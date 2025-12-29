Advertisement
trendingNow13057060
Hindi Newsजरा हटकेमेट्रो में लड़की के हाथ पर ब्लेड मारकर लहूलुहान कर डाला, Video बनाकर खुद बताया पूरा किस्सा

मेट्रो में लड़की के हाथ पर ब्लेड मारकर लहूलुहान कर डाला, Video बनाकर खुद बताया पूरा किस्सा

Mumbai Metro Horror: मुंबई मेट्रो में सफर कर रही एक लड़की के हाथ पर अचानक ब्लेड कट मिलने का दावा सामने आया है. वायरल वीडियो ने महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेट्रो में लड़की के हाथ पर ब्लेड मारकर लहूलुहान कर डाला, Video बनाकर खुद बताया पूरा किस्सा

Mumbai Metro Women Safety: मुंबई की एक लड़की उस वक्त दहशत में आ गई, जब मेट्रो से सफर के बाद उसने अपने हाथ पर एक रहस्यमयी कट देखा. लड़की के मुताबिक यह कट संभवतः मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर के पास खड़े एक शख्स की हरकत की वजह से हुआ. इस पूरे अनुभव को उसने वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. लड़की ने बताया कि वह एस्केलेटर पर खड़ी थी और उसके सामने थोड़ी दूरी पर एक आदमी मौजूद था.

जैसे ही उस व्यक्ति ने लड़की को पीछे खड़ा देखा, उसने हाथ मोड़े और उसके हाथ से टकराया. उस वक्त यह सामान्य लगा, लेकिन कुछ देर बाद लड़की को महसूस हुआ कि यह सिर्फ टकराव नहीं था.

यह भी पढ़ें: बदबूदार कमरा, कॉकरोच, जर्जर घर... रातोंरात स्टार बनी रानू मंडल कूड़े की ढेर में रहने को मजबूर! Video में दिखी सच्चाई

Add Zee News as a Preferred Source

हाथ पर कट देखकर कैसे खुला राज?

घर पहुंचने के बाद लड़की ने अपने हाथ पर कट देखा, जिसकी कोई स्पष्ट वजह उसे समझ नहीं आई. जब उसने यह बात अपनी मां को दिखाई, तो मां ने तुरंत इसे ब्लेड से किया गया कट बताया. इसके बाद लड़की को एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है. लड़की की मां ने बताया कि पहले के समय में कुछ लोग महिलाओं को यूं ही ब्लेड से घायल कर देते थे. मां का कहना था कि उन्हें 2025 में ऐसी घटना होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. यह सुनकर परिवार और ज्यादा डर गया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anushka Pawar (@nush.nushh)

 

यह भी पढ़ें: शादी में दूल्हे के हाथ चूमने लगी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, दुल्हन ने बाल पकड़कर नोंच डाला! Video देख कांप उठे सभी

वीडियो वायरल होने पर लोगों ने क्या कहा?

यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ यूजर्स ने लड़की को सतर्क रहने और मेडिकल जांच कराने की सलाह दी, जबकि कई लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए. हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता. लड़की ने कहा कि वह किसी पर सीधे आरोप नहीं लगा सकती, क्योंकि घटना के वक्त उसे तुरंत अहसास नहीं हुआ. उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर किसी के साथ ऐसा हो, तो वह तुरंत रिपोर्ट करे, ताकि अगर वाकई ऐसा करने वाला कोई है, तो उसे रोका जा सके.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Mumbai Metro

Trending news

वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
Manipur
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला