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टीबी-अस्थमा का करवाती रही इलाज, बच्ची का हुआ X-RAY तो डॉक्टर की उड़ गई नींद! फेफड़े में दिखी ऐसी चीज, हटाना पड़ा एक तिहाई लंग

मुंबई से एक 10 साल की बच्ची का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इसमें डॉक्टर जिस बच्ची का कई सालों तक टीबी और अस्थमा समझकर इलाज करते रहे, जांच में पता चला कि बचपन में गलती से निगली गई पेन की प्लास्टिक कैप सात साल से ज्यादा समय तक उसके फेफड़े में फंसी रही. इस वजह से फेफड़े का एक हिस्सा पूरी तरह खराब हो गया और डॉक्टरों को उसका करीब एक तिहाई हिस्सा निकालना पड़ा.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 27, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:22 PM IST
टीबी-अस्थमा का करवाती रही इलाज, बच्ची का हुआ X-RAY तो डॉक्टर की उड़ गई नींद! फेफड़े में दिखी ऐसी चीज, हटाना पड़ा एक तिहाई लंग

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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