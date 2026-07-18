/लिफ्ट में कुत्ते का खौफनाक हमला! हाई-राइज सोसाइटी में 3 लड़कियों पर झपटा पेट डॉग, Video वायरल

मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में स्थित एक रिहायशी बिल्डिंग का एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है. यह घटना शेठ आइरीन (Sheth Irene) नाम की हाईराइज बिल्डिंग में हुई, जहां एक पालतू कुत्ते के अचानक आक्रामक होने से लिफ्ट के अंदर मौजूद तीन लड़कियां डर गईं.
CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था. एक महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट के अंदर आती है. उस समय तक कुत्ता शांत दिखाई देता है. लिफ्ट में पहले से तीन लड़कियां मौजूद थीं. सभी लोग अपने-अपने फ्लोर पर जाने के लिए खड़े थे. लेकिन जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे, तभी कुछ ही सेकंड में स्थिति बदल गई.
CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि दरवाजा बंद होने से कुछ ही देर पहले कुत्ता अचानक लड़कियों की तरफ झपटने लगता है. वह बार-बार उनकी ओर जाने की कोशिश करता नजर आया. अचानक हुए इस हमले से लड़कियां काफी घबरा गईं. लिफ्ट जैसी छोटी जगह में बचने की जगह भी कम होती है, इसलिए कुछ सेकंड के लिए अंदर मौजूद सभी लोगों के लिए स्थिति काफी डरावनी बन गई. कुत्ते की मालकिन तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती दिखाई दीं. उन्होंने कुत्ते को पकड़कर पीछे खींच लिया, जिससे वह लड़कियों तक नहीं पहुंच सका.
वीडियो का सबसे डराने वाला हिस्सा तब सामने आया, जब लिफ्ट अपने फ्लोर पर पहुंची. जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, एक लड़की तुरंत बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी. लेकिन बाहर जाते समय भी कुत्ता उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता नजर आया. हालांकि, मालकिन ने समय रहते उसे पकड़ लिया और लड़की सुरक्षित बाहर निकल गई. अगर उस समय कुत्ता नियंत्रण से बाहर हो जाता, तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. गनीमत रही कि इस घटना में किसी लड़की को गंभीर चोट नहीं आई.
CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने इस घटना पर चिंता जताई. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि रिहायशी सोसायटी में कॉमन एरिया जैसे लिफ्ट, पार्क और लॉबी में पेट्स को लाने के दौरान ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. लोगों का कहना है कि कई बार छोटे बच्चों, बुजुर्गों या ऐसे लोगों को परेशानी हो सकती है, जिन्हें जानवरों से डर लगता है. वहीं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पालतू जानवरों के व्यवहार को समझना और उन्हें नियंत्रित रखना मालिकों की जिम्मेदारी होती है.
शहरों में फ्लैट कल्चर बढ़ने के साथ पालतू जानवर रखने का चलन भी तेजी से बढ़ा है. कई लोग अपने पेट्स को परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं. लेकिन इसके साथ ही रिहायशी सोसायटी में रहने वाले दूसरे लोगों की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा बन जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेट्स को बाहर ले जाते समय उनके व्यवहार पर नजर रखना जरूरी है. अगर कोई जानवर किसी स्थिति में डर या तनाव महसूस करता है, तो वह अचानक आक्रामक प्रतिक्रिया दे सकता है. ऐसे में लिफ्ट जैसी बंद जगहों पर अतिरिक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.
यह पहली बार नहीं है, जब किसी रिहायशी बिल्डिंग में पालतू कुत्ते से जुड़ा मामला सामने आया है. देश के अलग-अलग शहरों में पहले भी लिफ्ट, पार्क और सोसायटी के अंदर पेट्स के व्यवहार को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं. कई जगहों पर कुत्तों के काटने या लोगों पर झपटने की घटनाओं के बाद सोसायटी प्रबंधन ने पेट्स को लेकर नियम भी बनाए हैं. हालांकि, पशु प्रेमी संगठनों का कहना है कि समस्या जानवरों को रखने में नहीं, बल्कि उनकी सही ट्रेनिंग और जिम्मेदार देखभाल में है.
पालतू जानवर रखना आज कई परिवारों की पसंद बन चुका है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है. मालिकों को अपने पेट्स के व्यवहार को समझना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कॉमन एरिया में किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी या डर का सामना न करना पड़े. मुंबई की इस लिफ्ट घटना ने एक बार फिर यही सवाल खड़ा कर दिया है कि सोसायटी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और पेट्स की आजादी के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए?
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.