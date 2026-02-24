Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेभैया एक शॉट और... मुंबई में अब पिचकारी से ख‍िलाई जा रही पानी पुरी; Gen Z का ये स्टाइल देख चकरा जाएगा दिमाग

भैया एक शॉट और... मुंबई में अब पिचकारी से ख‍िलाई जा रही पानी पुरी; Gen Z का ये स्टाइल देख चकरा जाएगा दिमाग

Mumbai's Gen Z: मुंबई में एक स्ट्रीट वेंडर पिचकारी जैसी वॉटर गन से पानी पुरी खिला रहा है. व्लॉगर के वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जहां लोग इस अनोखे Gen Z स्टाइल को देखकर हैरान है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 24, 2026, 04:50 PM IST
सोशल मीडिया
सोशल मीडिया

मुंबई का स्ट्रीट फूड हमेशा अपने स्वाद और अंदाज के लिए मशहूर रहा है, लेकिन इस बार एक पानी पुरी वाले ने इसे पूरी तरह नए लेवल पर पहुंचा दिया. जहां आमतौर पर गोलगप्पे में चम्मच से पानी भरा जाता है, वहीं यहां जलजीरा भरने के लिए रंग-बिरंगी पिचकारी का इस्तेमाल हो रहा है. इस अनोखे अंदाज ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. वीडियो देखने वाले लोग इसे “Gen Z स्टाइल” बता रहे हैं. मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि पूरा एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस बन गया है. मुंबई की इस यूनिक सर्विंग ने साबित कर दिया कि स्ट्रीट फूड में भी इनोवेशन की कोई सीमा नहीं होती.

मुंबई की व्लॉगर साक्षी गढावे ने इस अनोखे स्टॉल का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. क्लिप में पानी पुरी वाला पारंपरिक चम्मच छोड़कर सुपर-सोकर वॉटर गन से जलजीरा भरता नजर आता है. पहले वह पुरी में मसालेदार आलू का मिश्रण भरता है, फिर निशाना साधकर पिचकारी से खट्टा पानी शूट करता है. कुछ ग्राहकों के मुंह में सीधे पानी की धार डालते हुए भी वह दिखाई देता है. उसकी स्पीड और सटीकता इस पूरे अनुभव को और भी मजेदार बना देती है. यही वजह है कि लोग इसे खाने से ज्यादा देखने का मजा ले रहे हैं.

ये भी पढ़ें; NRI के एक सवाल ने खोल दी मुंबई पुलिस और प्रशासन की पोल! टैक्सी में लगा SOS बटन सिर्फ

‘मैट्रिक्स’ स्टाइल लुक ने बढ़ाया ड्रामा

इस स्टॉल की खासियत सिर्फ पिचकारी नहीं, बल्कि दुकानदार का पूरा प्रेजेंटेशन है. वीडियो में वह डार्क, कॉम्बैट-स्टाइल कपड़ों और टैक्टिकल एक्सेसरीज में नजर आ रहा है, जिससे उसे ‘मैट्रिक्स’ जैसा लुक मिलता है. यही थिएट्रिकल अंदाज ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है. आसपास खड़े लोग हंसते, वीडियो बनाते और अपनी बारी का इंतजार करते दिखते हैं. साफ है कि यह स्टॉल सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि पूरा शो बेच रहा है. पारंपरिक पानी पुरी को इस तरह पेश करना लोगों के लिए नया और यादगार अनुभव बन गया है.

 

यूजर बोले- आइडिया है जबरदस्त

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. कई यूजर्स ने इसे “ब्रिलियंट स्टार्टअप आइडिया” बताया, तो कुछ ने इसे फूड ट्रक कॉन्सेप्ट में बदलने की बात कही. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि वह भी इतना कूल बनना चाहता है. कमेंट सेक्शन दिल और हार्ट-आई इमोजी से भर गया है. दिलचस्प बात यह है कि रेसिपी वही पारंपरिक है सूजी की पुरी, मसालेदार आलू और खट्टा जलजीरा, लेकिन प्रेजेंटेशन ने खेल बदल दिया. फिलहाल, यह वीडियो दिखा रहा है कि आज के दौर में स्वाद के साथ स्टाइल भी उतना ही जरूरी हो गया है.

