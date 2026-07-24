/ड्राइवर की बाईपास सर्जरी के लिए मालिक ने दिए 4.25 लाख रुपये, फिर कही ऐसी बात कि जीत लिया सबका दिल

यह भावुक घटना एक कार्डियक सर्जन डॉ. प्रशांत मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है. उन्होंने बताया कि उनके पास एक मरीज आया था, जिसे दिल की गंभीर समस्या थी और उसे तुरंत बाईपास सर्जरी की जरूरत थी. मरीज पेशे से ड्राइवर था और अस्पताल में इस ऑपरेशन का खर्च करीब 4.25 लाख रुपये बताया गया था. इतनी बड़ी रकम सुनकर परिवार की चिंता बढ़ गई थी.
डॉ. मिश्रा ने अपने पोस्ट में बताया कि उन्होंने मरीज और उसके परिवार को सलाह दी कि अगर वे चाहें, तो बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अस्पताल में भी इलाज करा सकते हैं. वहां सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत यह सर्जरी मुफ्त में हो सकती थी. लेकिन उसी दिन शाम को मरीज के बेटे का फोन आया. उसने डॉक्टर से कहा कि वे ऑपरेशन इसी अस्पताल में करवाना चाहते हैं, बस खर्च को जितना हो सके कम करने में मदद की जाए. डॉक्टर ने परिवार को भरोसा दिया कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे.
डॉ. मिश्रा के मुताबिक, अगले ही दिन मरीज के मालिक ने सीधे अस्पताल के खाते में RTGS के जरिए सर्जरी के लिए जरूरी रकम ट्रांसफर कर दी. इस मदद की वजह से मरीज का ऑपरेशन समय पर हो सका. डॉक्टर ने बताया कि अगर मालिक मदद के लिए आगे नहीं आते, तो शायद परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना मुश्किल होता.
A patient came to me needing bypass surgery. Since he worked as a driver and the procedure at our hospital costs around 4.25 lakh rs , I advised him to go to a civic (BMC) hospital where the surgery could be performed free of cost through a government scheme.
That evening, his…
— Dr Prashant Mishra (@drprashantmish6) July 22, 2026
ऑपरेशन सफल होने के बाद डॉ. मिश्रा ने मरीज के मालिक को फोन कर खुशखबरी दी. उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, मिस्टर शुक्ला की सर्जरी सफल रही. इसके जवाब में मालिक ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने उनके "कलीग" का अच्छे से इलाज किया. यह सुनकर डॉक्टर हैरान रह गए. उन्होंने पूछा कि कलीग? लेकिन मरीज तो आपके ड्राइवर हैं. इस पर उन्होंने कहा कि हम दोनों साथ काम करते हैं. इसके बाद मालिक ने जो जवाब दिया, उसने डॉक्टर को भी भावुक कर दिया. उन्होंने कहा कि डॉक्टर, हम साथ काम करते हैं. इसके बाद उन्होंने आगे बताया कि वह व्यक्ति पिछले 15 सालों से उनके साथ है. वह उसे सिर्फ ड्राइवर नहीं मानते. मालिक ने कहा कि दोनों की जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों मिलकर काम करते हैं. उनका काम अलग है, भूमिका अलग है, लेकिन वह उनके साथी हैं. डॉ. मिश्रा ने लिखा कि मालिक की यह सोच सुनकर वह कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए.
डॉक्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हमें अपने घर और ऑफिस में काम करने वाले लोगों को सिर्फ कर्मचारी या नौकर की नजर से नहीं देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि ये लोग हमारी जिंदगी को आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं और उन्हें भी उतना ही सम्मान और इज्जत मिलनी चाहिए. उनकी इस पोस्ट ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी इंसान की पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं होती, बल्कि उसके योगदान से होती है.
डॉ. मिश्रा की यह पोस्ट वायरल होते ही हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि समाज में आज भी कई लोग मेहनत करने वाले लोगों को बराबरी का सम्मान नहीं देते, लेकिन ऐसे उदाहरण उम्मीद जगाते हैं. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह असली 'लीडरशिप' है, जहां बॉस अपने साथ काम करने वाले हर व्यक्ति को टीम का हिस्सा मानता है. एक और यूजर ने कहा कि ऐसा मालिक सच में सम्मान के लायक है, क्योंकि उसने सिर्फ पैसे देकर मदद नहीं की, बल्कि अपनी सोच से उस व्यक्ति की गरिमा भी बढ़ाई.
यह घटना सिर्फ एक बाईपास सर्जरी की मदद की कहानी नहीं है. यह उस रिश्ते की कहानी है, जहां एक मालिक और कर्मचारी के बीच इंसानियत का रिश्ता दिखाई देता है. आज के समय में जब कई बार काम करने वाले लोगों को सिर्फ उनकी नौकरी से पहचाना जाता है, ऐसे उदाहरण बताते हैं कि सम्मान और अपनापन किसी भी रिश्ते को खास बना सकता है. इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी की मदद करने से बड़ी बात है उसे बराबरी का सम्मान देना. यही वजह है कि एक मालिक की यह सोच सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है.