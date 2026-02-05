सड़क पर बेहाल मां और मासूम बच्चे के लिए पुलिस वाले ने जो किया, उसे देख आंखों में जाएंगा आंसू , देखें वीडियो

जब भी हम सड़क पर चलते हैं तो अक्सर कई ऐसी तस्वीरें दिखती हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन कभी-कभी कोई दृश्य ऐसा सामने आ जाता है, जो दिल को पूरी तरह झकझोर देता है. ऐसा ही एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक मां, उसकी गोद में मासूम बच्चा और ऐसे हालात दिखते हैं, जहां चाहकर भी कुछ कर पाना मुश्किल लगता है. ऐसे में जब कोई बिना किसी दिखावे के मदद के लिए आगे आता है, तो वह सिर्फ सहायता नहीं करता, बल्कि इंसानियत पर भरोसा भी लौटा देता है. वर्दी में खड़ा एक शख्स मां और बच्चे की मजबूरी देखकर जो करता है, वह साबित करता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है.

ड्यूटी के बाद दिखा दर्द

वायरल वीडियो में दिख रहे पुलिस अधिकारी सुशील शिखरे ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे, तभी उनकी नजर सड़क किनारे रह रही एक महिला और उसके छोटे बच्चे पर पड़ी. बच्चे को लकड़ी के अस्थायी पालने में लिटाया गया था, जो पूरी तरह असुरक्षित था. बच्चा रो रहा था और मां बेबस नजरों से उसे देख रही थी. यह दृश्य अधिकारी के दिल में घर कर गया. उन्होंने बताया कि वह तस्वीर उन्हें भीतर तक परेशान करने लगी. उन्होंने वहीं तय कर लिया कि कुछ न कुछ करना जरूरी है ताकि बच्चे को सुरक्षित रखा जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

टूटे पालने की जगह मिला सुरक्षित झूला

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अधिकारी पहले उस अस्थायी पालने को हटाते हैं, जो बच्चे के लिए खतरा बन सकता था. इसके बाद वह तुरंत एक मजबूत और तैयार झूला लाकर बच्चे के लिए लगवाते हैं. नए पालने में बच्चे को आराम से लिटाया जाता है. मां यह सब देखकर भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. यह मदद किसी औपचारिकता या आदेश का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए उठाया गया कदम था. यही वजह है कि वीडियो लोगों के दिल को छू रहा है.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़

इस वीडियो को खुद अधिकारी ने सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद इसे एक करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग कमेंट्स में उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि उनका दिल उनकी ताकत से भी बड़ा है, तो किसी ने कहा कि ऐसे कामों से ही इंसानियत जिंदा रहती है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी ऐसे छोटे-छोटे मानवीय काम करते रहें, तो समाज काफी बेहतर बन सकता है. यह घटना पुलिस की सख्त छवि के बीच संवेदनशील चेहरे को सामने लाती है, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे.