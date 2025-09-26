नवरात्रि में दोस्तों की कमी खली तो इस शख्स ने खेला ‘डिजिटल गरबा’, Video देख नहीं रुक पा रही हंसी

Viraj Ghelani Navratri: विदेशों में रहने वाले भारतीय अक्सर नवरात्रि जैसे रंग-बिरंगे त्योहारों की रौनक से दूर रह जाते हैं. भारत में जहां रंग, संगीत, सामूहिक डांस और उमंग भरा माहौल होता है, वहीं विदेश में इसे पूरी तरह जी पाना मुश्किल होता है. मुंबई के डिजिटल क्रिएटर और एक्टर विराज घेलानी ने इस खालीपन को भरने के लिए एक अनोखा आइडिया निकाला.

उन्होंने अपने दो NRI दोस्तों के लाइफ-साइज कटआउट्स बनवाए और गरबा खेलते समय उन्हें साथ रखा. इस तरह, भले ही दोस्त दूर थे लेकिन उनकी मौजूदगी का अहसास वहां मौजूद सभी को हुआ.

डिजिटल गरबा का वीडियो कैसे वायरल हुआ?

विराज ने इस खास पल का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. कैप्शन में लिखा, “उस दोस्त को टैग करो जिसके लिए तुम डिजिटल गरबा करोगे, क्योंकि असली मजा तो वही मिस कर रहा है.” यह वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे पसंद किया.

सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन आए?

कमेंट्स सेक्शन में लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “इंडिया बिगिनर्स के लिए नहीं है, यहां हर स्कीम मिलती है.” वहीं, अमेरिका से जुड़े एक यूजर ने लिखा, “कैलिफोर्निया में तो हम महीनों गरबा खेलते हैं, सिर्फ 9 दिन नहीं.” कई लोगों ने विराज की क्रिएटिविटी को सराहा और लिखा कि यह आइडिया NRI दोस्तों के लिए दिल छू लेने वाला है. एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया, “हम और गरबा वीडियो देखना चाहते हैं.” यह कदम त्योहारों में दूरी मिटाने और दोस्ती का जश्न मनाने का सुंदर उदाहरण बना.