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लिफ्ट में कुत्ते का खौफनाक हमला! हाई-राइज सोसाइटी में 3 लड़कियों पर झपटा पेट डॉग, Video वायरल

मुंबई के मलाड वेस्ट में एक हाईराइज सोसायटी का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पालतू कुत्ता लिफ्ट के अंदर अचानक आक्रामक होता नजर आ रहा है. लिफ्ट में मौजूद तीन लड़कियां डर जाती हैं और खुद को बचाने की कोशिश करती हैं. हालांकि, समय रहते कुत्ते की मालकिन ने उसे पकड़ लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 18, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:38 AM IST
लिफ्ट में कुत्ते का खौफनाक हमला! हाई-राइज सोसाइटी में 3 लड़कियों पर झपटा पेट डॉग, Video वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@ the.indian.angle

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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