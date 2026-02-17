Advertisement
trendingNow13112163
Hindi Newsजरा हटकेरेलवे ट्रैक पर चादर तान कर सो गया शख्स! ट्रेन आई तो भी नहीं खुली नींद, चिल्लाते रहे यात्री और फिर... देखें आखिर पल में क्या हुआ?

रेलवे ट्रैक पर चादर तान कर सो गया शख्स! ट्रेन आई तो भी नहीं खुली नींद, चिल्लाते रहे यात्री और फिर... देखें आखिर पल में क्या हुआ?

Mumbai Local Train: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर एक युवक नशे की हालत में रेलवे ट्रैक पर सोता मिला, जिससे हार्बर लाइन की ट्रेन सेवाएं कुछ देर के लिए बाधित हो गईं और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेलवे ट्रैक पर चादर तान कर सो गया शख्स! ट्रेन आई तो भी नहीं खुली नींद, चिल्लाते रहे यात्री और फिर... देखें आखिर पल में क्या हुआ?

Railway Track Incident: यह चौंकाने वाली घटना सोमवार दोपहर करीब 3.30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर सामने आई. हार्बर लाइन पर जैसे ही एक लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी, तभी रेलवे ट्रैक पर एक युवक अचानक लेट गया. स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने यह नजारा देखा तो अफरा-तफरी मच गई और सभी की नजरें उस युवक पर टिक गईं, जो बेखौफ होकर ट्रैक पर पड़ा हुआ था.

युवक ने ट्रैक पर क्यों लेटने का फैसला किया?

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, युवक की पहचान 19 वर्षीय अविनाश प्रकाश कर्दिले के रूप में हुई है, जो आमतौर पर ट्रैक पर कचरा बीनने का काम करता है. बताया गया कि वह नशे की हालत में था और अचानक उसने खुद को एक सफेद कपड़े से ढककर ट्रैक पर लेटने का फैसला कर लिया. ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रेन से कुचले जाने की उम्मीद में ऐसा कर रहा हो, जिसने मौके पर मौजूद हर किसी को सन्न कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Ind vs Pak: हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो गए बाबर आजम? इंडियन्स ने TV पर देखा तो बोले- पक्का, ये भारतीय जासूस है जो...

ट्रेन और यात्रियों ने क्या प्रतिक्रिया दी?

जैसे ही ट्रेन चालक ने उसे देखा, उसने तुरंत ब्रेक लगाए और लगातार हॉर्न बजाया. प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों ने भी चिल्लाकर और हाथ हिलाकर युवक को चेताने की कोशिश की. बावजूद इसके, युवक पर कोई असर नहीं पड़ा और वह बेपरवाह होकर ट्रैक पर सोता रहा. यह पूरा दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था और इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

 

 

सुरक्षा बलों ने कैसे बचाई जान?

घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने बिना समय गंवाए युवक को उठाकर ट्रैक से बाहर निकाला. इसके बाद ट्रेन सेवाएं फिर से बहाल कर दी गईं और यात्रियों ने राहत की सांस ली. अगर कुछ सेकंड की भी देरी हो जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. कुछ देर के लिए हार्बर लाइन की ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं. हालांकि सुरक्षा बलों की तेजी के चलते ज्यादा देर तक ट्रैफिक प्रभावित नहीं हुआ. यात्रियों को थोड़ी असुविधा जरूर हुई, लेकिन बड़ा हादसा टल गया. रेलवे प्रशासन ने इसके बाद पूरे इलाके की जांच भी की ताकि कोई और जोखिम न रहे.

यह भी पढ़ें: बुमराह को छक्के मारकर 32 घंटे की फिल्म... पाकिस्तानी ने साहिबजादा से कही ऐसी बात, अब खूब मजे ले रहे इंडियन्स

बाद में युवक को ट्रैक से हटाकर हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ भारतीय रेलवे अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया. उस पर सेक्शन 147 यानी अनधिकृत रूप से ट्रैक पर घुसने का आरोप लगाया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही न सिर्फ खुद की जान के लिए खतरा होती है बल्कि सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा को भी जोखिम में डाल देती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Mumbai local trainCSMT MumbaiHarbour Line

Trending news

भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
India Seizes Iranian Oil Tankers
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
India US relations
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
Emmanuel Macron india visit
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
Jammu Kashmir Cyber Crime
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर
Mani Shankar Aiyar
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर
DNA: देशभक्ति बड़ी या खेल बड़ा... भारत-पाक मैच में 'हैंडशेक' क्यों बना बहस का मुद्दा
DNA
DNA: देशभक्ति बड़ी या खेल बड़ा... भारत-पाक मैच में 'हैंडशेक' क्यों बना बहस का मुद्दा
DNA: मुख्तार अंसारी के परिवार में बगावत! भाई ही बना दुश्मन, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग
DNA
DNA: मुख्तार अंसारी के परिवार में बगावत! भाई ही बना दुश्मन, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग