फोटोग्राफर ने क्लिक की दो अनजान शख्स की फोटो, जूम करके देखा तो उड़ गए होश, देखें वीडियो

बई की सड़कों पर चलते हुए एक फोटोग्राफर कब किस चेहरे से मिल जाए, यह कोई नहीं जानता. कई बार आम दिखने वाले लोग ही अचानक किसी बड़ी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं. शिमला का एक स्ट्रीट फोटोग्राफर भी मुंबई आया था, जहां वह तरह-तरह के लोगों को कैमरे में कैद कर रहा था. उसे क्या पता था कि दो साधारण लग रहे बुजुर्गों की तस्वीर उसकी किस्मत बदल देगी. वह बेहद सामान्य अंदाज़ में उन्हें क्लिक कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें से एक व्यक्ति बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक हैं, जिन्हें कभी शाहरुख खान का ‘गॉडफादर’ कहा जाता था.

मुंबई की शाम में टहलते हुए दो बुजुर्गों को देखकर फोटोग्राफर ने उनसे फोटो लेने की इजाज़त मांगी. उसकी लगन देखकर एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, “मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जो कुछ अलग कर रहे हैं.” फोटोग्राफर को अभी तक यह अंदाज़ा नहीं था कि सामने खड़े शख्स फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं. बातचीत के दौरान उसने उनसे पूछा कि क्या वे बॉम्बे से हैं, लेकिन जवाब देने से पहले उनके दोस्त ने इशारा कर दिया कि वे अपने समय के बड़े निर्देशक और निर्माता रहे हैं.

पहचान खुली तो सोशल मीडिया पर मच गया हंगामा

फोटोग्राफर की पोस्ट वायरल हुई तो लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि बुजुर्ग शख्स कोई और नहीं बल्कि फिल्ममेकर अज़ीज़ मिर्ज़ा हैं. कई यूज़र्स ने कमेंट कर बताया कि वे वही निर्देशक हैं जिन्होंने शाहरुख खान को फिल्मों में लाने में बड़ी भूमिका निभाई. लोगों ने लिखा, “ये तो अज़ीज़ मिर्ज़ा हैं, SRK को इंट्रोड्यूस करने वाले.” एक यूज़र ने कहा, “इस उम्र में भी इतनी सादगी और ऊर्जा, अद्भुत.” वहीं कुछ ने मज़ाक में लिखा कि दूसरे बुजुर्ग की शक्ल ब्रैड पिट से मिलती है.

शाहरुख खान के ‘गॉडफादर

अज़ीज़ मिर्ज़ा 1990 और 2000 के दशक के बेहद सम्मानित फिल्मकार रहे हैं. उन्हें अक्सर शाहरुख खान के करियर को दिशा देने वाले लोगों में गिना जाता है. उन्होंने SRK के साथ टीवी शो सर्कस (1989–90) से लेकर राजू बन गया जेंटलमैन, यस बॉस, चलते चलते और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसी कई यादगार फिल्में बनाई. यूज़र्स ने बताया कि मिर्ज़ा अब 78 वर्ष के हैं और अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. उनकी एक झलक ने ही इंटरनेट पर nostalgia की लहर दौड़ा दी.