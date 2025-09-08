एक पैर ट्रेन में, दूसरा प्लेटफॉर्म पर... मुंबई लोकल के इस खतरनाक स्टंट को देख तेज धड़कने लगी धड़कनें
Mumbai Local Stunt: सोशल मीडिया आज लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. यहां हर दिन हजारों नए वीडियो और रील वायरल होते हैं. लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब सामने आता है जब लोग सिर्फ कुछ लाइक्स और व्यूज पाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:49 AM IST
Train Dangerous Reels: सोशल मीडिया आज लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. यहां हर दिन हजारों नए वीडियो और रील वायरल होते हैं. लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब सामने आता है जब लोग सिर्फ कुछ लाइक्स और व्यूज पाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं. हाल ही में मुंबई लोकल ट्रेन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा स्टंट करता दिखा कि देखने वालों की सांसें थम गईं.

आखिर वीडियो में हुआ क्या?

वायरल क्लिप में राहुल कुमार यादव नाम का लड़का ट्रेन के दरवाजे पर लटकते हुए दिख रहा है. उसका एक पैर ट्रेन में है और दूसरा पैर प्लेटफॉर्म पर घिसट रहा है. जबकि उसका दोस्त सामने के गेट से पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. इतना ही नहीं, एक और लड़का भी ट्रेन के दरवाजे पर लटकता दिखाई देता है, मानो यह सब उसके लिए बिल्कुल सामान्य हो.

खतरे की रेखा कब पार हुई?

वीडियो में कई बार ऐसा लगता है कि अगर जरा-सा भी पैर फिसल जाता या प्लेटफॉर्म पर कोई रुकावट आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था. एक जगह तो वह लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ी महिला का फोन छीनने की कोशिश भी करता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड और दूरी के कारण वह नाकाम रहता है. यह नजारा देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं.

 

 

सोशल मीडिया पर क्यों भड़के लोग?

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया यूजर्स गुस्से से भर उठे. कई लोगों ने मुंबई पुलिस और रेलवे अधिकारियों को टैग करके तुरंत कार्रवाई की मांग की. एक यूज़र ने लिखा, “इसे खोजकर सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत न करे.” वहीं किसी ने कहा, “इन्हें अपने माता-पिता की भी परवाह नहीं है.” वीडियो वायरल होने के बाद भी न मुंबई पुलिस और न ही रेलवे ने इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है.

इससे लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है. क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हो. रेलवे पहले भी कई बार चेतावनी जारी कर चुका है कि ऐसे स्टंट न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरनाक हैं.

