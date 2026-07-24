/ड्राइवर की बाईपास सर्जरी के लिए मालिक ने दिए 4.25 लाख रुपये, फिर कही ऐसी बात कि जीत लिया सबका दिल

ऑपरेशन सफल होने के बाद डॉ. मिश्रा ने मरीज के मालिक को फोन कर खुशखबरी दी. उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, मिस्टर शुक्ला की सर्जरी सफल रही. इसके जवाब में मालिक ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने उनके "कलीग" का अच्छे से इलाज किया. यह सुनकर डॉक्टर हैरान रह गए. उन्होंने पूछा कि कलीग? लेकिन मरीज तो आपके ड्राइवर हैं. इस पर उन्होंने कहा कि हम दोनों साथ काम करते हैं. इसके बाद मालिक ने जो जवाब दिया, उसने डॉक्टर को भी भावुक कर दिया. उन्होंने कहा कि डॉक्टर, हम साथ काम करते हैं. इसके बाद उन्होंने आगे बताया कि वह व्यक्ति पिछले 15 सालों से उनके साथ है. वह उसे सिर्फ ड्राइवर नहीं मानते. मालिक ने कहा कि दोनों की जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों मिलकर काम करते हैं. उनका काम अलग है, भूमिका अलग है, लेकिन वह उनके साथी हैं. डॉ. मिश्रा ने लिखा कि मालिक की यह सोच सुनकर वह कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए.