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Hindi Newsजरा हटकेभाई को वर्दी में देख छलक पड़े आंसू, गले लगकर फूट-फूटकर रोए दोनों! Video ने जीता दिल

भाई को वर्दी में देख छलक पड़े आंसू, गले लगकर फूट-फूटकर रोए दोनों! Video ने जीता दिल

Viral Video: एक भाई 'वनरक्षक अधिकारी'(Forest Guard) है और दूसरा भाई मुंबई पुलिस में भर्ती हो गया है. अपने भाई को वर्दी में देख अधिकारी आंसू कंट्रोल नहीं कर पाया. जैसे ही भाई ने सैल्यूट किया सुकून के आंसू बह गए. एक यूजर ने इस पल को 'दर्द के बाद का सुकून' बताया.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 27, 2026, 11:28 AM IST
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भाई को गोद में उठाता दूसरा भाई. फोटो क्रेडित: इंस्टाग्राम @aslam_official100
भाई को गोद में उठाता दूसरा भाई. फोटो क्रेडित: इंस्टाग्राम @aslam_official100

Viral Video: सोशल मीडिया पर दो भाईयों का एक ऐसा मोमेंट वायरल हो रहा है जो लोगों के दिलों को छू रहा है. वीडियो में दावा किया जाता है कि एक भाई 'वनरक्षक अधिकारी' है और दूसरा भाई अभी मुंबई पुलिस का हिस्सा बना है. ऐसे में पुलिस में भर्ती हुआ भाई अपने अधिकारी भाई को सैल्यूट करता है. इस दौरान भाई की सफलता पर दूसरे भाई की आंखों से आंसू छलकने लगे. इसके बाद दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे और पुलिस में भर्ती हुए भाई ने अपने अधिकारी भाई को गोद में उठा लिया. इस दौरान भाई दूसरे भाई की सफलता पर अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. ये मोमेंट काफी इमोशनल कर देने वाला है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, वायरल हो गया. लोग वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और बड़ी संख्या में भावुक कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने इस मोमेंट को 'दर्द के बाद का सुकून' लिखा है. 

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अभी-अभी ट्रेनिंग पूरी कर भाई मुंबई पुलिस का हिस्सा बना है. इस दौरान दूसरा भाई वहीं मौजूद है. प्राउड मोमेंट तब होता है जब भाई पुलिस की वर्दी में अपने भाई को सैल्यूट करता है. इस दौरान भाई को वर्दी में देख शख्स अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. भाई अपने रोते हुए भाई को गोद में उठा लेता है. ये सफलता दिखाती है कि भाइयों ने यहां तक पहुंचने में कितनी मेहनत की है. दोनों भाइयों का सपना पूरा हो गया. सालों का इंतजार आज खत्म हुआ. भाइयों की आंखों में सफलता की चमक साफ दिखाई दे रही है. इस वी​डियो पर यूजर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और इमोशनल कमेंट कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर @aslam_official100 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 23 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इतना ही नहीं, 3 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें: बीच के रेत पर तड़पती रही शार्क, लोग देखते रहे मुंह, तभी हीरो की तरह आया शख्स और किया ये काम

 

भाइयों की सफलता पर क्या बोले लोग?

वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं. कॉमेडियन संदीप शर्मा ने कमेंट करते हुए लिखा, "जीत गए बेटा." एक यूजर ने लिखा, "मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, लेकिन आप दोनों भाइयो का वीडियो देख मेरी आंखों में आंसू आ गए."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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