भाई, BMW पर Uber क्यों चला रहे हो? मुंबई के फाउंडर ने राइडर से पूछा सवाल, जवाब हो गया वायरल

BMW Uber Bike: रात को ऑफिस से घर जाने के लिए कैब या बाइक बुक करना बेहद आम बात है. लेकिन क्या हो अगर आपने नॉर्मल राइड बुक की हो और आपको पिक करने लाखों की चमचमाती BMW बाइक आ जाए? मुंबई में कुछ ऐसा ही हुआ. एक कंपनी के फाउंडर ने जब देर रात उबर बाइक बुक की, तो राइडर अपनी महंगी बीएमडब्ल्यू लेकर पहुंच गया. फाउंडर ने जब हैरान होकर उससे सवाल पूछा, तो राइडर ने ऐसा जवाब दिया जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत लिया.
मुंबई में रहने वाले एक कंपनी के फाउंडर आशीष जैन ने हाल ही में अपने LinkedIn अकाउंट पर एक किस्सा शेयर किया. आशीष ने बताया कि रात करीब 8:25 बजे वे ऑफिस से गेस्ट हाउस जाने के लिए काफी देर से राइड का इंतजार कर रहे थे. काफी मशक्कत के बाद उनकी राइड कन्फर्म हुई. लेकिन जब राइडर उनके सामने पहुंचा, तो वे देखकर दंग रह गए. सामने एक लड़का बीएमडब्ल्यू बाइक लेकर खड़ा था.
"भाई, BMW से Uber क्यों चला रहे हो?"
आशीष जैन ने बताया कि बीएमडब्ल्यू देखकर उनसे रहा नहीं गया. उन्होंने तुरंत राइडर से पूछ लिया, "भाई, तुम बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी बाइक पर उबर क्यों चला रहे हो?" राइडर ने हेलमेट के पीछे से मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, उसने फाउंडर को हैरान कर दिया. राइडर ने बताया कि यह उसकी पहली उबर राइड है और वह यह काम पैसों के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा है.
पैसे नहीं, लोगों को समझने का है जुनून
इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इस युवा राइडर ने बताया कि वह अपनी मास्टर्स की पढ़ाई शुरू करने वाला है. उससे पहले वह नए-नए लोगों से मिलना चाहता है. अलग-अलग सोच के लोगों से बात करके दुनिया को समझना चाहता है. आशीष जैन ने लिखा कि उन्होंने अपने जीवन में किसी से उबर चलाने की ऐसी अनोखी वजह कभी नहीं सुनी थी. राइडर ने बताया कि उसे इवेंट मैनेज करना और लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद है.
खुद के दम पर खरीदी BMW बाइक
सफर के दौरान लड़के ने अपनी कहानी शेयर की. उसने बताया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कई बिजनेस में हाथ आजमाया. कुछ बिजनेस में नुकसान हुआ जिसने उसे मजबूत बनाया, तो कुछ से उसने बढ़िया पैसे कमाए. जब आशीष ने बीएमडब्ल्यू के बारे में पूछा, तो लड़के ने गर्व से बताया कि उसने यह बाइक अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है और इसमें थोड़ी मदद उसके माता-पिता ने भी की है. उसमें कोई घमंड नहीं था, बस अपनी मेहनत पर एक खामोश गर्व था.
जिंदगी का सबसे बड़ा सबक
आशीष जैन एयरटेल और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं और 2012 से अपनी कंपनी चला रहे हैं. उन्होंने लिखा कि उस लड़के की एक बात उनके दिल में घर कर गई. उस रात उन्हें समझ आया कि बड़े सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, बस आपके अंदर उन्हें पूरा करने का जुनून होना चाहिए. कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक कोई बड़ा सीईओ नहीं, बल्कि सड़क पर मिला एक अनजान इंसान दे जाता है.