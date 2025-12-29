मेट्रो में लड़की के हाथ पर ब्लेड मारकर लहूलुहान कर डाला, Video बनाकर खुद बताया पूरा किस्सा

Mumbai Metro Women Safety: मुंबई की एक लड़की उस वक्त दहशत में आ गई, जब मेट्रो से सफर के बाद उसने अपने हाथ पर एक रहस्यमयी कट देखा. लड़की के मुताबिक यह कट संभवतः मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर के पास खड़े एक शख्स की हरकत की वजह से हुआ. इस पूरे अनुभव को उसने वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. लड़की ने बताया कि वह एस्केलेटर पर खड़ी थी और उसके सामने थोड़ी दूरी पर एक आदमी मौजूद था.

जैसे ही उस व्यक्ति ने लड़की को पीछे खड़ा देखा, उसने हाथ मोड़े और उसके हाथ से टकराया. उस वक्त यह सामान्य लगा, लेकिन कुछ देर बाद लड़की को महसूस हुआ कि यह सिर्फ टकराव नहीं था.

हाथ पर कट देखकर कैसे खुला राज?

घर पहुंचने के बाद लड़की ने अपने हाथ पर कट देखा, जिसकी कोई स्पष्ट वजह उसे समझ नहीं आई. जब उसने यह बात अपनी मां को दिखाई, तो मां ने तुरंत इसे ब्लेड से किया गया कट बताया. इसके बाद लड़की को एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है. लड़की की मां ने बताया कि पहले के समय में कुछ लोग महिलाओं को यूं ही ब्लेड से घायल कर देते थे. मां का कहना था कि उन्हें 2025 में ऐसी घटना होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. यह सुनकर परिवार और ज्यादा डर गया.

वीडियो वायरल होने पर लोगों ने क्या कहा?

यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ यूजर्स ने लड़की को सतर्क रहने और मेडिकल जांच कराने की सलाह दी, जबकि कई लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए. हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता. लड़की ने कहा कि वह किसी पर सीधे आरोप नहीं लगा सकती, क्योंकि घटना के वक्त उसे तुरंत अहसास नहीं हुआ. उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर किसी के साथ ऐसा हो, तो वह तुरंत रिपोर्ट करे, ताकि अगर वाकई ऐसा करने वाला कोई है, तो उसे रोका जा सके.