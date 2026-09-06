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उम्र को दी मात, पैकेजिंग कोर्स के लिए दोबारा कॉलेज लौटी मां! बेटी ने कैमरे में कैद किया पहला दिन; Video वायरल

कॉलेज का पहला दिन अक्सर किसी नौजवान के सपनों और नई शुरुआत से जुड़ा होता है, लेकिन मुंबई की एक महिला के लिए यह दिन जिंदगी के एक अलग पड़ाव पर आया. वह तीन महीने का पैकेजिंग कोर्स करने कॉलेज पहुंचीं, तो उनकी बेटी भी उनके साथ रही. मां के चेहरे पर उत्साह के साथ थोड़ी घबराहट भी थी. बेटी ने इस पूरे सफर का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 06, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:20 AM IST
उम्र को दी मात, पैकेजिंग कोर्स के लिए दोबारा कॉलेज लौटी मां! बेटी ने कैमरे में कैद किया पहला दिन; Video वायरल
Image Credit: मां के कॉलेज का पहला दिन! Image credit: instagram/@tanvi_malhara

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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