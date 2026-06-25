मुंबई के CSMT स्टेशन पर मंगलवार आधी रात को एक रेलवे इंजन में अजगर का बच्चा मिलने से हड़कंप मच गया. वन्यजीव विशेषज्ञों ने रात करीब 1:40 बजे एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया, जिसके बाद ट्रेनों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी रही.
Mumbai Railway Python Rescue: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर मंगलवार की रात रेलवे कर्मचारियों के लिए बेहद चौंकाने वाली रही. रोज की तरह काम पर जुटे कर्मचारियों के होश तब उड़ गए, जब उन्होंने एक रेलवे इंजन के भीतर एक अजगर के बच्चे को रेंगते हुए देखा. आधी रात को आनन-फानन में वन्यजीव रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और करीब 1:40 बजे एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.
मुंबई के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक CSMT पर मंगलवार की देर रात एक अजीब वाकया हुआ. रेलवे कर्मचारी जब इंजन की जांच कर रहे थे, तो उन्हें वहां एक छोटा सा अजगर दिखाई दिया. इंजन के अंदर सांप को देखकर कर्मचारियों के हाथ-पांव फूल गए. उन्होंने बिना वक्त गंवाए तुरंत इसकी जानकारी वन्यजीव विशेषज्ञों और अधिकारियों को दी.
आधी रात को रेस्क्यू ऑपरेशन
खबर मिलते ही महाराष्ट्र राज्य के मानद पशु कल्याण अधिकारी अभिषेक अशोक थवारे अपनी टीम के साथ स्टेशन पहुंचे. रात के करीब 1 बजकर 40 मिनट पर पूरी सावधानी बरतते हुए इस अजगर के बच्चे को सुरक्षित पकड़ लिया गया. अच्छी बात यह रही कि इस पूरे ड्रामे के बीच रेलवे का काम नहीं रुका और ट्रेनें समय पर चलती रहीं.
Wild Midnight Surprise at Mumbai's CSMT! A baby python was found chilling inside the engine of a train around midnight. Railway staff spotted the little intruder and quickly called in a trained snake rescuer. Nature really said "all aboard" #Mumbai #CSMT #SnakeOnTrain… pic.twitter.com/tm7AydQ02V
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 24, 2026
इंडियन रॉक पाइथन था सांप
विशेषज्ञों ने बताया कि इंजन में मिला सांप 'इंडियन रॉक पाइथन' का बच्चा था. यह सांप जहरीला नहीं होता है. भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे सुरक्षा मिली हुई है. पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में इन सांपों का बहुत बड़ा हाथ होता है. बाद में इस बच्चे को सुरक्षित तरीके से उसके प्राकृतिक घर यानी जंगल में छोड़ दिया गया.
इंजन में क्यों घुसा अजगर?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि महाराष्ट्र में मॉनसून यानी बारिश के मौसम में सांपों का निकलना आम बात है. जब भारी बारिश होती है, तो पानी से बचने और सूखी व सुरक्षित जगह की तलाश में ये जीव इंसानी बस्तियों की तरफ आ जाते हैं. अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह अजगर का बच्चा भी बारिश और पानी से बचने के लिए ही चुपके से रेलवे इंजन में घुस गया था.
रेस्क्यू करने वाले अभिषेक थवारे ने कहा कि बारिश के दिनों में ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कभी सामना सांप से हो जाए, तो घबराएं नहीं. सांप को खुद पकड़ने या मारने की गलती बिल्कुल न करें. ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग या सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट्स को फोन करें, ताकि इंसान और वन्यजीव दोनों सुरक्षित रह सकें.