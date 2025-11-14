Advertisement
चिल्ड्रेन डे पर गरीब बच्चों को घुमाने ले गया ये इन्फ्लुएंसर, एम्यूजमेंट पार्क घुसते ही खूब की मस्ती; Video वायरल

Childrens Day: मुंबई के इन्फ्लुएंसर गणेश ने चिल्ड्रेन डे पर केवल सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किया, बल्कि NGO के 10 बच्चों को होपअप इंडोर पार्क ले जाकर उनका दिन यादगार बनाया. वायरल रील में बच्चों की खुशियाँ और इस नेक पहल ने लोगों के दिल जीत लिए.

 

Nov 14, 2025
Children’s Day Celebration With Influencer: मुंबई के इन्फ्लुएंसर गणेश ने इस साल चिल्ड्रेन डे को अलग अंदाज में मनाने का फैसला किया. उन्होंने क्रिएट टूगेदर फाउंडेशन के 10 बच्चों को होपअप इंडोर अम्यूजमेंट पार्क ले जाकर उन्हें पूरे दिन खेलने, हंसने और खुलकर जीने का मौका दिया. उनकी इस पहल की झलक एक वायरल इंस्टाग्राम रील में सामने आई.

क्या वायरल रील में बच्चों की दिखी असली खुशी?

रील में दिखता है कि बच्चे जैसे ही मुंबई के इस अम्यूजमेंट पार्क में प्रवेश करते हैं, उनकी आंखों में फैली झिझक धीरे-धीरे उत्साह में बदल जाती है. स्लाइड्स, ऑब्स्टेकल कोर्स और खेल के कई कोनों ने जैसे उनके भीतर के सपने फिर जगाए. खेलते-खेलते वे साथ बैठकर खाना भी खाते हैं जिसमें सिर्फ खेल नहीं, बल्कि उम्मीदें भी नजर आती हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ganesh (@apnaganesh.raw)

 

क्या भारत के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना चाहिए ऐसा कल्चर?

गणेश की यह एक्टिविटी दिखाती है कि भारत में कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ ग्लैमर या क्यूरेटेड लाइफस्टाइल ही नहीं दिखाते, वे अब समुदाय, सहानुभूति और असली पलों को भी महत्व दे रहे हैं. गणेश के लिए यह दिन याद दिलाने वाला रहा कि बच्चों की छोटी-सी खुशी भी बड़ी सीख बन जाती है. रील पर 10,000 से ज्यादा व्यूज और 110 से अधिक कमेंट्स आए. लोग इस पहल की सादगी, गर्मजोशी और सच्चाई से प्रभावित हुए. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे छोटे लेकिन दिल छू लेने वाले काम ही दिन को खास बनाते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं.

गणेश का यह चिल्ड्रेन डे आउटिंग बच्चों के लिए बड़ी खुशी लेकर आया. छोटी-सी देखभाल भी बच्चों की दुनिया में रोशनी भर सकती है और समाज को प्रेरित कर सकती है कि हर दिन को खास बनाया जा सकता है बस नीयत और दिल चाहिए.

