/उम्र को दी मात, पैकेजिंग कोर्स के लिए दोबारा कॉलेज लौटी मां! बेटी ने कैमरे में कैद किया पहला दिन; Video वायरल

कॉलेज के पहले दिन का उत्साह शायद ही कोई भूल पाता है. नए दोस्त, नया कैंपस और जिंदगी में कुछ नया सीखने की शुरुआत. लेकिन मुंबई की इस कहानी में तस्वीर थोड़ी अलग है. यहां कॉलेज जाने की तैयारी बेटी नहीं, बल्कि उसकी मां कर रही थीं.
बेटी तान्वी मल्हारा ने अपनी मां के इस खास दिन को कैमरे में कैद किया. उन्होंने Instagram पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें घर से निकलने से लेकर इंस्टीट्यूट पहुंचने और हॉस्टल देखने तक का पूरा सफर नजर आता है.
वीडियो की शुरुआत ही काफी मजेदार अंदाज में होती है. तान्वी कैमरे के सामने कहती हैं, 'फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज... मेरे लिए नहीं, उनके लिए!' इसके बाद वह अपनी मां से पूछती हैं कि आखिर वह कौन सा कोर्स करने जा रही हैं. मां जवाब देती हैं कि वह पैकेजिंग का कोर्स कर रही हैं. तान्वी बताती हैं कि यह तीन महीने का पैकेजिंग कोर्स है और इसके लिए अब दोनों हॉस्टल देखने जा रही हैं. बातों-बातों में वीडियो में मां की खुशी और थोड़ी झिझक दोनों साफ दिखाई देती हैं. लंबे समय बाद दोबारा स्टूडेंट की भूमिका में लौटना उनके लिए अपने आप में एक बड़ा बदलाव था.
जब दोनों इंस्टीट्यूट पहुंचती हैं, तो तान्वी अपनी मां से पूछती हैं कि उन्हें जगह कैसी लग रही है. मां सामने की तरफ इशारा करते हुए बताती हैं कि 'यही कैंपस है.' वीडियो का यह छोटा सा पल काफी सामान्य लगता है, लेकिन इसके पीछे मां की एक बड़ी नई शुरुआत छिपी थी. वह अब फिर से क्लासरूम, पढ़ाई, असाइनमेंट और नए लोगों के बीच अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही थीं. तान्वी ने वीडियो में अपनी मां की इस शुरुआत को सिर्फ एक कॉलेज विजिट की तरह नहीं दिखाया, बल्कि उनके लिए एक खास पल के तौर पर रिकॉर्ड किया.
वीडियो में तान्वी ने अपनी मां की एक और सच्चाई बताई. उन्होंने कहा कि उनकी मां इस वक्त हंस रही हैं, लेकिन पिछले दो दिनों से काफी रो रही थीं. तान्वी के मुताबिक, उनकी मां के मन में इस कोर्स को लेकर उत्साह भी था और एक तरह की घबराहट भी. वह कोर्स करना चाहती थीं, लेकिन घर से बाहर जाकर दोबारा पढ़ाई शुरू करने का फैसला उनके लिए आसान नहीं था. यही वजह है कि कॉलेज के पहले दिन की यह खुशी सिर्फ कैमरे के सामने दिखाई देने वाली मुस्कान नहीं थी. इसके पीछे कई तरह के भाव छिपे थे.
वीडियो में मां का एक मजेदार अंदाज भी देखने को मिलता है. वह हंसते हुए कहती हैं कि जिस उम्र में उन्हें राम का ध्यान करना चाहिए था, उस उम्र में बच्चों ने उन्हें पढ़ने भेज दिया. उनकी यह बात सुनकर बेटी भी हंसने लगती है. यही छोटा सा मजाक वीडियो को और प्यारा बना देता है. एक तरफ मां अपनी उम्र और नए स्टूडेंट बनने को लेकर मजाक कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ बेटी उनके इस फैसले को पूरी तरह सपोर्ट करती दिखाई दी.
तान्वी ने बताया कि उनकी मां मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में तीन महीने के पैकेजिंग कोर्स में शामिल हुई हैं. यह कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं था. मां को अब अगले तीन महीने पढ़ाई और ट्रेनिंग के बीच बिताने हैं. इसके लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी देखी जा रही थी. बेटी का उनके साथ जाना इस पूरे सफर को और खास बना रहा था.
तान्वी ने अपनी मां के कॉलेज के पहले दिन को एक छोटे से व्लॉग की तरह रिकॉर्ड किया. वीडियो में कहीं मां की घबराहट है, कहीं हंसी-मजाक है और कहीं बेटी का अपनी मां के साथ खड़े रहने वाला अंदाज. वीडियो के साथ तान्वी ने कैप्शन लिखा, "Dr. Nalini is always studying." मतलब उनकी मां के लिए पढ़ाई शायद जिंदगी से कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है. इस एक लाइन में बेटी का अपनी मां के लिए प्यार और गर्व दोनों नजर आता है.
वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने इसे खूब पसंद किया. यूजर्स को सबसे ज्यादा पसंद आया मां का दोबारा पढ़ाई शुरू करने का फैसला और बेटी का उन्हें सपोर्ट करना. एक यूजर ने लिखा, 'यह बहुत प्रेरणादायक है.' दूसरे ने कहा कि सीखने के लिए कभी देर नहीं होती. किसी ने इसे सबसे प्यारा फर्स्ट-डे कॉलेज व्लॉग बताया, तो एक यूजर ने मां-बेटी के रिश्ते की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें अपनी मां का इस तरह साथ देते देखना बहुत अच्छा लगा.
इस कहानी की खूबसूरती सिर्फ इतनी नहीं है कि एक महिला कॉलेज लौटकर पढ़ाई कर रही हैं. असली बात यह है कि उन्होंने उस उम्र और जिंदगी के उस पड़ाव पर भी कुछ नया सीखने का फैसला किया, जब ज्यादातर लोग अपनी पढ़ाई का दौर काफी पीछे छोड़ चुके होते हैं. शुरुआत करने के लिए हमेशा कोई तय उम्र नहीं होती. कभी-कभी जिंदगी में ऐसा मौका आता है, जब इंसान अपने पुराने सपनों को फिर से पकड़ लेता है. मुंबई की डॉ. नलिनी की यह नई शुरुआत भी कुछ ऐसी ही कहानी कहती है. और शायद इसी वजह से उनकी बेटी का बनाया कुछ मिनट का यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है और एक सीधी सी बात याद दिला रहा है- सीखने की कोई उम्र नहीं होती.