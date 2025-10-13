Advertisement
Fraud Alert: लड़की को डेट पर बुलाया, खा-पीकर भागी और थमा गई 24000 रुपये का बिल! डेटिंग का नया फ्रॉड

Dating App Scam: मुंबई में एक आदमी डेटिंग ऐप फ्रॉड का शिकार बन गया, जहां उसे महिला ने बार में लाकर ₹24,000 का झूठा बिल थमा दिया. सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल हो गई, जानिए इसे कैसे रोका जा सकता है और क्या सावधानियां लें.

 

Oct 13, 2025
  1. Mumbai Dating Scam: एक मुंबई निवासी हाल ही में डेटिंग ऐप स्कैम का शिकार बना, जिसमें पीड़ितों को एक महिला के जरिए शातिराना तरीके से बार में लाया जाता है और भारी बिल के साथ फंसाया जाता है. रेडिट पर 'डेटिंग ऐप के जरिए ठगी का शिकार हुआ' पोस्ट में यूजर ने बताया कि उनकी डेट ने लगातार ड्रिंक्स ऑर्डर किए, जिससे बिल ₹24,000 तक पहुंच गया.
  3. बार में क्या हुआ और क्यों ये रेड फ्लैग था?
  4. आदमी ने बताया कि महिला ने उसे पास के एक बार में ले जाने के लिए कहा. अंदर एक बड़ा हॉल था, कुछ लोग और संगीत बज रहा था. यूजर ने लिखा, “ये पहला रेड फ्लैग होना चाहिए था, मुझे वहीं छोड़ देना चाहिए था.” बातचीत अच्छी थी, लेकिन महिला लगातार ब्लू लेबल व्हिस्की ऑर्डर करती रही. महिला ने चार बार ब्लू लेबल ऑर्डर किया और जब बिल आया तो ₹24,000 + ₹2,000 सर्विस चार्ज था. यूजर ने बताया, “अंत में 10,000 रुपये ही दिए, क्योंकि कई वेटर ऐसे दिखते थे जिनसे टकराना ठीक नहीं लगता.” उन्होंने कहा कि बिल ऑर्डर से पहले चेक करना चाहिए था.
  7. सोशल मीडिया ने क्या चेतावनी दी?
  8. पोस्ट वायरल होने के बाद लोग समझ गए कि यह सबसे आम स्कैम में से एक है. एक यूजर ने लिखा, “यह पॉपुलर स्कैम है, महिला और बार मालिक इसमें शामिल हैं.” दूसरे ने बताया कि वही महिला Aisle ऐप पर उन्हें भी बार बुलाने की कोशिश कर रही थी. तीसरे ने कहा, “ऐसे स्कैम्स खासकर ठाणे बार में होते हैं, बार मिलने से पहले दो बार सत्यापित करें.”
  10. कैसे बचें इस डेटिंग ऐप फ्रॉड से?
  11. एक यूजर ने सलाह दी, “लोग अभी भी क्यों इस स्कैम का शिकार होते हैं? कम से कम Google और Zomato रिव्यू चेक करें.” डेटिंग ऐप्स जैसे टिंडर, बंबल, हिंज, हैपन, असाइल और वू का इस्तेमाल पीड़ितों को लुभाने के लिए किया जाता है. इस साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने ईस्ट दिल्ली के एक मॉल में इसी तरह के गैंग को पकड़ा और चार लोगों को गिरफ्तार किया. आरोपी ने स्वीकार किया कि उन्होंने फेक महिलाओं की प्रोफाइल बनाकर लोगों को लुभाया.
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

