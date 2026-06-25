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ट्रेन चलाने के लिए केबिन में घुसे थे लोको पायलट, अंदर घुसते ही उड़े होश; रात 1:40 बजे बुलाना पड़ा बैकअप

मुंबई के CSMT स्टेशन पर मंगलवार आधी रात को एक रेलवे इंजन में अजगर का बच्चा मिलने से हड़कंप मच गया. वन्यजीव विशेषज्ञों ने रात करीब 1:40 बजे एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया, जिसके बाद ट्रेनों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी रही.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 25, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:01 AM IST
ट्रेन चलाने के लिए केबिन में घुसे थे लोको पायलट, अंदर घुसते ही उड़े होश; रात 1:40 बजे बुलाना पड़ा बैकअप
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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