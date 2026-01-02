Video: यात्री ने ट्रेन करवाई लेट, फिर रात 12 बजे देखने को मिला मुंबई CST स्टेशन की सालों पुरानी 'न्यू ईयर परंपरा'

Advertisement
Mumbai Local Trains: नए साल 2026 की शुरुआत पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर लोकल ट्रेनों के हॉर्न एक साथ बजे. आधी रात का यह नज़ारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और भारतीय रेलवे की इस अनोखी परंपरा की जमकर तारीफ हुई.

 

Jan 02, 2026, 11:13 AM IST
Indian Railways Tradition: जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए और भारत ने 2026 में कदम रखा, मुंबई का ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन एक अनोखी आवाज से गूंज उठा. स्टेशन पर खड़ी कई ट्रेनों के हॉर्न एक साथ बजे और पूरा माहौल जश्न में बदल गया. विक्टोरियन दौर की इस इमारत में मौजूद यात्रियों ने इस पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में कौन सा पल सबसे खास नजर आया?

वायरल वीडियो की शुरुआत रात 11:59 बजे स्टेशन की घड़ी से होती है. जैसे ही आधी रात होती है, चारों तरफ ट्रेनों के तेज हॉर्न की आवाज़ गूंजने लगती है. यात्री और रेलवे स्टाफ तालियां बजाते हुए नए साल का स्वागत करते दिखाई देते हैं. कई लोग खुशी से झूमते नजर आए तो कई इस अनोखे नज़ारे को रिकॉर्ड करते दिखे. इस खास पल का वीडियो सेंट्रल रेलवे के आधिकारिक X हैंडल से भी शेयर किया गया. पोस्ट के साथ रेलवे ने यात्रियों और कर्मचारियों को नए साल की शुभकामनाएं दीं. कैप्शन में लिखा गया कि 1 जनवरी 2026 की रात 12 बजे CSMT पर परंपरा के अनुसार हॉर्न बजाकर नए साल का जश्न मनाया गया और सभी को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी गईं.

 

 

सोशल मीडिया यूजर्स को यह नजारा क्यों पसंद आया?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि भारतीय रेलवे ने 2026 की शुरुआत को मजबूती और जुड़ाव का संदेश देकर खास बना दिया. दूसरे यूज़र ने कहा कि यह शोरगुल भरा, अव्यवस्थित लेकिन परफेक्ट तरीका है नए साल का स्वागत करने का, जो मुंबई को ज़िंदा महसूस कराता है. मुंबई की लोकल ट्रेनें यहां की जिंदगी की रगों में दौड़ती हैं. चाहे भीड़ हो या थकान, लाखों लोग रोज़ इन्हीं ट्रेनों पर निर्भर रहते हैं. इस वायरल वीडियो ने दिखा दिया कि ये ट्रेनें सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि खास मौकों पर लोगों को जोड़ने का जरिया भी हैं. आधी रात को स्टेशन पर इकट्ठा होकर हॉर्न सुनना इस बात का सबूत है.

एक यूजर ने लिखा कि लोग हॉर्न सुनने के बाद गेटवे ऑफ इंडिया या मरीन ड्राइव की ओर निकल जाएंगे और सुबह पहली ट्रेन से घर लौटेंगे. यही मुंबई है, जो हर पल को जीना जानती है. CSMT पर नए साल का यह जश्न सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि शहर की उस ऊर्जा का प्रतीक है, जो इसे कभी सोने नहीं देती.

