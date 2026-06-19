Mumbai Metro Viral Video: एक अमेरिकी महिला का वीडियो इंटरनेट पर खूब तहलका मचा रहा है, जिसमें वह मुंबई मेट्रो की तारीफों के पुल बांधती नजर आ रही है. उसने मुंबई मेट्रो की तुलना सीधे न्यूयॉर्क के सबवे से कर दी और साफ शब्दों में कह दिया कि अब अमेरिका को भारत से कुछ सीखना चाहिए. आखिर इस 'गोरी मैम' को मुंबई मेट्रो में ऐसा क्या दिख गया कि वह इसकी फैन हो गईं.
भारत आई एक अमेरिकी महिला लिज ने सोशल मीडिया पर मुंबई मेट्रो का अपना पहला अनुभव शेयर किया है. लिज ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो को "मुंबई मेट्रो एक्सपीरियंस" नाम दिया है. वीडियो में लिज जैसे ही मेट्रो स्टेशन के अंदर जाती है, वह वहां की सफाई देखकर हैरान रह जाती है. वह बताती है कि यहां का सिर्फ एक टिकट 20 रुपये का है, जो कि बेहद सस्ता है. लिज ने कहा कि इतने कम पैसे में इतनी सुरक्षित और बेहतरीन सर्विस मिलना वाकई कमाल की बात है.
लिज ने वीडियो में मुंबई मेट्रो की तुलना सीधे अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क की सबवे (मेट्रो) से कर दी. उसने कहा कि मुंबई मेट्रो न्यूयॉर्क के सबवे से कहीं ज्यादा साफ-सुथरी है. मुंबई की गर्मी का जिक्र करते हुए लिज ने कहा कि बाहर इतनी गर्मी है, लेकिन मेट्रो के अंदर का एसी इतना शानदार है कि मजा आ गया. स्टेशन पर लगे सेफ्टी डोर्स और सुरक्षा के इंतजामों को देखकर भी उसने मुंबई मेट्रो को पूरे नंबर दिए.
इस सफर के दौरान लिज को जो बात सबसे अनोखी लगी, वह था मेट्रो का महिलाओं के लिए रिजर्व डिब्बा. लिज ने बताया कि उसने दुनिया के कई देशों में सफर किया है, लेकिन ऐसा सुरक्षित और अलग कोच उसने कहीं नहीं देखा. मुंबई मेट्रो की इन खूबियों को देखने के बाद लिज ने वीडियो के आखिर में कहा कि मेट्रो के मामले में अमेरिका को भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है.
जैसे ही लिज का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया. भारतीय यूजर्स इस पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वेलकम टू मुंबई, आपकी भारत यात्रा मंगलमय हो." वहीं दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए! आपने तो पूरा गेम ही पलट दिया." कुछ लोगों ने यह भी दर्द बयां किया कि सोशल मीडिया पर भारत की सिर्फ खराब चीजें दिखाई जाती हैं, ऐसी अच्छी चीजें वायरल नहीं होतीं.
लिज के इस वीडियो पर कमेंट करते हुए कई लोगों ने उसे दिल्ली मेट्रो का सफर करने की भी सलाह दे डाली. एक यूजर ने लिखा कि अगर मुंबई मेट्रो इतनी अच्छी लगी है, तो एक बार दिल्ली मेट्रो भी घूम आओ, क्योंकि 'ईस्ट और वेस्ट, दिल्ली मेट्रो इज द बेस्ट'.