2 महीने में ही टूट गया बेंगलुरु का भूत! मुंबई की याद में तड़प उठा शख्स; सुनाई आपबीती

हर शहर की अपनी एक अलग पहचान और माहौल होता है, जिसे वहां रहने वाले लोग महसूस करते हैं. लेकिन जब कोई नया शहर उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, तो अनुभव थकाने वाला भी हो सकता है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां मुंबई का एक शख्स बेंगलुरु शिफ्ट होने के सिर्फ 2 महीने बाद ही परेशान हो गया. उसने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि वह मुंबई और वहां के लोगों को बहुत मिस कर रहा है. उसके मुताबिक, बेंगलुरु का अनुभव उम्मीद से बिल्कुल अलग निकला.

क्या हर छोटी बात बन जाती है ‘नेगोशिएशन’?

इस शख्स ने अपने पोस्ट में लिखा कि बेंगलुरु में हर छोटी बातचीत भी जैसे एक ‘नेगोशिएशन’ बन जाती है. चाहे ऑटो ड्राइवर हों, पैकर्स हों या पुराने किरायेदार. हर जगह उसे ऐसा लगता है कि लोग उससे कुछ फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. उसने बताया कि यह अनुभव उसे मानसिक रूप से थका रहा है. जहां मुंबई में चीजें सहज और सरल लगती थीं, वहीं बेंगलुरु में हर काम के लिए अलग से बात करनी पड़ती है, जो उसे अजीब और असहज लगता है.

क्या मुंबई की गर्मजोशी याद आ रही है?

अपने अनुभव को समझाने के लिए शख्स ने एक उदाहरण भी दिया. उसने कहा कि मुंबई में अगर गर्मी होती है तो कैब ड्राइवर खुद ही एसी चालू कर देता है, लेकिन बेंगलुरु में इसके लिए अलग से कहना पड़ता है, जैसे कोई एहसान मांगा जा रहा हो. यही छोटी-छोटी बातें उसे मुंबई की याद दिला रही हैं. उसके मुताबिक, मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां लोगों की गर्मजोशी माहौल को खास बनाती है.

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क्या सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस?

जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर हुई, यह तेजी से वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इसे देखा. कई यूजर्स ने शख्स की बात से सहमति जताई और मुंबई की तारीफ की, तो कुछ ने बेंगलुरु का पक्ष लिया. कुछ लोगों ने इसे अलग-अलग शहरों की संस्कृति का अंतर बताया. इस वायरल पोस्ट ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हर शहर हर इंसान के लिए सही हो सकता है?