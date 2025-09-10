इस कपल ने छोड़ी हाई-फाई नौकरी और बना डाला 1 करोड़ महीना कमाने वाला कैफे, जानें कैसे?

Mumbai food story: क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शौक ही आपके लिए करोड़ों की कमाई का जरिया बन जाए? ज्यादातर लोग सपना देखते हैं, लेकिन गिनती के ही लोग इसे हकीकत बना पाते हैं. ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है मुंबई के अखिल अय्यर और श्रिया नारायणन की, जिन्होंने डोसा खाने के अपने प्यार को बिजनेस में बदल दिया और आज उनका कैफे हर महीने करीब 1 करोड़ रुपये की कमाई करता है.

कैसे शुरू हुई डोसा लव स्टोरी?

शादी के बाद अखिल और श्रिया जब मुंबई आए तो उन्हें सबसे ज्यादा मिस हुआ था दावणगेरे स्टाइल डोसा. यह बटर से लबालब और कुरकुरी परत वाला डोसा कर्नाटक में उनका फेवरेट था, लेकिन मुंबई में उन्होंने खोज-खोजकर भी वैसा डोसा कहीं नहीं पाया.

क्यों छोड़ी दोनों ने अपनी हाई-पेइंग जॉब?

निराश होने के बजाय दोनों ने तय किया कि अगर असली डोसा नहीं मिल रहा तो क्यों न खुद ही शुरू किया जाए? अखिल और श्रिया ने अपनी हाई-फाई नौकरी छोड़ दी और कैफे खोलने का सपना देखा. उनके पास न हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस था, न कोई MBA डिग्री, न बड़े निवेशक- बस एक जुनून और थोड़ी-सी पूंजी.

कितनी मुश्किल थी शुरुआत?

दोनों ने महीनों तक डोसा का बैटर तैयार करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए. बार-बार फेल हुए लेकिन हार नहीं मानी. चटनी के स्वाद को लेकर भी कई बार नाकाम हुए. उन्होंने कर्नाटक से खासतौर पर कास्ट आयरन तवा मंगवाए ताकि डोसा वही कुरकुरापन और स्वाद दे जो उनके घर पर मिलता था.

‘बेन्ने’ कैफे की धमाकेदार शुरुआत

आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने “Benne” नाम से एक छोटा 12-सीटर कैफे खोला. यहां न बड़ा मेन्यू था, न फैंसी डेकोर- बस ऑथेंटिक डोसा और चटनी. ग्राहकों का रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त था कि देखते ही देखते लोग लाइन में लगने लगे. आज ये कैफे रोजाना 800 से ज्यादा डोसे बेचता है, जिनकी कीमत 250-300 रुपये होती है.

जब पहुंचे विराट और अनुष्का!

बेनने सिर्फ आम लोगों का नहीं, बल्कि सेलेब्रिटीज का भी फेवरेट बन गया. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 2024 में यहां आकर डोसा खाया था. जब बांद्रा का कैफे सुपरहिट हो गया तो अखिल और श्रिया ने जुहू में दूसरा आउटलेट भी खोल लिया. अखिल और श्रिया की कहानी बताती है कि अगर जुनून और मेहनत हो तो बिना बड़े निवेश और डिग्री के भी सपने हकीकत बन सकते हैं. उनके लिए डोसा सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि एक ऐसा प्यार है जिसने उनकी जिंदगी बदल दी.