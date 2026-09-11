/मुंबई लोकल में भीड़ का खौफनाक मंजर: गेट पर लटकी महिला का छूटा हाथ, सीधे ट्रेन से नीचे गिरी; Video वायरल

मुंबई में सुबह का वक्त यानी ऑफिस जाने वालों की सबसे बड़ी भीड़. सेंट्रल लाइन की लोकल में उस समय पैर रखने तक की जगह मिलना मुश्किल होता है. गुरुवार सुबह भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. डोंबिवली से कलवा के बीच एक लोकल ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी.
इसी भीड़ के बीच एक महिला ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी थी. जगह बेहद कम थी और यात्रियों को एक-दूसरे के सहारे खड़े होकर सफर करना पड़ रहा था. इसी दौरान मुंब्रा स्टेशन के पहले ट्रेन सिग्नल पर खड़ी थी. तभी अचानक महिला का हाथ फिसलता है और वह ट्रेन से नीचे गिर जाती है.
घटना ने कुछ ही सेकंड में ट्रेन के अंदर अफरा-तफरी मचा दी. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यात्रियों के लिए तुरंत कुछ कर पाना भी आसान नहीं था. हालांकि, गनीमत रही कि ट्रेन उस वक्त सिग्नल की वजह से रुक गई थी. अगर ट्रेन उसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती तो मामला बेहद गंभीर हो सकता था. महिला के गिरने के बाद ट्रेन काफी देर तक रुकी रही और यात्रियों में घबराहट का माहौल बन गया.
हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने इस पूरी घटना को और ज्यादा चिंता की वजह बना दिया. ट्रेन में फंसी कई महिलाएं नीचे उतर गईं और रेलवे ट्रैक के किनारे चलते हुए स्टेशन की तरफ जाने लगीं. आमतौर पर रेलवे ट्रैक पर चलना बेहद खतरनाक माना जाता है. लेकिन उस सुबह भीड़ और ट्रेन के अंदर की स्थिति ऐसी थी कि कुछ यात्रियों को पटरी पर चलना ज्यादा आसान ऑप्शन लगा. यह नजारा अपने आप में बताता है कि सुबह के पीक टाइम में लोकल ट्रेन के अंदर यात्रियों पर कितना दबाव रहता है.
यह तस्वीर 7.8 GDP वाले देश की है जहां मुंबई से सटे मुंब्रा स्टेशन पर महिला ट्रेन से गिरती है.. गनीमत है कि सिग्नल के चलते यह ट्रेन रुकी हुई थी.. अब याद कीजिए कि इसी स्टेशन के पास पिछले साल 5 लोगों की मौत ट्रेन से गिरकर हुई थी और तब फडणवीस ने कहा था कि जल्द से जल्द अभी ट्रेन को AC… pic.twitter.com/jCKRNTxcLE
— sohit mishra (@sohitmishra99) September 10, 2026
मुंबई की लोकल ट्रेन हर रोज लाखों लोगों को उनके काम और घर तक पहुंचाती है. सेंट्रल लाइन पर डोंबिवली, कलवा, मुंब्रा और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में यात्री रोज सफर करते हैं. सुबह और शाम के पीक टाइम में कई लोकल इतनी भर जाती हैं कि कोच के अंदर खड़े यात्रियों के बीच हिलने की जगह तक नहीं रहती. दरवाजे के पास खड़े लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है. ऐसे में जरा सा धक्का, पैर फिसलना या भीड़ का दबाव किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है.
मुंबई लोकल में यात्रियों के ट्रेन से गिरने की घटनाएं नई नहीं हैं. खासकर भीड़भाड़ वाले रूट पर दरवाजे के पास खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों को हर दिन खतरे का सामना करना पड़ता है. मुंब्रा स्टेशन और उसके आसपास भी पहले ट्रेन से गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इसी वजह से लोकल ट्रेनों में यात्री सुरक्षा और भीड़ को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. हर हादसे के बाद कुछ दिनों तक सुरक्षा की चर्चा तेज होती है, लेकिन रोज ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए भीड़ की समस्या फिर उसी तरह सामने खड़ी रहती है.
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मुंबई लोकल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. कुछ लोगों ने बंद दरवाजों वाली ट्रेनों और ज्यादा AC लोकल चलाने की मांग की. सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पुराने बयानों का भी जिक्र किया गया. कुछ यूजर्स का आरोप है कि हादसों के बाद सुरक्षा के बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर हालात जल्दी नहीं बदलते. हालांकि, इन सोशल मीडिया दावों और पुराने बयानों के संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि इस खबर में नहीं की गई है.
इस घटना को सिर्फ एक महिला के ट्रेन से गिरने की घटना मानकर खत्म कर देना आसान होगा. लेकिन असली सवाल उस स्थिति का है, जिसने यात्रियों को ट्रेन से उतरकर रेलवे ट्रैक पर चलने तक के लिए मजबूर कर दिया. अगर किसी यात्री को ट्रेन के अंदर खड़े रहना सुरक्षित नहीं लग रहा और वह ट्रैक पर चलना बेहतर समझ रहा है, तो यह भीड़ की गंभीरता को दिखाता है. रेलवे के सामने चुनौती सिर्फ ट्रेनें चलाने की नहीं, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित तरीके से सफर कराने की भी है.
मुंबई के लाखों यात्रियों के लिए लोकल ट्रेन सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी का हिस्सा है. नौकरी, दुकान, ऑफिस और कारोबार के लिए लोग हर दिन इसी ट्रेन पर निर्भर रहते हैं. लेकिन जब ट्रेन में इतनी भीड़ हो कि दरवाजे के पास खड़ा होना मजबूरी बन जाए, तब सफर और खतरे के बीच का फर्क बहुत कम रह जाता है. एक छोटी सी गलती या अचानक आया धक्का जिंदगी बदल सकता है.
इस घटना में सबसे बड़ी राहत यही रही कि एक संभावित बड़ा हादसा टल गया. महिला के ट्रेन से गिरने के बाद ट्रेन रुक गई और यात्रियों ने राहत की सांस ली. लेकिन इसके बाद ट्रैक पर चलती महिलाओं की तस्वीर ने एक अलग ही सवाल खड़ा कर दिया. मुंबई की लोकल को शहर की लाइफलाइन कहा जाता है. ऐसे में यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ सुरक्षा इंतजाम और भीड़ को संभालने की व्यवस्था भी मजबूत होना जरूरी है. नहीं तो हर दिन का यह सफर किसी अगले हादसे का इंतजार बन सकता है. फिलहाल महिला के गिरने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है.