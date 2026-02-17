रेलवे ट्रैक पर चादर तान कर सो गया शख्स! ट्रेन आई तो भी नहीं खुली नींद, चिल्लाते रहे यात्री और फिर... देखें आखिर पल में क्या हुआ?

Railway Track Incident: यह चौंकाने वाली घटना सोमवार दोपहर करीब 3.30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर सामने आई. हार्बर लाइन पर जैसे ही एक लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी, तभी रेलवे ट्रैक पर एक युवक अचानक लेट गया. स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने यह नजारा देखा तो अफरा-तफरी मच गई और सभी की नजरें उस युवक पर टिक गईं, जो बेखौफ होकर ट्रैक पर पड़ा हुआ था.

युवक ने ट्रैक पर क्यों लेटने का फैसला किया?

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, युवक की पहचान 19 वर्षीय अविनाश प्रकाश कर्दिले के रूप में हुई है, जो आमतौर पर ट्रैक पर कचरा बीनने का काम करता है. बताया गया कि वह नशे की हालत में था और अचानक उसने खुद को एक सफेद कपड़े से ढककर ट्रैक पर लेटने का फैसला कर लिया. ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्रेन से कुचले जाने की उम्मीद में ऐसा कर रहा हो, जिसने मौके पर मौजूद हर किसी को सन्न कर दिया.

ट्रेन और यात्रियों ने क्या प्रतिक्रिया दी?

जैसे ही ट्रेन चालक ने उसे देखा, उसने तुरंत ब्रेक लगाए और लगातार हॉर्न बजाया. प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों ने भी चिल्लाकर और हाथ हिलाकर युवक को चेताने की कोशिश की. बावजूद इसके, युवक पर कोई असर नहीं पड़ा और वह बेपरवाह होकर ट्रैक पर सोता रहा. यह पूरा दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था और इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

A drunk man was found sleeping right on the tracks at CSMT, bringing Harbour Line local train services to a halt. pic.twitter.com/0k3sgcMIYY — Truth On Track (@truth_on_track) February 16, 2026

सुरक्षा बलों ने कैसे बचाई जान?

घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने बिना समय गंवाए युवक को उठाकर ट्रैक से बाहर निकाला. इसके बाद ट्रेन सेवाएं फिर से बहाल कर दी गईं और यात्रियों ने राहत की सांस ली. अगर कुछ सेकंड की भी देरी हो जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. कुछ देर के लिए हार्बर लाइन की ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं. हालांकि सुरक्षा बलों की तेजी के चलते ज्यादा देर तक ट्रैफिक प्रभावित नहीं हुआ. यात्रियों को थोड़ी असुविधा जरूर हुई, लेकिन बड़ा हादसा टल गया. रेलवे प्रशासन ने इसके बाद पूरे इलाके की जांच भी की ताकि कोई और जोखिम न रहे.

बाद में युवक को ट्रैक से हटाकर हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ भारतीय रेलवे अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया. उस पर सेक्शन 147 यानी अनधिकृत रूप से ट्रैक पर घुसने का आरोप लगाया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही न सिर्फ खुद की जान के लिए खतरा होती है बल्कि सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा को भी जोखिम में डाल देती है.