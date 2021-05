Covid 19 से बचाव के लिए Mumbai Police ने शेयर की Joker की Photo, देखकर डर जाएंगे आप

नई दिल्ली: Covid 19 Terror: देशभर में कोरोना के बिगड़ते हालात (Corona Cases In India) ने सभी को परेशान कर दिया है. शासन-प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को कोरोना वायरस (Coronavirus) से सचेत रहने की सलाह दे रहा है. महाराष्ट्र में लॉकडाउन (Lockdown In Maharashtra) के बीच कोरोना संक्रमण को थामने की कोशिश की जा रही है. साल भर में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की सोशल मीडिया (Social Media) प्रेजेंस ने सभी को काफी हैरान किया है. मुंबई पुलिस ट्विटर (Twitter) पर काफी एक्टिव है और अपनी हाजिरजवाबी के लिए मशहूर भी. हाल ही में उन्होंने एक मीम (Meme) शेयर किया था, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Photo) हो रही है

मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने लोगों को जागरुक करने के लिए एक नायाब तरीका निकाला है. वे एक 'जोकर' (Joker) के सहारे लोगों को मास्क (Mask) पहनने की सलाह दे रहे हैं. दरअसल, मुंबई पुलिस ने ट्विटर (Twitter) पर हॉलीवुड (Hollywood) फिल्म 'जोकर' का मीम (Joker Meme) शेयर किया है. कोरोना संक्रमण को थामने के लिए पुलिस ने इस मीम के जरिए लोगों से मास्क पहनने की अपील की है.

“Is it just me, or is it getting crazier out there?”

Why NOT So serious about safety? #SafetyNotAJoke#TakingOnCorona pic.twitter.com/vfKbXWpsYe

