Employee Mental Health: आजकल की कॉर्पोरेट लाइफ में देर तक काम करना, वीकेंड पर बॉस के फोन उठाना और देर रात तक ईमेल्स का जवाब देना एक आम बात बन चुकी है. जो कर्मचारी ऐसा करते हैं, उन्हें बहुत मेहनती माना जाता है. लेकिन मुंबई की एक कंटेंट क्रिएटर ने इस पुराने ढर्रे को चुनौती दी है. इंस्टाग्राम पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को ऑफिस में 'थोड़ा प्रॉब्लमैटिक' बनने की अनोखी सलाह दी है. उनके इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर वर्क-लाइफ बैलेंस और मानसिक सेहत को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.
वायरल रील में महिला ने साफ किया कि उनके 'प्रॉब्लमैटिक' शब्द का मतलब ऑफिस में किसी से लड़ाई-झगड़ा करना या सहकर्मियों को परेशान करना बिल्कुल नहीं है. उनका मतलब सिर्फ इतना है कि कर्मचारियों को अपने काम और निजी जिंदगी के बीच एक मजबूत बाउंड्री तय करनी चाहिए. आजकल के दौर में जब कोई कर्मचारी अपने हक के लिए आवाज उठाता है, तो अक्सर उसे 'मुश्किल' या 'प्रॉब्लमैटिक' मान लिया जाता है, जबकि वह सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रख रहा होता है.
इन आदतों को अपनाने की दी सलाह
कंटेंट क्रिएटर ने वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताईं जिन्हें हर कर्मचारी को अपनी आदत में शुमार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऑफिस से हमेशा समय पर घर निकलें, बिना किसी गिल्ट या अपराधबोध के अपना लंच ब्रेक पूरा लें, अपनी सालाना छुट्टियों का इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी बात कि बिना पैसों के ओवरटाइम करने से साफ मना कर दें. इसके अलावा देर रात आने वाले ऑफिशियल ईमेल्स का जवाब तुरंत देने की जरूरत नहीं है.
लोगों ने कहा- बिल्कुल सही बात है
इस वीडियो के सामने आते ही उन कर्मचारियों की बाढ़ आ गई जो लंबे समय से ऑफिस के काम और स्ट्रेस से परेशान थे. कई लोगों ने क्रिएटर की बात का खुलकर समर्थन किया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "बिल्कुल सही कहा", वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "यह सौ फीसदी सच है." लोगों का मानना है कि बर्नआउट और काम के तनाव से बचने के लिए अब ऑफिस कल्चर में इस तरह के बदलाव की सख्त जरूरत है.
जहां एक तरफ लोग इस वीडियो की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ आलोचकों को यह बात रास नहीं आई. कुछ यूजर्स का कहना है कि हक मांगने और काम से जी चुराने के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है. एक यूजर ने तो गुस्से में आकर चेतावनी तक दे दी और लिखा, "जो लोग ऑफिस में समस्या खड़ी करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि कर्म का हिसाब सिर्फ ऑफिस में नहीं होता. इसकी कीमत जिंदगी में कहीं और चुकानी पड़ सकती है."