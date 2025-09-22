मुंबई में महिला किरायेदार के साथ घिनौनी हरकत; मकान मालिक ने दिखाई अश्लील फिल्में, लड़की ने Reddit पर मांगी मदद
मुंबई में महिला किरायेदार के साथ घिनौनी हरकत; मकान मालिक ने दिखाई अश्लील फिल्में, लड़की ने Reddit पर मांगी मदद

Mumbai News: मुंबई में 26 वर्षीय महिला किरायेदार ने Reddit पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि उसका 40 वर्षीय मकान मालिक मरम्मत के बहाने घर आया और अश्लील डीवीडी दिखाईं. घटना के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई. लोग महिला को पुलिस में शिकायत करने और सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं.

|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:02 PM IST
मुंबई में महिला किरायेदार के साथ घिनौनी हरकत; मकान मालिक ने दिखाई अश्लील फिल्में, लड़की ने Reddit पर मांगी मदद

Mumbai Landlord Viral News: मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 26 साल की एक महिला किरायेदार ने Reddit पर पोस्ट कर अपने मकान मालिक की शर्मनाक हरकत का खुलासा किया. महिला ने आरोप लगाया कि मरम्मत के बहाने उसके घर आए मकान मालिक ने उसे अश्लील डीवीडी का कलेक्शन दिखाया. यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है, जहां लोग लड़की को कानूनी कार्रवाई करने और सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं.

मरम्मत के बहाने घर पहुंचा मकान मालिक

महिला ने अपने Reddit पोस्ट में लिखा कि उसके मकान मालिक, जो कि करीब 40 साल के हैं, रविवार को मरम्मत का बहाना बनाकर उसके घर आए. उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पुराने हार्ड ड्राइव टैबलेट से कनेक्ट कराने हैं. महिला ने सोचा कि शायद यह फिल्मों या डेटा से जुड़ा काम होगा और वह उनकी मदद करने लगी. लेकिन तभी उन्होंने एक प्लास्टिक बैग से कई डीवीडी निकालकर दिखाना शुरू किया.

अश्लील डीवीडी का कलेक्शन दिखाया

महिला के अनुसार, मकान मालिक ने शुरुआत में कहा, "Sorry, मुझे तुम्हें यह सब नहीं दिखाना चाहिए, मेरी अब उम्र भी नहीं है इस सबकी." शुरुआत में महिला ने समझा कि डीवीडी सामान्य फिल्में होंगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इनमें अश्लील कंटेंट है. उसने बताया कि मकान मालिक एक-एक कर डीवीडी दिखाते गए और आखिर में जब एक डीवीडी के कवर पर भद्दी तस्वीरें दिखीं, तभी उसे सच्चाई समझ आई. महिला ने लिखा कि उस समय वह हैरान रह गई और नजरें फेर लीं.

Reddit पर मांगी मदद

महिला ने अपनी पोस्ट में पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए. हालांकि उसने साफ नहीं किया कि वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी या नहीं. इस घटना पर Reddit यूजर्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "उन्हें कभी घर में अकेले मत आने दो, जब भी आएं तो किसी को साथ रखो." इस पर महिला ने जवाब दिया कि मकान मालिक अक्सर बिना बताए ही घर आ जाता है और वह अकेली रहती है, इसलिए समय पर किसी को बुलाना मुश्किल हो जाता है. वहीं कई यूजर्स ने उसे कानूनी सलाह लेने और तुरंत अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी. यह मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग मकान मालिक की हरकत पर गुस्सा जता रहे हैं और महिला की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है और महिला को तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए.

Mumbai landlord newsMumbai viral Reddit case

