
3 जून से लेकर 15 जून के बीच, कर्मचारी अपने 'नकली बॉस' के हर निर्देश को मानता रहा. उसने एक के बाद एक कुल 63 बार पैसे ट्रांसफर किए. इस तरह कंपनी के अकाउंट से कुल 10,40,71,924 रुपये (10.4 करोड़ से ज्यादा) अलग-अलग बैंक खातों में भेज दिए गए. कर्मचारी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किसी बड़े स्कैम का हिस्सा बन चुका है.
जब खुला राज, तो उड़ गए होश
मंगलवार को जब एकाउंटेंट ने रूटीन काम के तहत अपने असली बॉस (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) से संपर्क किया और इन पेमेंट्स के इनवॉइस (बिल) मांगे, तो बॉस के पैरों तले जमीन खिसक गई. बॉस ने साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा और न ही किसी पेमेंट का आदेश दिया. इसके बाद कर्मचारी को समझ आया कि उसके साथ करोड़ों का फ्रॉड हो चुका है. कंपनी ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
'Operation CyHawk' ने बिगाड़ा खेल
मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि दिल्ली पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला. दिल्ली के जसोला में मौजूद IDFC FIRST Bank की ब्रांच में दो लड़के, विकास और वंश, 8 लाख रुपये कैश निकालने पहुंचे थे. दिल्ली पुलिस के 'Operation CyHawk' के तहत बैंकों को पहले ही अलर्ट किया गया था कि किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत दी जाए. बैंक अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाई और पुलिस को फोन कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को दबोच लिया.
महज कुछ हजार के कमीशन का लालच
पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि उन्हें इस फ्रॉड के पैसों को इधर-उधर करने के लिए सिर्फ 20,000 और 30,000 रुपये का कमीशन मिलने वाला था. इसके बाद पुलिस ने दो और आरोपियों, फैयाज आलम और अमित को भी गिरफ्तार किया. फैयाज ने बताया कि उन्हें 2 परसेंट कमीशन का लालच दिया गया था. फिलहाल पुलिस इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है ताकि पता चल सके कि इसके पीछे कौन सा बड़ा साइबर गैंग काम कर रहा है.
एक जरूरी सलाह: किसी भी अनजान नंबर से आए 'बॉस' या 'रिश्तेदार' के मैसेज पर पैसे भेजने से पहले, हमेशा उनके ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके वेरिफिकेशन जरूर करें.