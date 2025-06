लो भइया.. मेट्रो के भीतर धुआं-धुआं हो गया, सांस लेने के लिए तड़पते दिखे यात्री! Video वायरल

Mumbai Metro Smoke Incident: मुंबई के बोरीवली इलाके के देविपाड़ा मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार को एक चिंताजनक घटना हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो में देखा गया कि मेट्रो डिब्बे में अचानक धुआं भर गया, जिससे यात्रियों को खांसी और दम घुटने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा. लोग अपने चेहरे को रूमाल, मास्क या जो भी चीज़ उपलब्ध थी, उससे ढंकते नजर आए.

यह घटना उस समय हुई जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक निजी बस में आग लग गई. यह बस मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क पर खड़ी थी. आग लगने के कारण काले धुएं के बादल ऊपर उठे और जैसे ही मेट्रो देविपाड़ा स्टेशन पर रुकी और उसके दरवाज़े खुले, धुआं अंदर डिब्बों में घुस गया.

देखें वीडियो-

Faced a very serious emergency situation on #MumbaiMetro #redline at #devipada station #Borivali . There was a huge fire outside metro station as a private bus had was on fire , despite that metro stopped at devipada station n doors were opened @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra pic.twitter.com/MITYWjlcP9

— Yogesh Namjoshi (@unplugged_yogi) June 24, 2025