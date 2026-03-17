प्लंबर की कमाई देख इंजीनियरों को आया चक्कर! 18 लाख की इनकम, लग्जरी कार से घूमता है सड़कों पर

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Mumbai Plumber Salary: मुंबई से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को चौंका दिया. दरअसल एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर पोस्ट करते हुए बताया कि उसकी सोसाइटी में काम करने वाला एक प्लंबर साल में करीब 18 लाख रुपये कमा रहा है. यह सुनकर वह खुद भी हैरान रह गया. उसने लिखा कि उस दिन प्लंबर सोसाइटी में पाइप ठीक कर रहा था और उसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई. धीरे-धीरे बात काम और कमाई तक पहुंच गई, जिसके बाद जो जानकारी सामने आई उसने सबको चौंका दिया.
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आखिर प्लंबर की कमाई कितनी है?
जब उस व्यक्ति ने प्लंबर से उसकी सालाना कमाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह मुंबई के कई टाउनशिप में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है. इनमें मीरा रोड, बोरीवली और कांदिवली जैसे इलाके शामिल हैं. इन सभी जगहों से मिलने वाली कमाई को जोड़कर उसकी सालाना आय करीब 18 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. पोस्ट करने वाले शख्स ने लिखा कि शुरुआत में उसे लगा कि शायद प्लंबर मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में जब उसने विस्तार से आंकड़े बताए तो उसे विश्वास हो गया.
महंगी कार और संपत्ति ने क्यों चौंकाया?
उस व्यक्ति ने बताया कि प्लंबर की कमाई सिर्फ अच्छी ही नहीं है बल्कि उसने अपने पैसे से काफी संपत्ति भी बना ली है. उसके पास 2023 मॉडल की हुंडई क्रेटा कार है, जो एक महंगी एसयूवी मानी जाती है. इसके अलावा उसने अपने गांव में घर भी बना लिया है और खेती के लिए जमीन भी खरीद ली है. यह सब सुनकर पोस्ट लिखने वाला व्यक्ति हैरान रह गया और उसने मजाक में लिखा कि अब वह अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में सोचने लगा है.
सोशल मीडिया पर क्यों शुरू हुई बहस?
जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने कहा कि ब्लू-कॉलर जॉब्स यानी तकनीकी और मेहनत वाले काम आज भी काफी मजबूत हैं. उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते दौर में भी ऐसे काम खत्म नहीं होंगे. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास सही स्किल और अनुभव है तो वह इन कामों से भी बहुत अच्छी कमाई कर सकता है.
A Plumber in Mumbai is earning ₹18 lpa.
by u/Imaginary_Bottle_560 in IndianWorkplace
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लोगों ने और क्या उदाहरण दिए?
कुछ यूजर्स ने कमेंट करते हुए कहा कि अगर मुंबई में प्लंबर इतनी कमाई कर रहे हैं तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उनकी आय और भी ज्यादा होती है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि दिल्ली में मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में एसी सर्विस और इंस्टॉलेशन करने वाले लोग सिर्फ तीन महीनों में करीब 3 लाख रुपये तक कमा लेते हैं. बाकी समय वे अपने गांव में खेती करते हैं और आराम से जीवन बिताते हैं.
इस वायरल पोस्ट के बाद कई लोगों ने यह भी कहा कि प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक और नर्स जैसे पेशे हमेशा मांग में रहेंगे. इन कामों में अनुभव और कौशल बहुत मायने रखता है और इन्हें आसानी से एआई से रिप्लेस नहीं किया जा सकता. कुछ यूजर्स ने यह भी बताया कि कई शहरों में प्लंबर एक घंटे के काम के लिए कम से कम 500 रुपये लेते हैं और काम के हिसाब से अलग से पैसे भी लेते हैं. यही वजह है कि ऐसे स्किल्ड वर्कर्स की कमाई धीरे-धीरे काफी बढ़ती जा रही है.