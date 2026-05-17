नंबर कम तो क्या, हौसला बुलंद है! बेटे के 55% नंबर आने पर भी घरवालों ने मंगवाया मार्कशीट वाला केक, धूमधाम से मनाया जश्न

Mumbai Family Celebrates Son 55 Percent Marks: परीक्षा के नतीजे आते ही ज्यादातर घरों में एक ही सवाल गूंजता है, 'कितने नंबर आए?' कई बार कम अंक आने पर बच्चों को डांट पड़ती है, उनकी तुलना आस-पास के दूसरे बच्चों से की जाती है. इन सबके बाद बच्चे के मन में निराशा का माहौल बन जाता है. लेकिन मुंबई के एक परिवार ने कुछ ऐसा किया, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया. यहां एक परिवार ने अपने बेटे के सिर्फ 55 प्रतिशत अंक आने पर भी ऐसा जश्न मनाया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. परिवार ने बेटे की मार्कशीट जैसा खास केक बनवाया और पूरे उत्साह के साथ उसकी सफलता का जश्न मनाया. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नंबर कम आए, लेकिन खुशी में नहीं आई कमी

बताया जा रहा है कि छात्र का नाम मोहम्मद जैद है. हाल ही में उसके स्कूल परीक्षा के नतीजे आए, जिसमें उसे 55 प्रतिशत अंक मिले. आमतौर पर इतने अंक आने पर कई घरों में उदासी दिखाई देती है, लेकिन जैद के परिवार ने अलग सोच अपनाई. परिवार का मानना था कि अंक चाहे जितने भी हों, मेहनत की सराहना होना जरूरी है. इसलिए उन्होंने बेटे को निराश करने के बजाय उसका हौसला बढ़ाने का फैसला किया.

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मार्कशीट जैसी तैयार करवाया खास केक

जश्न को खास बनाने के लिए परिवार ने एक अनोखा केक बनवाया. यह केक बिल्कुल स्कूल की मार्कशीट जैसा डिजाइन किया गया था. केक पर जैद का नाम, रोल नंबर, माता-पिता का नाम और हर विषय के अंक भी लिखे गए थे. अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और बाकी विषयों के नंबर उसी तरह लिखे गए, जैसे असली मार्कशीट में होते हैं. 500 में से 276 अंक और 55 प्रतिशत स्कोर को भी केक पर खास तरीके से दिखाया गया था.

तालियों के बीच बेटे ने काटा केक

वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि परिवार के सभी सदस्य खुशी से एक जगह इकट्ठा होते हैं. इसी बीच जैद मुस्कुराते हुए कमरे में आता है. उसके आते ही परिवार तालियां बजाने लगता है और उत्साह से उसका स्वागत करता है. इसके बाद जैद सबके बीच मार्कशीट थीम वाला केक काटता है. घर का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे किसी बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाया जा रहा हो. वीडियो देखने वाले लोग भी इस दृश्य से काफी प्रभावित नजर आए.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने परिवार की जमकर तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि बच्चों को डांटने से ज्यादा जरूरी उनका मनोबल बढ़ाना होता है. एक यूजर ने लिखा कि उसे 84 प्रतिशत अंक मिले थे, लेकिन उसके लिए कभी ऐसा जश्न नहीं मनाया गया. वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा कि उसने 10वीं और 12वीं में 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल किए, लेकिन परिवार ने कभी इस तरह खुशी जाहिर नहीं की.

मां ने बताई जश्न की असली वजह

वीडियो शेयर करने वाली परिवार की सदस्य रुखसार पटेल ने भी लोगों की प्रतिक्रियाओं का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उनके लिए बच्चे की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है. उन्होंने बताया कि उनके लिए 55 प्रतिशत अंक भी किसी बड़ी सफलता से कम नहीं हैं. उनका कहना था कि बच्चे को डांटने या शर्मिंदा करने से बेहतर है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए. आज जब बच्चों पर पढ़ाई और अच्छे नंबर लाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है, ऐसे समय में यह वीडियो सिर्फ एक केक की वजह से वायरल नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे छिपे संदेश ने लोगों का दिल जीत लिया. यह कहानी याद दिलाती है कि कई बार बच्चों को नंबर नहीं, सिर्फ अपने लोगों का साथ और भरोसा चाहिए होता है.

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