/टीबी-अस्थमा का करवाती रही इलाज, बच्ची का हुआ X-RAY तो डॉक्टर की उड़ गई नींद! फेफड़े में दिखी ऐसी चीज, हटाना पड़ा एक तिहाई लंग

यह घटना माता-पिता के लिए भी एक अहम सीख है. छोटे बच्चे अक्सर खेलते-खेलते पेन की कैप, सिक्के, बटन, मोती या खिलौनों के छोटे हिस्से मुंह में डाल लेते हैं. कई बार हंसते, बोलते या दौड़ते समय ये चीजें सांस की नली में चली जाती हैं. इसलिए बच्चों को ऐसी छोटी वस्तुओं से दूर रखना जरूरी है. अगर कभी अचानक बच्चे को तेज खांसी, सांस लेने में परेशानी या दम घुटने जैसे लक्षण दिखाई दें, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. मुंबई की इस बच्ची का मामला यह याद दिलाता है कि हर लंबे समय तक बनी रहने वाली सांस की परेशानी सिर्फ टीबी या अस्थमा नहीं होती. सही समय पर सही जांच कई बार ऐसी छिपी हुई वजहों का पता लगा सकती है, जिससे मरीज की जान भी बच सकती है.