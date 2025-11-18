घर संभालने के लिए कपल ने रखा होम मैनेजर, हर महीने देता है 1 लाख रुपए सैलरी, कहा- सिरदर्दी नहीं चाहिए...

IIT Couple Hires Home Manager: मुंबई के रहने वाले आईआईटी ग्रेजुएट कपल अमन गोयल और उनकी पत्नी हर्षिता श्रीवास्तव ने घर के कामों से परेशान होकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. दोनों की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई थीं कि घरेलू काम संभालना मुश्किल होने लगा था. इसी वजह से उन्होंने एक प्रोफेशनल होम मैनेजर को 1 लाख रुपये प्रति माह की सैलरी पर नियुक्त किया.

कौन-कौन से काम संभाल रहा है होम मैनेजर?

अमन (IIT Bombay) और हर्षिता (IIT Kanpur) अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में इतना व्यस्त रहते हैं कि घर के रोजमर्रा के काम उनके लिए तनाव का कारण बन गए थे. इसलिए उन्होंने खाना प्लान करने, कपड़ों की धुलाई, घर की देखभाल और मेंटेनेंस जैसे सभी कामों को एक विशेषज्ञ के हवाले कर दिया. अमन ने बताया, “हमने एक होम मैनेजर रखा है जो सब कुछ संभालता है. इससे अब हमें ग्रेलैब्स को बनाने पर पूरा फोकस मिलता है.”

क्या है होम मैनेजर का कॉन्सेप्ट?

होम मैनेजर पहले एक होटल चेन में ऑपरेशंस हेड रह चुका है. अब वही प्रोफेशनल घरेलू स्तर पर काम कर रहा है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक. वह घर की हर जरूरत को प्लान करता है, कामों को बांटता है और हर चीज को स्मूद तरीके से चलाता है. इस व्यवस्था से कपल के साथ-साथ उनके साथ रहने वाले बुजुर्ग माता-पिता को भी राहत मिली है. अमन कहते हैं, “मैं अपने माता-पिता पर बोझ नहीं डालना चाहता. वे आराम से अपनी जिंदगी जी सकें, यात्रा कर सकें. यह मेरे लिए ज्यादा जरूरी है.”

I actually hired a Home Manager who is a full-time person who takes care of everything from food planning, wardrobes, repairs, maintenance, Groceries, laundry, etc. Basically, she manages all the house help and service providers and frees up our time. We needed this because… https://t.co/bXt5B7xXLG — Aman Goel (@amangoeliitb) November 15, 2025

क्या 1 लाख रुपये खर्च करना वाकई फायदेमंद?

बहुत से लोगों को यह रकम ज्यादा लगे, पर कपल के लिए उनका समय इससे कहीं अधिक मूल्यवान है. अमन कहते हैं, “होम मैनेजर पर हम 1 लाख रुपये महीने देते हैं. शायद यह महंगा हो, लेकिन हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं और यह हमारे समय की असली कीमत है.” उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये भी बताया कि उन्होंने एक खास प्लेटफॉर्म के जरिए होम मैनेजर ढूंढा और पूरी भर्ती प्रक्रिया को फॉलो किया.

क्या घर में पड़ती है इसकी जरूरत?

जैसे-जैसे बड़े शहरों में प्रोफेशनल लाइफ का दबाव बढ़ रहा है, वैसे-वैसे घरेलू जिम्मेदारियों के लिए विशेषज्ञों को हायर करने का ट्रेंड भी बढ़ रहा है. यह मामला दिखाता है कि आधुनिक परिवार अब समय, सुविधा और मानसिक शांति को प्राथमिकता दे रहे हैं भले ही इसके लिए बड़ा खर्च ही क्यों न करना पड़े. इस कपल की कहानी बताती है कि समय की कीमत और जीवन की सुविधा के लिए लोग अब नए विकल्प तलाश रहे हैं. हो सकता है आने वाले समय में प्रोफेशनल होम मैनेजर शहरी घरों का एक आम हिस्सा बन जाए.