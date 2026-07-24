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ड्राइवर की बाईपास सर्जरी के लिए मालिक ने दिए 4.25 लाख रुपये, फिर कही ऐसी बात कि जीत लिया सबका दिल

मुंबई के एक डॉक्टर की सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों वायरल हो रही है. इसमें एक ऐसे मालिक की कहानी है, जिसने अपने ड्राइवर की जान बचाने के लिए उसकी बाईपास सर्जरी का पूरा खर्च उठाया. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि सर्जरी के बाद जब डॉक्टर ने मालिक को खुशखबरी दी, तो उन्होंने ड्राइवर को 'कर्मचारी' नहीं, बल्कि अपना 'कलीग' यानी अपना साथी बताया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 24, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:47 AM IST
ड्राइवर की बाईपास सर्जरी के लिए मालिक ने दिए 4.25 लाख रुपये, फिर कही ऐसी बात कि जीत लिया सबका दिल
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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