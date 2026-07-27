/टीबी-अस्थमा का करवाती रही इलाज, बच्ची का हुआ X-RAY तो डॉक्टर की उड़ गई नींद! फेफड़े में दिखी ऐसी चीज, हटाना पड़ा एक तिहाई लंग

मुंबई में सामने आया यह मामला दिखाता है कि कभी-कभी छोटी-सी लापरवाही सालों बाद बड़ी परेशानी बन सकती है. यहां 10 साल की बच्ची कई सालों से लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत और सीने से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही थी. अलग-अलग अस्पतालों में उसका इलाज हुआ और डॉक्टरों ने कभी टीबी तो कभी अस्थमा मानकर दवाएं दीं. इलाज चलता रहा, लेकिन उसकी परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई.
परिवार को भी लगने लगा था कि उनकी बच्ची किसी गंभीर सांस की बीमारी से पीड़ित है. लेकिन जब उसकी हालत में लगातार सुधार नहीं हुआ, तब उसे एक बड़े अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद पूरी कहानी सामने आई. अब सोशल मीडिया पर यह घटना तेजी से वायरल हो रही है. इस घटना ने लंबे समय तक बनी रहने वाली सांस की समस्याओं को गंभीरता से लेने की जरूरत की ओर एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची को मुंबई के एसआरसीसी चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल (नारायणा हेल्थ) ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने उसकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद कुछ अलग जांच कराने का फैसला किया. सीटी स्कैन और ब्रोंकोस्कोपी की गई. इन जांचों में डॉक्टरों को जो दिखाई दिया, उसने सभी को चौंका दिया. बच्ची की सांस की नली में प्लास्टिक की एक पेन कैप फंसी हुई थी, जो करीब सात साल से वहीं मौजूद थी. डॉक्टरों के अनुसार, बचपन में खेलते समय उसने गलती से पेन की कैप सांस के साथ अंदर खींच ली थी. उसी समय यह उसके फेफड़े तक पहुंच गई और वहीं फंस गई.
पेन की कैप लंबे समय तक फेफड़े में फंसी रहने की वजह से उस जगह लगातार संक्रमण और सूजन होती रही. समय के साथ फेफड़े का एक हिस्सा इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि उसे सामान्य स्थिति में वापस लाना संभव नहीं था. डॉक्टरों ने बताया कि फेफड़े के क्षतिग्रस्त हिस्से में स्थायी नुकसान हो चुका था. आखिरकार, बच्ची की जान बचाने और आगे संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा. सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने उसके बाएं फेफड़े का लगभग एक तिहाई हिस्सा निकाल दिया. ऑपरेशन सफल रहा और अब बच्ची की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है.
डॉक्टरों का कहना है कि यह मामला इसलिए भी मुश्किल था, क्योंकि प्लास्टिक की वस्तुएं सामान्य एक्स-रे में कई बार साफ दिखाई नहीं देतीं. अगर कोई बच्चा गलती से प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा, पेन की कैप या ऐसा कोई सामान सांस के साथ अंदर खींच ले, तो उसकी पहचान करना आसान नहीं होता. ऐसे मामलों में लक्षण टीबी, अस्थमा या बार-बार होने वाले फेफड़ों के संक्रमण जैसे दिखाई दे सकते हैं. यही वजह रही कि बच्ची का लंबे समय तक अलग-अलग बीमारियों के हिसाब से इलाज होता रहा, लेकिन असली कारण सामने नहीं आ पाया.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी बच्चे को लंबे समय तक लगातार खांसी रहे, बार-बार सांस फूलने की शिकायत हो या दवाओं के बावजूद राहत न मिले, तो सिर्फ सामान्य इलाज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सीटी स्कैन या ब्रोंकोस्कोपी जैसी एडवांस जांच करानी चाहिए. इससे सांस की नली में फंसी किसी बाहरी चीज का समय रहते पता लगाया जा सकता है. डॉक्टरों का मानना है कि जितनी जल्दी ऐसी वस्तु बाहर निकाल दी जाए, फेफड़ों को स्थायी नुकसान होने का खतरा उतना ही कम रहता है.
यह घटना माता-पिता के लिए भी एक अहम सीख है. छोटे बच्चे अक्सर खेलते-खेलते पेन की कैप, सिक्के, बटन, मोती या खिलौनों के छोटे हिस्से मुंह में डाल लेते हैं. कई बार हंसते, बोलते या दौड़ते समय ये चीजें सांस की नली में चली जाती हैं. इसलिए बच्चों को ऐसी छोटी वस्तुओं से दूर रखना जरूरी है. अगर कभी अचानक बच्चे को तेज खांसी, सांस लेने में परेशानी या दम घुटने जैसे लक्षण दिखाई दें, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. मुंबई की इस बच्ची का मामला यह याद दिलाता है कि हर लंबे समय तक बनी रहने वाली सांस की परेशानी सिर्फ टीबी या अस्थमा नहीं होती. सही समय पर सही जांच कई बार ऐसी छिपी हुई वजहों का पता लगा सकती है, जिससे मरीज की जान भी बच सकती है.