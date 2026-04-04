Advertisement
trendingNow13165295
Hindi Newsजरा हटके2 महीने में ही टूट गया बेंगलुरु का भूत! मुंबई की याद में तड़प उठा शख्स; सुनाई आपबीती

2 महीने में ही टूट गया बेंगलुरु का भूत! मुंबई की याद में तड़प उठा शख्स; सुनाई आपबीती

मुंबई से बेंगलुरु शिफ्ट हुआ शख्स सिर्फ 2 महीने में ही परेशान हो गया. उसने हर बातचीत को ‘नेगोशिएशन’ बताया और मुंबई की गर्मजोशी को मिस किया. पोस्ट वायरल होने के बाद लोगों ने इसे शहरों की अलग संस्कृति और अनुभव का फर्क बताया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

हर शहर की अपनी एक अलग पहचान और माहौल होता है, जिसे वहां रहने वाले लोग महसूस करते हैं. लेकिन जब कोई नया शहर उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, तो अनुभव थकाने वाला भी हो सकता है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां मुंबई का एक शख्स बेंगलुरु शिफ्ट होने के सिर्फ 2 महीने बाद ही परेशान हो गया. उसने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि वह मुंबई और वहां के लोगों को बहुत मिस कर रहा है. उसके मुताबिक, बेंगलुरु का अनुभव उम्मीद से बिल्कुल अलग निकला.

क्या हर छोटी बात बन जाती है ‘नेगोशिएशन’?

इस शख्स ने अपने पोस्ट में लिखा कि बेंगलुरु में हर छोटी बातचीत भी जैसे एक ‘नेगोशिएशन’ बन जाती है. चाहे ऑटो ड्राइवर हों, पैकर्स हों या पुराने किरायेदार. हर जगह उसे ऐसा लगता है कि लोग उससे कुछ फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. उसने बताया कि यह अनुभव उसे मानसिक रूप से थका रहा है. जहां मुंबई में चीजें सहज और सरल लगती थीं, वहीं बेंगलुरु में हर काम के लिए अलग से बात करनी पड़ती है, जो उसे अजीब और असहज लगता है.

क्या मुंबई की गर्मजोशी याद आ रही है?

अपने अनुभव को समझाने के लिए शख्स ने एक उदाहरण भी दिया. उसने कहा कि मुंबई में अगर गर्मी होती है तो कैब ड्राइवर खुद ही एसी चालू कर देता है, लेकिन बेंगलुरु में इसके लिए अलग से कहना पड़ता है, जैसे कोई एहसान मांगा जा रहा हो. यही छोटी-छोटी बातें उसे मुंबई की याद दिला रही हैं. उसके मुताबिक, मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां लोगों की गर्मजोशी माहौल को खास बनाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

क्या सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस?

जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर हुई, यह तेजी से वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इसे देखा. कई यूजर्स ने शख्स की बात से सहमति जताई और मुंबई की तारीफ की, तो कुछ ने बेंगलुरु का पक्ष लिया. कुछ लोगों ने इसे अलग-अलग शहरों की संस्कृति का अंतर बताया. इस वायरल पोस्ट ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हर शहर हर इंसान के लिए सही हो सकता है?

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Mumbai vs Bengaluru

Trending news

मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
Middle East War
मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
Iran-US War
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
Panama papers
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
Shahsi Tharoor
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
Maharashtra news
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
Assembly Election 2026
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
weather update
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
Raghav Chadha
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
Allahabad High Court
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
DNA
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश